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如果您搜索“COVID 後在家工作”，Google 搜尋引擎將返回大約 7，170，000，000 個結果（截至 2020 年 6 月 22 日星期一）。 這是很多關於在家工作 （WFH） 的內容。
現在幾乎每周，我們都會聽到一家公司決定在年底之前完全遠程辦公。 谷歌，Facebook， Microsoft，Slack，Zillow，Palo Alto Networks，Box，甚至Sagicor都是這種情況 - 加勒比地區最著名的保險提供者。 我們注意到，居家辦公新聞報導中的所有噪音都意味著辦公室正在消失，在 COVID-19 之後的世界中，我們都將完全遠端辦公。 但是我們呢？
辦公室的未來是什麼？遠端工作的未來是什麼？公司在COVID後將面臨哪些隱私和安全問題？企業如何為所有這些做好準備？為了進一步探討這個問題，我們採訪了來自不同行業的幾位高管和人力資源主管，他們都同意一件事： 辦公室不會消失。
辦公室留在這裡的 5 個原因 > CEO 和人力資源領導者的見解
I. 實體辦公室是聲望、品牌和信任的強烈信號
據德米特羅Okunyev，團隊聊天軟體製造商的創始人船歌 “，實際的辦公室是信譽的標誌，一種方式來描繪一個業務成功的潛在客戶和競爭。”
專業僱主組織經紀人 PEOCompare的人力資源經理Nelson Sherwin補充說，客戶希望看到實體辦公室不僅僅是為了品牌推廣，而是因為他們對完全遠端的公司有某種偏見和不信任。 “客戶通常希望進來參觀，進行面對面的會議，基本上審查你的公司，”尼爾森說，“他們不能通過Skype電話做到這一點。
經紀公司Mitrade的人力資源經理James Jason確認，無論在家中如何有效地工作，客戶和其他利益相關者都需要一個專業的空間，使他們可以存取而又不會覺得自己在侵犯任何人的隱私。
此外，根據辦公傢俱製造商 Poppin的人力資源總監Allison Schworn的說法，對於許多人來說，不僅僅是推薦實體辦公室;這是一種需要。 “我們發現客戶希望親自看到實物產品進行測試，”Allison說。
建築公司 Cooper Carry的品牌總監凱薩琳·斯通（Katherine Stone）強調：“實體辦公室不僅僅是一個提高生產力的地方，它是一個人們與公司的使命和靈魂互動的地方。 換句話說，辦公室是公司品牌的物理表現，「凱薩琳說」。 "
II. 社交互動很難在完全居家辦公的環境中複製
亞里士多德曾經說過：「人天生就是社會動物。 即使在數字時代，這種說法仍然是正確的。 雖然技術是一筆巨大的資產，但“沒有什麼能替代個人聯繫，”精品數字機構IT Media的所有者阿什利·蒙克（Ashley Monk）說。
高管教練和管理諮詢公司 BeyondBetter的董事總經理Amie Devero補充說，雖然新技術能夠複製辦公室生活的基本知識，但許多人際互動在此過程中迷失了方向。 “大量的員工和社會發展是通過非正式和計劃外的互動發生的，”Amie 強調說。 她解釋說，這可能是「在休息室進行的互動，你不屬於的團隊成員之間無意中聽到的對話，以及當團隊成員對別人的評論做出反應時我們看到的肢體語言。 艾米總結說，雖然這些互動在單獨進行時似乎無關緊要，但它們可以加起來“大量的經驗、學習和更好的社會關係”。
活動管理公司 3C Strategies LLC的創始人兼首席執行官Chris Chan同意Amie的言論。 “由於沒有休息室或咖啡店，我們錯過了工作環境在隨意建立人際關係方面的一個重要方面，”克裡斯說。 “雖然人們現在沒事，但對於那些不認識同事的新員工來說，這將變得非常孤立，也沒有一種隨意的方式來從辦公室環境中了解他們。
技術研究公司 Software Pundit的首席執行官布魯斯·霍根（Bruce Hogan）進一步強調了這種社會需求。 “與團隊成員面對面互動有助於建立聯繫，”布魯斯說。 “沒有辦公室，我不相信個人也會相互瞭解。
三、辦公室的創新和員工發展可以更好
“在Splashtop，我們很幸運地看到團隊的生產力有了巨大的提高，團隊中的每個人都非常努力地工作，以提供他們最好的工作，” Splashtop 首席執行官 Mark Lee 說。 就在最近，我們發佈了一項調查結果，該調查結果顯示 ，目前在家工作的大多數勞動力的生產力都有所提高。 但是，如果沒有採取適當的措施來使員工能夠在遠端環境中高效發展和工作，這種生產力可能會帶來權衡。
Mancini Duffy的總裁Christian Giordano是一家擁有100年曆史的紐約市技術領先的建築公司，該公司與客戶緊密合作，以重新想像工作場所的未來狀況。他強調說“視頻電話會議或螢幕共享無法複製意外的辦公室遭遇刺激了創造力和創新。”
這是因為“最好的商業理念和運營[通常]都是親自完成的，”總部位於英國的人工智慧金融交易流搜尋引擎 mnAI的首席執行官John Cushing表示。
