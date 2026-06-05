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Reading an article about the reasons why secure remote access solutions are necessary

為什麼需要安全的遠端訪問解決方案？

Splashtop Team
閱讀時間：4 分鐘
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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隨著靈活工作的興起，企業、學校和個人需要在其技術工具箱中進行安全的遠端訪問。 請繼續閱讀以瞭解原因。

您想知道為什麼需要安全遠端存取解決方案？很高興您提出疑問。其實，這對企業、學校，甚至個人而言，都是重要的科技工具軟體，而其中的原因有很多。今天，我們就來分析其中幾個。

首先，讓我們從基礎知識開始。 什麼是遠端訪問？它是隨時隨地從另一台設備訪問電腦或設備的能力。 遠端訪問使員工能夠在家中遠端訪問其工作桌面。 它使學生能夠從臥室遠端訪問學校計算機實驗室。 它甚至可以在父母在全國各地遇到技術問題時訪問他們的計算機。 雖然這隻是一個快速的概要，但請查看上面連結的博客文章以獲取更深入的解釋。

好的，回到 為什麼需要安全的 遠端訪問

關於僱主對 2022 年的期望，有一些大 的工作趨勢預測 。 一是彈性工作的持久力。 大流行表明員工可以在家工作，新的研究表明，人們寧願辭職也不願回到辦公室。 靈活的工作還允許公司從世界任何地方獲得人才。

與其因 大辭職而失去您的員工，不如嘗試使用安全的遠端訪問軟體。 Splashtop 可讓您即時控制基於辦公室的計算機（可能具有強大的基礎設施和高端工作站），具有高清質量和遠端聲音。 所有這些都不會影響您或您組織的安全性。

當這些靈活的員工遇到與計算機相關的問題時，他們不必擔心家庭辦公室內沒有IT人員。 Splashtop 允許為IT支援和説明台提供按需有人值守和無人值守的遠端支援。 無需費力地描述問題所在。 IT 可以從任何地方查看任何設備，並協助解決問題。

靈活的工作力可以是安全的工作力

如果員工喜歡在家工作，駭客 會更喜歡它。 靈活的工作正在增加，尤其是在我們家門口出現新的 COVID-19 變種的情況下。 對於IT和網路安全團隊來說，這意味著需要注意更多威脅。 當您的公司受到攻擊時，它會損害您的品牌，侵蝕客戶和員工的信任，並花費您的金錢。

Splashtop 產品專門用於讓 IT 部門完全控制數據保護，並使員工能夠靈活地從任何地方訪問數據。 我們的 安全功能 包括設備身份驗證、雙因素身份驗證和單點登錄，僅舉幾例。

使用 Splashtop 的計算機還可以獲得更高的安全級別。 沒有必要將它們暴露在互聯網或DMZ上，駭客可以輕鬆掃描和攻擊它們。

即使有人在家工作，在公司網路之外，遠端訪問解決方案也能降低風險，尤其是那些使用 VPN 的風險。 VPN 導致網路犯罪分子利用弱密碼安全性和 VPN 漏洞來訪問公司網路並竊取資訊和數據。 VPN技術已有數十年的歷史。 你沒有看到很多人使用10歲的手機，那麼為什麼要依靠10 +年前的技術來保護自己免受駭客攻擊呢？

Splashtop 如何確保安全？

Splashtop 有很多方法可以確保您的公司和工作安全，同時在任何地方工作。 Splashtop 安全功能包括：單點登錄集成、入侵防禦、雙因素身份驗證、多級密碼安全性、空白螢幕、螢幕自動鎖定和會話空閒超時，僅舉幾例。

誰在使用安全的遠端訪問？

當今遠端存取解決方案的三個最常見用途是：

  1. 使員工能夠隨時隨地在任何設備上訪問其工作計算機，而不會影響安全性

  2. 授予學生在家中訪問學校資源（如實驗室計算機）的許可權

  3. 為 IT 員工、技術支援團隊和託管服務提供者提供對託管計算機和 BYOD 設備的支援驅動訪問

哈佛大學宣佈，由於 COVID-19 病例激增，它將在 1 月的前幾周轉向遠端學習。與其爭先恐後地讓員工和學生安全地在家工作和學習（就像 2020 年 3 月的公司和學校那樣），不如為任何事情做好準備。 當學校使用遠端桌面 Splashtop 時，學生可以遠端訪問實驗室計算機，教師可以遠端工作，IT 可以遠端支援任何設備。

學生可以在家中登錄Chromebook並使用Creative Suite和Blender等軟體程式 Adobe 照常工作。 學生可以隨時使用動畫和遊戲設計應用程式，即使他們應該睡覺。

此外，冬天來了，這通常意味著更多的疾病和危險的駕駛天氣。 企業需要適應遠端優先的思維方式。 無論季節如何，使用安全的遠端訪問時，靈活的員工隊伍都可以成為安全高效的員工隊伍。

結論

將安全的遠端存取軟體添加到您的技術工具帶是解決一長串問題的簡單方法。 這是防止因大辭職而失去員工的一種方式。 保護您的公司免受勒索軟體和網路攻擊，即使您的 COVID 或暴風雪阻止他們前往辦公室，也能讓您的團隊保持高效。

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