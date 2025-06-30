Splashtop und pb2 Architecture + Engineering gewinnen den ROI Award 2025 von Nucleus Research
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Architektur- und Ingenieurbüro erzielt einen ROI von 458 % und eine 11-wöchige Amortisation, indem es den Fernzugriff und den IT-Support mit Splashtop optimiert
CUPERTINO, Kalifornien, 1. Juli 2025 – Splashtop wurde gemeinsam mit dem Kunden pb2 Architecture + Engineering zum Gewinner der ROI Awards 2025 gekürt. Die Auszeichnung würdigt den Einsatz der Lösungen für integrierten Fernzugriff, Fernsupport und Autonomes Endpunktmanagement von Splashtop durch pb2, die einen verifizierten Return on Investment von 458 % und eine Amortisationszeit von nur 11 Wochen lieferten.
Die Award-Administratoren von Nucleus Research, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der ROI-Technologieforschung, stellen die 10 besten Technologieprojekte für Unternehmen hervor, die einen außergewöhnlichen Geschäftswert und Return on Investment (ROI) bieten, wie von den unabhängigen Analystenbewertungen von Nucleus quantifiziert. Der Einsatz von Splashtop durch pb2 wurde aus Hunderten von Nominierungen aus verschiedenen Branchen aufgrund seiner messbaren Auswirkungen auf die betriebliche Effizienz, Kosteneinsparungen und IT-Skalierbarkeit ausgewählt.
„Der Einsatz von Splashtop durch pb2 ist ein klares Beispiel dafür, wie IT-Führungskräfte mit der richtigen Technologie messbare Ergebnisse erzielen können“, sagte Cameron Marsh, Senior Analyst bei Nucleus Research. „Dieses Projekt unterstreicht den Wert einer Plattform, die sowohl kostengünstig als auch einfach zu skalieren und zu verwalten ist. Für schlanke IT-Teams, die hybride Belegschaften unterstützen, hat Splashtop bewiesen, dass es Leistung auf Unternehmensniveau ohne Komplexität auf Unternehmensniveau bieten kann.„
Über das Projekt
pb2, ein Full-Service-Architektur- und Engineering-Unternehmen, nutzte Splashtop, um eine hybride Belegschaft von über 200 Mitarbeitern sicher zu unterstützen, ohne die Komplexität der Infrastruktur oder den IT-Personalbestand zu erhöhen. Durch den Wegfall von VPNs und den schnellen, intuitiven Zugriff auf leistungsstarke Büroarbeitsplätze ermöglichte pb2 Architekten und Designern, von jedem Gerät und Standort aus produktiv zu arbeiten.
Das dreiköpfige IT -Team des Unternehmens nutzte die Fernsupport- und Endpunktmanagement-Tools von Splashtop, um den Zeitaufwand für jedes Support-Ticket zu reduzieren, Software-Patches zu automatisieren, die Compliance zu verbessern und Systeme proaktiv von einer einzigen Plattform aus zu überwachen. Das Unternehmen ergänzte seine bestehende Microsoft Intune-Bereitstellung mit Splashtop, um kritische Lücken im Endpunktmanagement zu schließen und Echtzeit-Transparenz und Kontrolle über Software-Updates zu erhalten.
„Auf einer einzigen Plattform sind wir in der Lage, Probleme auf allen Remote-Geräten zu beheben, Systeme proaktiv zu überwachen, Software-Patches zu automatisieren und die Compliance sicherzustellen“, sagt Jonah Fulmer, IT Manager, pb2 Architecture + Engineering.
Die ROI-Analyse von Nucleus Research bescheinigte Splashtop, dass es pb2 dabei geholfen hat, den Kauf neuer Technologien zu vermeiden, Support-Arbeitsabläufe zu rationalisieren und einen schlanken IT-Fußabdruck aufrechtzuerhalten, während das Unternehmen wuchs.
„Während sich andere Lösungen als kostspielig erwiesen und es an Benutzerfreundlichkeit und Funktionen mangelte, die zur Unterstützung unserer wachsenden hybriden Belegschaft erforderlich sind, hat Splashtop mit Einfachheit, hervorragender Leistung und einem umfassenden Funktionsumfang mehr als geliefert", sagte Jonah Fulmer, IT-Manager, pb2 Architecture + Engineering. „Von unseren Designern, die sicher auf ihre Arbeitscomputer zugreifen, bis hin zu unserem IT-Team, das Geräte unterstützt, Systeme überwacht und für deren Konformität sorgt, bietet Splashtop im Vergleich zu Alternativen einen unübertroffenen Mehrwert.“
„Die Ergebnisse von pb2 sprechen für das, was IT-Führungskräfte priorisieren: Einfachheit, Geschwindigkeit und Ergebnisse, die innerhalb von Wochen gemessen werden können“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Wir sind stolz darauf, internen IT-Teams wie dem von pb2 dabei zu helfen, Reibungsverluste zu reduzieren, die Produktivität zu steigern und ihre Umgebungen zu schützen, ohne ihr Budget zu sprengen.“
Splashtop wurde kürzlich in verschiedenen Kategorien der G2 Summer Grid Reports® für den besten geschätzten ROI, die schnellste Implementierung und die einfachste Einrichtung ausgezeichnet, wobei das Unternehmen den Grid® Leader-Status in den Kategorien Endpoint Management, Patch Management, Remote Monitoring and Management (RMM), Fernsupport und Remote-Desktop erreichte. Weitere Informationen zu den preisgekrönten Lösungen von Splashtop finden Sie unter Splashtop.com.
Über Splashtop
Splashtop ist der weltweit am besten bewertete Anbieter von Remote-Arbeits-, Support- und Verwaltungslösungen, die die Sicherheit und Leistung in der Welt der ortsunabhängigen Arbeit vereinfachen. Bei Splashtop steht der Kundenerfolg an erster Stelle. Daher ist seine Technologie für kleine und mittlere Unternehmen und Konzerne einfach zu implementieren, zu verwenden und zu verwalten und bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, hohen Durchsatz, umfassenden Gerätesupport und 24/5-Kundensupport. Splashtop ist die zugängliche Lösung, die von mehr als 30 Millionen Nutzern gewählt wird, und ein Partner, der es ihnen ermöglicht, zu ihren eigenen Bedingungen mit hochflexiblen Plänen zu wachsen und zu skalieren. Splashtop ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und bemüht sich gemeinsam mit Microsoft, Kunden bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie www.splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.