3C Strategies的首席執行官Chris Chan可能對創造力和創新能力的下降有一個解釋。 “在家工作讓我們堅持熟悉的事物，保持在正常的範圍內，減少了我們走出舒適區和日常生活的傾向，這可能會阻礙創新思維和構思。”
數字營銷機構Robben Media的首席執行官布萊恩·羅本 （Brian Robben）補充說，最好的培訓和指導也發生在面對面：“如果沒有辦公室，這些人就會從視頻通話和電子郵件中學習，這是不一樣的。
轉錄外包首席執行官本傑明沃克強調，也很難決定虛擬推廣誰。“如果你的老闆回到辦公室，你可能也應該回到辦公室，因為永遠看不見，心不在焉很容易讓別人得到你排隊的晉陞，“本說。
四。 對居家辦公、辦公室和心理健康風險的看法不一
當一家公司完全遠端化時，工作和下班之間的界限變得非常模糊。 來自BeyondBetter的Amie Deverro表示，這是由於每天在同一個環境中生活、工作、睡覺、吃飯和醒來都是一樣的，導致精神停滯。
為什麼？艾米解釋說，去辦公室提供了新的刺激：“無論是在火車上、交通中、在辦公室里，還是在去吃午飯的路上，還是在電梯裡看到新人時，我們的大腦都會創造新的神經通路。 Calendar首席執行官約翰·蘭普頓（John Rampton）補充說，實體辦公室有助於保持某種工作與生活的平衡，因此，他的團隊非常高興回到辦公室。
然而，人們也可以爭辯說，居家辦公實際上可以説明心理健康：減少花在交通上的時間，減少工作日的干擾，遠離辦公室政治，並獲得更舒適的工作環境。 這表明，這完全取決於所涉及的工作類型以及員工是否極度孤立（獨居？ 內向者，或外向者。
V. 對安全和 IT 基礎架構的影響
辦公室不僅僅是與同事互動;它也是許多企業保存其硬體、伺服器和IT機器的物理位置。 它是許多公司IT基礎架構的支柱。 “為了適應完全遠端的在家工作設置，移動整個東西需要大量的工作和金錢，” Amazing Beauty Hair的首席執行官Jack Wang說，這是一家提供優質接發和配件的電子商務商店。
還有數位安全和基礎設施可靠性元件需要考慮，工作場所健康跟蹤解決方案製造商 Ontrack運營技術高級總監Camilo Barrero解釋說。 “即使家裡有高速互聯網和公司 VPN，一些辦公室也會提供專門為安全協議設計的技術基礎設施或滿足某些技術要求，”卡米洛說。
在這次談話中，領先的IT管理服務提供者SabinoCompTech的首席執行官兼聯合創始人Nancy Sabino補充說，當員工在家工作時，不可預測的互聯網可訪問性，帶寬和安全性是問題。 根據抗體製造商 Boster Bio銷售副總裁CJ Xia的說法，數據顯示駭客正在瞄準智慧家居設備，而Wi-Fi可能是他們攻擊辦公資產的中心。
SabinoCompTech的Nancy說：「確保員工擁有生產力所需的適當訪問許可權，需要安全，妥善地管理員工家中的互聯網和其他遠端工具。
那麼，這一切的結論是什麼？
儘管存在上述合理的擔憂，但仍有越來越多的人表示希望完全遠程辦公。 在 IBM最近的一項勞動力調查中，75% 的人表示他們希望至少偶爾繼續遠端工作，而超過一半（54%）的人希望這是他們的主要工作方式。 還有許多其他調查也提出了類似的說法，其中大多數調查聲稱 60% 的工作力希望遠端辦公。 但是另外40%呢？ 在所有這些說法中，企業可能很難決定什麼最適合他們。
這就是為什麼 RFP360的首席執行官兼聯合創始人David Hulsen，幫助組織請求資訊和回應請求的軟體解決方案製造商，對他的員工進行調查，以了解他們想要什麼。 他的發現？ 人們仍然希望在工作場所進行社交互動，但這並不意味著他們希望事情像往常一樣回到辦公室。 “這意味著我們對辦公室的期望正在發生變化，我們必須包括遠端工作者，併為人們提供面對面互動的社交空間，”大衛說。
為此，Splashtop 首席執行長 Mark Lee 補充說：「在家工作的精靈已被釋放，儘管實體辦公室仍有其必要，但公司應該順勢而為，套脫傳統思維。 」此外，Mark 還說，「雖然實體辦公室有其好處，但也不要否認在家辦公的驚人優勢：降低運營成本和獲得全球人才資源，它對數位游牧族有極大的吸引力，例如Z世代；同時它減少了時間的浪費，減少了工作中斷，提高了生產力，減少了碳足跡，並確保了業務連續性。」
這�對辦公室和工作的未來以及我們上面提出的問題意味著什麼？這意味著我們正在朝著混合辦公室邁進：一個工作空間，遠端和物理工作環境相互補充，以提供兩全其美的條件：員工的生活平衡，社交互動，強大的安全性，超強的生產力以及降低的成本公司。
如果您已準備好使用混合辦公室，Splashtop 可以提供説明。 作為一個支持數千萬使用者的平臺，我們使組織能夠採用現代工作方式 - 在任何地方安全高效地工作 - 説明各行各業的組織創建富有成效和更強大的員工隊伍。
通過學習如何為部分遠端工作人員設置混合辦公室，為後COVID做好準備。
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