為什麼需要安全的遠端訪問解決方案？

隨著靈活工作的興起，企業、學校和個人需要在其技術工具箱中進行安全的遠端訪問。 請繼續閱讀以瞭解原因。
您想知道為什麼需要安全遠端存取解決方案？很高興您提出疑問。其實，這對企業、學校，甚至個人而言，都是重要的科技工具軟體，而其中的原因有很多。今天，我們就來分析其中幾個。
首先，讓我們從基礎知識開始。 什麼是遠端訪問？它是隨時隨地從另一台設備訪問電腦或設備的能力。 遠端訪問使員工能夠在家中遠端訪問其工作桌面。 它使學生能夠從臥室遠端訪問學校計算機實驗室。 它甚至可以在父母在全國各地遇到技術問題時訪問他們的計算機。 雖然這隻是一個快速的概要，但請查看上面連結的博客文章以獲取更深入的解釋。
好的，回到 為什麼需要安全的 遠端訪問
關於僱主對 2022 年的期望，有一些大 的工作趨勢預測 。 一是彈性工作的持久力。 大流行表明員工可以在家工作，新的研究表明，人們寧願辭職也不願回到辦公室。 靈活的工作還允許公司從世界任何地方獲得人才。
與其因 大辭職而失去您的員工，不如嘗試使用安全的遠端訪問軟體。 Splashtop 可讓您即時控制基於辦公室的計算機（可能具有強大的基礎設施和高端工作站），具有高清質量和遠端聲音。 所有這些都不會影響您或您組織的安全性。
當這些靈活的員工遇到與計算機相關的問題時，他們不必擔心家庭辦公室內沒有IT人員。 Splashtop 允許為IT支援和説明台提供按需有人值守和無人值守的遠端支援。 無需費力地描述問題所在。 IT 可以從任何地方查看任何設備，並協助解決問題。
靈活的工作力可以是安全的工作力
如果員工喜歡在家工作，駭客 會更喜歡它。 靈活的工作正在增加，尤其是在我們家門口出現新的 COVID-19 變種的情況下。 對於IT和網路安全團隊來說，這意味著需要注意更多威脅。 當您的公司受到攻擊時，它會損害您的品牌，侵蝕客戶和員工的信任，並花費您的金錢。
Splashtop 產品專門用於讓 IT 部門完全控制數據保護，並使員工能夠靈活地從任何地方訪問數據。 我們的 安全功能 包括設備身份驗證、雙因素身份驗證和單點登錄，僅舉幾例。
使用 Splashtop 的計算機還可以獲得更高的安全級別。 沒有必要將它們暴露在互聯網或DMZ上，駭客可以輕鬆掃描和攻擊它們。
即使有人在家工作，在公司網路之外，遠端訪問解決方案也能降低風險，尤其是那些使用 VPN 的風險。 VPN 導致網路犯罪分子利用弱密碼安全性和 VPN 漏洞來訪問公司網路並竊取資訊和數據。 VPN技術已有數十年的歷史。 你沒有看到很多人使用10歲的手機，那麼為什麼要依靠10 +年前的技術來保護自己免受駭客攻擊呢？
Splashtop 如何確保安全？
Splashtop 有很多方法可以確保您的公司和工作安全，同時在任何地方��工作。 Splashtop 安全功能包括：單點登錄集成、入侵防禦、雙因素身份驗證、多級密碼安全性、空白螢幕、螢幕自動鎖定和會話空閒超時，僅舉幾例。
誰在使用安全的遠端訪問？
當今遠端存取解決方案的三個最常見用途是：
使員工能夠隨時隨地在任何設備上訪問其工作計算機，而不會影響安全性
授予學生在家中訪問學校資源（如實驗室計算機）的許可權
為 IT 員工、技術支援團隊和託管服務提供者提供對託管計算機和 BYOD 設備的支援驅動訪問
哈佛大學宣佈，由於 COVID-19 病例激增，它將在 1 月的前幾周轉向遠端學習。與其爭先恐後地讓員工和學生安全地在家工作和學習（就像 2020 年 3 月的公司和學校那樣），不如為任何事情做好準備。 當學校使用遠端桌面 Splashtop 時，學生可以遠端訪問實驗室計算機，教師可以遠端工作，IT 可以遠端支援任何設備。
學生可以在家中登錄Chromebook並使用Creative Suite和Blender等軟體程式 Adobe 照常工作。 學生可以隨時使用動畫和遊戲設計應用程式，即使他們應該睡覺。
此外，冬天來了，這通常意味著更多的疾病和危險的駕駛天氣。 企業需要適應遠端優先的思維方式。 無論季節如何，使用安全的遠端訪問時，靈活的員工隊伍都可以成為安全高效的員工隊伍。
結論
將安全的遠端存取軟體添加到您的技術工具帶是解決一�長串問題的簡單方法。 這是防止因大辭職而失去員工的一種方式。 保護您的公司免受勒索軟體和網路攻擊，即使您的 COVID 或暴風雪阻止他們前往辦公室，也能讓您的團隊保持高效。