Splashtop von Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer im Bereich Remote-Desktop-Software als „Strong Performer“ ausgezeichnet
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Der Anbieter von Remote-IT-Lösungen erhielt im Bericht über Remote-Desktop-Software die höchste Gesamtbewertung und die höchste „Willingness to Recommend“ (Weiterempfehlungsbereitschaft)
CUPERTINO, Kalifornien - 4. September 2024. Splashtop, ein führender Anbieter von Remote-Lösungen, die das Arbeiten an jedem Ort vereinfachen, gab heute bekannt, dass es im Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer Report 2024 im Bereich Remote-Desktop-Software als „Strong Performer“ ausgezeichnet wurde. Eine Platzierung im „Strong Performer“-Quadranten bedeutet, dass Splashtop den Marktdurchschnitt bei der Bewertung des Gesamterlebnisses erreicht oder übertroffen hat.
Splashtop erhielt eine durchschnittliche Gesamtbewertung von 4,8 von 5 Sternen und eine 100 %ige Weiterempfehlungsbereitschaft (basierend auf 23 Bewertungen bis zum30. Juni 2024). Dies ist die höchste Gesamtbewertung unter den sechs in dem Bericht berücksichtigten Anbietern, was unserer Meinung nach den Ruf von Splashtop als zuverlässiger Partner für IT-Führungskräfte untermauert.
„Peer-Reviews gehören zu den wichtigsten Ressourcen, die IT-Verantwortlichen bei der Auswahl von Technologielösungen zur Verfügung stehen,“ sagt Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Als wir Splashtop gründeten, war es unsere Mission, die schnellste und intuitivste Fernzugriffslösung auf dem Markt zu schaffen. Heute ist dieses Engagement stärker denn je. Wir sind stolz darauf, dank der positiven Erfahrungen von IT-Fachleuten, die sich jeden Tag auf unsere Plattform verlassen, im VOC vertreten zu sein.“
Kunden bewerten Splashtop kontinuierlich mit 5/5 Sternen für die intuitive Benutzeroberfläche, die Interoperabilität, die Sicherheit und den vorbildlichen Kundensupport.
„Splashtop zeichnet sich durch Zuverlässigkeit und umfangreiche Optionen fder Basisversion aus. Wir haben zwei Konkurrenten von Splashtop ausprobiert. Kein anderer Anbieter hat ein so gutes Produkt, das so zuverlässig ist, derart ausgebaute Optionen in der Basisversion und einen wirklich tollen Kundenservice. Das ist heutzutage wirklich bemerkenswert.“ - Direktor von IT, Fertigung, US. cloud Architektur. Unternehmensgröße: 250M - 500M USD
"Ich verwende Splashtop gerne für meinen Fernzugriff. Es hat eine einfache GUI-Oberfläche und ich fühle mich sicher mit diesem Produkt. Wir verwenden es für etwa 700 Desktops in unserem Unternehmen." - Manager, IT Sicherheit und Risikomanagement, Fertigung, USA. Hybride cloud und On-Premises-Architekturen. Unternehmensgröße: 50 Mio.–250 Mio. USD
„Der beste Kundenservice, ohne Zweifel. Das beste Produkt für unsere Bedürfnisse.„ - IT Lead, Gesundheitswesen und Biotech. Cloud-Architektur. Unternehmensgröße: 500 Mio.–1 Bio. USD
„Einfach zu verwalten und für eine große Anzahl von Kunden einzusetzen“ - Netzwork & System Administrator, Einzelhandel, Vereinigtes Königreich. Cloud-Architektur. Unternehmensgröße: 50 Mio.–250 Mio. USD
„Ein tolles Produkt mit einem tollen Team dahinter. Die Ansprechpartner sind für mein Team jederzeit verfügbar.“ - VP, IT Services, Gesundheitswesen und Biotech. Cloud-Architektur. Unternehmensgröße: 1 Bio.–3 Bio. USD
Gartner Peer Insights™ ist eine öffentliche Plattform, die verifizierte Bewertungen von Unternehmenssoftware von Branchenexperten auf der Grundlage ihrer Erfahrungen aus erster Hand bietet. Der „Voice of the Customer“-Bericht fasst diese Bewertungen zu umsetzbaren Erkenntnissen für IT-Entscheidungsträger zusammen und bietet eine von Experten geprägte Perspektive, die die Gartner-Studie ergänzt. Die Rezensenten werden von Gartner unabhängig verifiziert, um sicherzustellen, dass das Feedback echte Erfahrungen von IT-Entscheidungsträgern in Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 50 Millionen US-Dollar oder mehr wiedergibt.
Splashtop hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen bei der Bewältigung der Komplexität von Fernarbeit und digitaler Transformation zu unterstützen, indem es ihnen Tools zur Verfügung stellt, die die Produktivität steigern, den IT-Aufwand reduzieren und eine zuverlässige Sicherheit gewährleisten. Weitere Informationen zu Splashtops preisgekrönten Remote-Desktop-Zugriff und Fernsupport-Lösungen finden Sie unter Splashtop.com.
Über Splashtop
Splashtop ist führender Anbieter von Lösungen, die die Arbeitswelt überall vereinfachen.Die Lösungen für hybrides Arbeiten und IT-/MSP-Fernunterstützung bieten ein schnelles, einfaches und sicheres Erlebnis.Die patentierte Hochleistungstechnologie von Splashtop ist in der Lage, 4K HD-Qualität, Unterstützung für mehrere Monitore und 60 fps mit extrem niedriger Latenz zu erreichen. Splashtop bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, umfassende Geräteunterstützung und einen reaktionsschnellen Kundenservice. Mehr als 30 Millionen Benutzer, 250.000 Unternehmen, darunter 85 % der Fortune-500-Unternehmen, genießen Splashtop-Produkte weltweit. Splashtop.com
Haftungsausschlüsse
Gartner, Voice of the Customer for Remote Desktop Software, Peer Contributors, 30 August 2024.
Berechtigte Bewertungen: Zeitraum für Bewertungen vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2024. Es werden nur Anbieter mit 20 oder mehr berechtigten veröffentlichten Bewertungen (und 15 oder mehr Bewertungen für „Funktionen“ und „Support/Bereitstellung“) während des 18-monatigen Einreichungszeitraums berücksichtigt. Bewertungen von Unternehmen mit einem Umsatz von weniger als 50 Mio. USD sind von dieser Methodik ausgeschlossen. 23 Bewertungen wurden für Splashtop abgegeben.
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