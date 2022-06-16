Splashtop 遠端訪問現在嵌入在 Addigy 的 Apple 設備管理平臺中。
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Splashtop 捆綁在 Addigy 平臺中，可隨時隨地實現安全訪問和即時 Apple 設備管理
加利福尼亞州聖約瑟，2021 年 7 月 21 日 — 下一代遠端訪問和遠端支援軟體的領導者 Splashtop 和領先的基於雲的 Apple 設備管理平臺提供者 Addigy 今天宣佈，Splashtop 現在是 Addigy 訂閱中包含的獨家默認遠端支持解決方案。因此，Addigy 用戶可以即時、輕鬆且經過Apple優化的遠端訪問他們管理的Apple設備。
通過此捆綁協議，企業、託管服務提供商 (MSP) 和教育機構可以從 Addigy 內部自動利用 Splashtop 遠端存取來管理他們的 Apple 裝置，包括 Mac 電腦、iPad 平板電腦和 iPhone 智能手機。通過即時可用的 Splashtop 遠端存取，使用 Addigy 的技術人員和管理員可以更快地排除故障和解決問題，隨時隨地為用戶提供及時的技術幫助。
“Splashtop 在所有平臺上提供高性能的遠端會話，包括蘋果的，”Splashtop 首席執行官兼聯合創始人 Mark Lee 說。 “將 Splashtop 與 Addigy Apple 設備管理平臺捆綁在一起是對 IT 技術人員工具包的寶貴補充，尤其是在遠端工作增加的情況下，需要在小型企業和大型企業環境中管理的 Apple 計算機、智慧手機和平板電腦的數量不斷增加。
“隨著 Splashtop 現在包含在他們的 Addigy 訂閱中，技術人員和管理員可以：
即使沒有最終用戶在場，也可以從 Addigy 控制台內獲得對託管電腦的安全、高性能、一鍵�式遠端存取。
存取會話中的功能，例如檔案傳輸、遠端列印、聊天等。
在 Addigy 中自動記錄遠端存取會話。
Addigy 的首席執行官兼創始人 Jason Dettbarn 表示：“Addigy 的核心重點是提高 Apple 用戶的生產力和效率，與 Splashtop 的合作是朝著這個方向邁出的一大步。” “Addigy 技術人員現在可以像親自面對面一樣輕鬆地遠端管理和控制他們的 Apple 裝置——快速解決最終用戶的問題並確保他們的電腦處於最新狀態並以最佳狀態執行。”
“我們使用 Addigy 管理我們車隊中的數百台 Mac，”CreativeTechs 的負責人 Tim Pearson 說。 “我們一直需要遠端控制我們的裝置。過去，我們使用了可以同時執行的四種不同方法，因此如果出現問題，例如 VPN 關閉，我們可以從一種工具切換到另一種工具。但在過去幾年中，我們將範圍縮小到使用 Splashtop 和 Addigy。他們對我們的裝置管理非常有幫助。
當我們已經在Addigy平臺中時，一鍵式Splashtop集成將非常方便。 當我檢查和管理設備時，需要控制某人的螢幕，或者我需要查看他們在做什麼，能夠通過Splashtop介面做到這一點會很棒。 這太令人興奮了！
過去五週，這項技術整合已在測試版中進行大量測試，現已向所有使用者推出。請上 splashtop.com/partners/integrations/addigy，深入了解整合型解決方案及運作機制。
關於安迪吉
全球超過 4，000 家組織信任 Addigy 來説明其 IT 團隊管理 Apple 設備安全、庫存、報告、行動裝置管理、策略和故障排除。 Addigy 是唯一一款基於雲的 Apple 設備管理軟體，使託管服務提供者、企業和機構的 IT 團隊和管理員能夠輕鬆地從世界任何地方的單一位置監控和管理員工的 Mac、iPad 和 iPhone 設備。 在 addigy.com 瞭解更多資訊。
關於飛濺頂
Splashtop Inc. 總部位於矽谷，為企業、學術和研究機構、政府機構、小型企業、MSP、IT 部門和個人提供下一代遠端訪問和遠端支持軟體。 Splashtop 基於雲的、安全且易於管理的遠端訪問方法正在越來越多地取代虛擬專用網路 （VPN） 等傳統方法，同時獲得了驚人的 93 凈推薦值 （NPS），這是評估客戶滿意度的標準。 全球有超過 3000 萬使用者（包括 85% 的財富 500 強企業的使用者）使用 Splashtop 產品。 訪問 splashtop.com 瞭解更多資訊。