冠狀病毒新知 – 使用 Splashtop 居家辦公

在家工作以幫助預防冠狀病毒感染的傳播
新的冠狀病毒繼續傳播
從去年 12 月開始在中國武漢報導的一種新型冠狀病毒（正式名稱：COVID-19）已蔓延到世界各國，尚未顯示出放緩的跡象。
據說新的冠狀病毒感染傳播的原因與感染者密切接觸。 緊密接觸意味著與他人共同生活，例如衣服，飲食和生活，並在封閉的空間中長時間呆在一起。 特別是，在擁擠的地方（例如乘坐火車，公共汽車，汽車，飛機（通勤，通勤），活動和購物中心的交通工具很高。
在家工作（WFH）以防止病毒感染
由於冠狀病毒的爆發，包括科技巨頭 Google 和 Apple 在內的許多企業暫時關閉了大門，以確保員工的安全。
為了幫助防止疾病的進一步傳播並防止企業破產，幾個政府和組織鼓勵員工在家工作，並確保用酒精消毒手洗並戴口罩。
WHF需要多種工具來共享螢幕 ，管理計劃/任務以及共享諸如文檔之類的數據，這是許多企業所缺乏的基礎架構。
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Splashtop Remote Access讓使用者可以透過智慧型手機、平板電腦或其他電腦連接到Windows PC 和 Mac，就像坐在工作電腦前一樣。 此外，使用者還可以使用拖放檔案傳輸和螢幕共享功能。在此深入了解Splashtop Remote Access 。
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