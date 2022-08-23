Splashtop 榮獲 2022 年 IT 歐洲頻道獎
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IT Europa 將 Splashtop 評為年度垂直應用解決方案，以表彰涉及物聯網 （IoT） 遠端支援和擴增實境 （AR） 解決方案的創新專案。
加利福尼亞州庫比蒂諾，2022 年 5 月 24 日 – 今天，Splashtop 正在慶祝其最近在 IT 歐洲管道獎中榮獲年度最佳垂直應用解決方案獎。 該獎項表彰了 Splashtop 與 Peter Pane 餐飲集團和 IT 服務提供者 Paniceus Systems 合作的創新客戶應用。
Paniceus Systems 使用 Splashtop Enterprise 和增強現實解決方案來提升其遠端支援功能，從而大大減少了與支援德國和奧地利 46 個 Peter Pane 地點相關的旅行時間和成本。 由此帶來的效率改進增強了客戶支持體驗，並將設備停機時間大幅減少了 50%，同時保持符合 GDPR 要求。
Splashtop 屢獲殊榮的增強現實遠端支援解決方案使組織能夠通過以下方式節省成本並提高客戶滿意度：
更快地解決支援工單 – 無論是直接通過Splashtop直觀的一體化支援平臺協助最終使用者，還是利用
Splashtop AR 可直觀地指導現場人員解決問題，IT 可以顯著改善平均處理時間 （AHT） 和首次修復率 （FTFR） 等支持指標。
減少物聯網設備的停機時間 – 獲得無人值守的全天候訪問，以在需要時 支援IoT 設備，包括行動電腦、資訊亭、數位標牌、銷售點 （POS） 系統和電子記錄設備 （ELD）。
減少現場訪問 – 為經驗豐富的遠端技術人員提供互動式 AR 工具，以虛擬方式指導非技術現場人員更快地解決現場技術問題。
“2022 年 IT 歐洲管道獎再次包括許多新類別，以反映我們行業的變化，隨著供應商和合作夥伴選擇進入此獎項流程以獲得行業認可，看到這些類別逐年獲得支援真是太棒了。 我們很高興看到 Splashtop，在眾多有價值的獲獎者中，“IT Europa 董事總經理 Michael O'Brien 說。
每年，IT Europa Channel Awards（前身為European IT & Software Excellence Awards）都會表彰領先的解決方案供應商、供應商、託管服務提供者（MSP）、增值轉銷商（VAR）、系統集成商和分銷商，以表彰他們在歐洲管道中的卓越表現。
“我們很榮幸被公認為年度垂直應用解決方案。 Peter Pane應用程式是一個完美的例子，說明技術不僅可以改善而且可以重塑我們彼此工作和交易的方式，無論物理位置如何，“Splashtop EMEA總經理Alexander Draaijer說。 “我們感謝IT Europa的這一殊榮，並感謝我們的客戶Paniceus Systems信任我們進行這一開創性的專案。
Splashtop 的擴增實境遠端支援軟體讓遠端技術人員能輕鬆查看並更快修復現場技術問題，進而減少停機時間與營運成本、提升生產力，並改善客戶／員工滿意度。Paniceus Systems 和 Peter Pane 是首批採用此解決方案的用戶之一，並同時運用IoT 遠端存取與支援服務。
“對我們來說，最重要的是擁有一個安全、直觀、易於使用的�解決方案，”Peter Pane餐廳的IT提供商Paniceus Systems的IT主管Björn Runge說。 “Splashtop 在各個方面都非常簡單——實施、部署到位置、根據需要自定義配置。 使用Splashtop AR，我幾乎可以支持使用者，指向螢幕上的專案並在共享視頻中進行註釋。 它使支援變得更加容易。 我會向任何人推薦Splashtop。
Splashtop 是為全球各個垂直領域的中小型企業 （SMB） 以及大型企業提供安全遠端訪問和支援解決方案的領先供應商，包括媒體和娛樂、金融服務、零售和酒店、運輸等。Splashtop 最近獲得了 TrustRadius 頒發的 2022 年最佳產品獎，該獎項完全基於客戶反饋。 要瞭解更多資訊，請訪問 Splashtop.com。
關於 Splashtop
Splashtop 是安全遠端存取和支援領域的領導品牌，其解決方案適用於彈性辦公、學習和 IT 支援，可提供「面對面般的體驗」，讓使用者感覺就像臨機操作一樣快速、簡單和安全。Splashtop 提供 4K 60fps 品質的優異效能、先進的安全功能和合規標準、可存取並支援所有裝置與作業系統的應用程式，以及可直接接通專家服務的即時全球支援。與全球 3,000 萬人，包括 85% 的《財星》500 強企業使用者，一起感受 Splashtop 產品的美好。在 www.splashtop.com 上深入了解。