EPAD IT 通過切換來節省了 70％ 以上的費用 LogMeIn Central

IT 服務供應商 EPAD Business IT, LLC 使用 LogMeIn Central 多年後,最近轉換成 Splashtop Remote Support。EPAD Business IT 在收到 LogMeIn 2019 年訂閱年費即將漲價兩倍以上的通知後,做出這樣的決定。

通過切換到 Splashtop(最佳 LogMeIn Central 替代方案),可節 EPAD Business IT 省超過 70%(節省超過 2,000 美元)的成本。 而且,由於從 LogMeIn 到 Splashtop 的簡化遷移過程,他們能夠在一個晚上成功地將 250 台託管電腦從遷移 LogMeIn Central 到,從而 Splashtop Remote Support 在完成過渡過程中節省了無數小時和頭痛。

挑戰

EPAD Business IT的客戶依靠其電腦基礎結構來進行日常業務運營。如果出現問題,他們希望EPAD Business IT能夠盡快解決該問題。這使得擁有可靠的遠端支援解決方案至關重要。

他們多年來都是使用可涵蓋 250 個端點的 LogMeIn Central Basic 方案。而在 2018 年時,訂閱年費為 1,247.75 美元。

EPAD Business IT 接到 LogMeIn 的通知,告知 2019 年的續訂價格將調為 1,599 美元,也就是說,相同訂閱方案要一口氣漲 300 多美元。不僅如此,LogMeIn 後來又停售套件 (Basic、Plus 和 Premier),取而代之的是 LogMeIn Central Base Plan,如果需要額外功能,還得加購附加元件。

在新式計費架構下,EPAD Business IT 的 2019 年續訂費用直接飆漲到 2,999 美元,超過了他們 2018 年全年費用的兩倍。

EPAD Business IT 的所有者 Eric Gravens 當時準備轉換 “我們的 LogMeIn Central [250 台計算機] 的價格從 1,247 美元漲到 2,999 美元,”Gravens 說,“LogMeIn 確實切換到了不同的定價/套件層,但即使是他們的基本套件也是荒謬的!

Gravens需要一種可靠且安全的遠端支援解決方案來為他的客戶提供支持,他希望找到一種比LogMeIn更低的成本。

EPAD Business IT 選擇 Splashtop

Gravens 花了好幾個月的時間,想找到最適合取代公司 LogMeIn 的解決方案。除了價格,他在評估替代方案時還有幾個關鍵要求:

無限並發工作階段

使用者數無上限

分組

重新啟動並進入安全模式

穩定的 Android 行動應用程式

Gravens回憶說:“我們在2018年和2019年初購物很多,我們檢查了TeamViewer,RemoteToPC和RemotePC……我們試用了許多軟體包,最終選擇了Splashtop。”

Splashtop Remote Support 不僅滿足了 Gravens 的各種需求,更引人注目的是 Splashtop 的 Android 用戶端。「我們選擇了更簡潔、更完善的 Android 用戶端,」Gravens 說。

另外, Splashtop Remote Support 價格比 LogMeIn 低得多(Splashtop 與 LogMeIn Central 價格比較)。 實際上,即使在今年的價格上漲之前,使開關對 Splashtop 的 EPAD Business IT 收入少於他們為 LogMeIn 所做的費用。 通過切換到 Splashtop,可以 EPAD Business IT 節省 70% 以上的成本。

移轉至 Splashtop

選定 Splashtop 後,Gravens 就著手進行移轉。他原以為需要耗時數日,沒想到,短短幾個小時就完成了。

「我原本還以為要把所有客戶從 LogMeIn 移轉到 Splashtop 會是個令人頭疼的大工程。」Gravens 表示。

從 LogMeIn 移轉到 Splashtop,簡單兩步驟就完成了:首先,使用 Splashtop 網路控制台製作部署套件,將 Splashtop Streamer 安裝到託管電腦上;然後,利用 LogMeIn 的 One2Many 功能自動部署 Splashtop Streamer,甚至都不需要遠端存取電腦。

「Splashtop 為我們省下了不知道多少工時;單憑我一個人,也只花費一個晚上的時間就移轉完畢了,根本不必編寫群組原則指令碼!」Gravens 說道:「我們在 LogMeIn 訂閱到期之前就開始試用 LogMeIn Premier。我們先在 Splashtop 中一一建立群組,並為各群組建立了部署 Streamer。我們在所有 PC 上部署 Splashtop 的整個過程,只花費不到三個小時。有少數客戶忘了把電腦開著,我們只好隔天再為他們的電腦進行部署。但那根本不構成問題!絕大多數的工作都在前一晚就搞定了。」

成果

最後,Gravens確保了另一種遠端支援工具,該工具可靠,安全,可以滿足他的所有主要要求,並且成本大大低於LogMeIn。使用Splashtop,EPAD Business IT現在每年可節省2,000美元!

Gravens還能夠在一晚之內成功遷移其客戶的電腦,從而節省了無數的工作時間。

Splashtop 還有哪些優點讓 Gravens 愛不釋手?他列舉了幾個令他最滿意的功能:

自動登錄: 鍵入用戶名/密碼一次即可登錄到遠端用戶端,如果PC處在密碼提示符下,則螢幕上會出現一個提示,提示您自動再次輸入。非常適合服務器以及用戶註銷後的工作時間。

多顯示器支援: 選擇雙顯示器並打開兩個螢幕,每個本地顯示器一個。 沒有來回翻轉。

重新啟動並進入安全模式: 我們都曾面臨需要重新啟動當掉或中毒 PC 的情況。

用戶活動: Splashtop現在在其應用程式上具有活動檢查器,您可以查看鍵盤/鼠標當前是否處於活動狀態或空閒時間。

聊天: 可以透過聊天功能聯絡使用者,而不必不時打電話,只為了說一句「我處理好了,正要登出」,真是太好了。

2 節課,1 台電腦: 這有點酷,沒有小費購買規模,只是很好。 例如,當他們登錄伺服器並需要提出一個想法時,我總是登錄到我的技術人員的PC。 現在我們可以直接一起登錄同一個伺服器。 對供應商也有好處。

電子郵件警示: 我可以在 PC 斷線或上線時收到電子郵件通知。

桌面版/行動應用程式 GUI: 介面易用、俐落簡約,分組功能執行順暢,按鈕佈局也十分美觀。

行動應用程式使用方式: 操作方式類似手機/平板電腦介面,而不是在畫面上拖曳滑鼠游標。用手指點擊確定按鈕即可,不必拖曳滑鼠游標。

價格

EPAD Business IT 與同類產品相比,它具有高質量,一系列頂級功能和更低的價格,最近幾年轉向 Splashtop 的成千上萬家企業之一。 Splashtop 是 #1 LogMeIn 的替代方案,與 Log MeIn 定價相比,它將幫助您節省費用。

歡迎免費試用 Splashtop Remote Support,親身體驗 MSP 和 IT 專業人員更喜歡 Splashtop 的原因。