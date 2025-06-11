EPAD IT 通過切換來節省了 70％ 以上的費用 LogMeIn Central
使用我們的軟體，只需一個晚上就能從 LogMeIn 輕鬆移轉到 Splashtop
摘要
IT 服務供應商 EPAD Business IT, LLC 在使用 LogMeIn Central 數年後，最近轉向了Splashtop SRS Premium 。先前，LogMeIn 告知 EPAD Business IT，其 2019 年年度訂閱費用將比前一年增加一倍以上。
透過切換到 Splashtop（最佳LogMeIn Central 替代方案），EPAD Business IT 節省了 70% 以上的成本（節省了 2,000 多美元）。而且，由於從 LogMeIn 到 Splashtop 的遷移過程得到簡化，他們能夠在一個晚上成功地將 250 台託管電腦從 LogMeIn Central 遷移到 SRS Premium，從而為他們節省了完成過渡過程所需的無數時間和精力。
挑戰
EPAD Business IT的客戶依靠其電腦基礎結構來進行日常業務運營。如果出現問題，他們希望EPAD Business IT能夠盡快解決該問題。這使得擁有可靠的遠端支援解決方案至關重要。
他們多年來都是使用可涵蓋 250 個端點的 LogMeIn Central Basic 方案。2018 年時，其訂閱年費為 1,247.75 美元。
EPAD Business IT 接到 LogMeIn 的通知，告知 2019 年的續訂價格將調為 1,599 美元，也就是說，相同訂閱套件要一口氣漲 300 多美元。不僅如此，LogMeIn 後來又停售方案 (Basic、Plus 和 Premier)，取而代之的是 LogMeIn Central Base Plan，如果需要額外功能，還得加購附加元件。
在新式計費架構下，EPAD Business IT 的 2019 年續訂費用直接飆漲到 2,999 美元，超過了他們 2018 年全年費用的兩倍。
EPAD Business IT 負責人 Eric Gravens 就是在此時興起了改用其他產品的念頭：「我們使用的 LogMeIn Central [管理 250 台電腦]，價格從 1,247 美元漲到了 2,999 美元。LogMeIn 的計費/套件等級有別以往，但是就連基礎套件的價格也很誇張！」
Gravens需要一種可靠且安全的遠端支援解決方案來為他的客戶提供支持，他希望找到一種比LogMeIn更低的成本。
EPAD Business IT 選擇 Splashtop
Gravens 花了好幾個月的時間，想找到最適合取代公司 LogMeIn 的解決方案。除了價格，他在評估替代方案時還有幾個關鍵要求：
無限量同時連線
使用者數無上限
分組
重新啟動並進入安全模式
穩定的 Android 行動應用程式
Gravens回憶說：“我們在2018年和2019年初購物很多，我們檢查了TeamViewer，RemoteToPC和RemotePC……我們試用了許多方案，最終選擇了Splashtop。”
SRS 高級版符合格雷文的所有主要要求。尤其是Splashtop的Android用戶端吸引了他的注意。 「我們選擇了更乾淨、更美觀的 Android 用戶端，」Gravens 說。
此外，SRS Premium 的價格比 LogMeIn 低得多（Splashtop 與LogMeIn Central 價格比較）。事實上，在轉換之後，EPAD Business IT 購買 Splashtop 的費用甚至比今年價格上漲之前的 LogMeIn 費用還要低。透過轉換到 Splashtop，EPAD Business IT 節省了 70% 以上的成本。
移轉至 Splashtop
選定 Splashtop 後，Gravens 就著手進行移轉。他原以為需要耗時數日，沒想到，短短幾個小時就完成了。
「我原本還以為要把所有用戶端從 LogMeIn 移轉到 Splashtop 會是個令人頭疼的大工程。」Gravens 表示。
從 LogMeIn 移轉到 Splashtop，簡單兩步驟就完成了：首先，使用 Splashtop 網路控制台製作部署套件，將 Splashtop Streamer 安裝到託管電腦上；然後，利用 LogMeIn 的 One2Many 功能自動部署 Splashtop Streamer，甚至都不需要遠端存取電腦。
「它為我們節省了不知數量的人工小時，我能夠在一天晚上自己完成移民！不需要群組原則腳本，」Gravens 說。「在我們的 LogMeIn 訂閱結束之前，我們開始試用 LogMeIn Premier。我們在 Splashtop 中建立了每個群組，並為每個群組建立了部署串流媒體。對於我們所有的 PC，Splashtop 的整個部署過程只需不到三個小時。我們有一些客戶忘記保持電腦開啟，因此我們不得不在第二天處理這些客戶。沒問題，絕大多數都是當天晚上完成的。」
成果
最後，Gravens確保了另一種遠端支援工具，該工具可靠，安全，可以滿足他的所有主要要求，並且成本大大低於LogMeIn。使用Splashtop，EPAD Business IT現在每年可節省2,000美元！
Gravens還能夠在一晚之內成功遷移其客戶的電腦，從而節省了無數的工作時間。
Splashtop 還有哪些優點讓 Gravens 愛不釋手？他列舉了幾個令他最滿意的功能：
自動登入：鍵入用戶名/密碼一次即可登入到遠端用戶端，如果PC處在密碼提示符下，則螢幕上會出現一個提示，提示您自動再次輸入。非常適合服務器以及用戶註銷後的工作時間。
多螢幕支援：選擇雙螢幕功能，並同時開啟兩個螢幕，讓兩個本機螢幕各顯示一個螢幕畫面，就不用來回切換。
重新啟動並進入安全模式：我們都曾面臨需要重新啟動當掉或中毒 PC 的情況。
用戶活動： Splashtop現在在其應用程式上具有活動檢查器，您可以查看鍵盤/�滑鼠當前是否處於活動狀態或空閒時間。
聊天：可以透過聊天功能聯絡使用者，而不必不時打電話，只為了說一句「我處理好了，正要登出」，真是太好了。
2 個連線，1 台 PC：這點滿酷的，不會影響到購買規模，真的很不錯。以前，如果他們要登入伺服器討論什麼構想，我就得登入我的技術人員 PC；但現在我們可以直接登入同一個伺服器。這樣對製造商來說也很方便。
電子郵件警示：我可以在 PC 斷線或上線時收到電子郵件通知。
桌面版/行動應用程式 GUI：介面易用、俐落簡約，分組功能執行順暢，按鈕佈局也十分美觀。
行動應用程式使用方式：操作方式類似手機/平板電腦介面，而不是在畫面上拖曳滑鼠游標。用手指點擊確定按鈕即可，不必拖曳滑鼠游標。
價格
EPAD Business IT 與同類產品相比，它具有高質量，一系列頂級功能和更低的價格，最近幾年轉向 Splashtop 的成千上萬家企業之一。 Splashtop 是 #1 LogMeIn 的替代方案，與 Log MeIn 定價相比，它將幫助您節省費用。
您可以免費試用 SRS Premium，親自了解為什麼這麼多MSPs和 IT 專業人士更喜歡Splashtop 。
細節
關於 EPAD Business IT
EPAD Business IT 是位於亞利桑那州的電腦公司，為中小型企業以及特定住宅客戶提供服務。
這家公司設置網路並提供相關服務，包括修復、升級或新裝 Microsoft 作業系統型的檔案伺服器和工作站。他們也會執行客戶要求的 IT 任務，包括佈線、網路硬體、電腦設備和軟體。簡而言之，他們為客戶提供的是「一站式」電腦相關需求服務。
EPAD Business IT 使用遠端存取軟體來遠端維護和支援客戶電腦。這有助於公司履行對客戶的承諾，為他們的電腦提供服務。
關於 SRS 高級版
讓想要主動遠端存取託管電腦的 MSP，能透過任何 Windows、Mac、iOS 和 Android 裝置遠端支援 Windows 和 Mac 電腦，亦可使用其他監控和管理功能。
高效能：SRS Premium 由 Splashtop 個人使用解決方案中屢獲殊榮的遠端存取引擎提供支援。享受高清品質和聲音的快速連接。
主要功能：SRS Premium 具有MSPs和 IT 團隊所需的主要功能，包括檔案傳輸、聊天、遠端喚醒、遠端重新啟動、網路連線、使用者和電腦管理、分組等。
價格低廉：相較於 LogMeIn Central、TeamViewer、ConnectWise ScreenConnect 等其他解決方案，Splashtop 可以為您省下超過 80% 的費用。而且 Splashtop 不像其他公司那樣會提高續訂費用。
為什麼選擇 Splashtop 取代 LogMeIn？
下列種種原因，使得成千上萬像 EPAD Business IT 這樣的企業更加青睞 Splashtop：
比起 LogMeIn，Splashtop 可為您省下 70% 到 80% 成本
SRS Premium 具有 LogMeIn Central 中相同的主要功能
全球超過 2,000 萬人選擇使用 Splashtop
可從 LogMeIn 輕鬆移轉
保證省早鳥方案 – 不必等到訂閱期滿，即可免費轉換
客戶經驗分享
我原本還以為要把所有用戶端從 LogMeIn 移轉到 Splashtop 會是個令人頭疼的大工程。但是，實際執行起來簡直太棒了！真的太棒了，我說真的！
Eric Gravens, Owner of EPAD Business IT