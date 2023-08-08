從 Splashtop Business Access 升級到 Enterprise 的原因

遠程工作只是偶爾獲得權限的日子已經一去不復返了。它已成為戰略必要性，使企業能夠利用全球人才庫，提供靈活的工作安排，並在不可預測的情況下確保業務連續性。

擁有一個安全、可靠、高效的端點訪問解決方案變得至關重要。Splashtop Business Access 一直是許多人值得信賴的選擇，讓團隊和個人可以輕鬆地從任何地方訪問工作計算機。

但是，隨著組織的成長和技術需求變得越來越複雜，就需要更全面的解決方案。 Splashtop Enterprise 提供超越傳統端點訪問的一步，專為滿足大型組織（包括 IT 端點支持）的獨特需求而量身定制。

在本文中，我們將探討為什麼從 Splashtop Business Access 升級到 Splashtop Enterprise 不僅是一個明智的決定，而且對於那些雄心勃勃、做好準備的組織來說，也是一個關鍵舉措。無論您是正在考慮轉變的決策者，還是渴望了解細微差別的 IT 經理，請繼續閱讀，了解 Splashtop Enterprise 的變革性優勢。

Splashtop Business Access 簡要回顧

在深入了解 Splashtop Enterprise 提供的優勢之前，必須首先了解其構建的基礎：Splashtop Business Access。該解決方案一直是無數專業人士和團隊的首選，在遠程工作成為主流工作模式之前就簡化了遠程工作的概念。

Splashtop Business Access 確保個人和團隊可以輕鬆地從幾乎任何設備（無論是智能手機、平板電腦還是個人電腦）連接到他們的工作計算機。這種無縫連接意味著即使您離辦公室設置很遠，也不必停止工作。

除了端點訪問之外，Splashtop Business Access 還為用戶提供了一系列會話中功能。從在設備之間傳輸文件，遠程打印以及多顯示器查看的便利性到遠程重啟等高級功能，該解決方案始終致力於使遠程工作盡可能高效。

此外，Splashtop Business Access 始終致力於確保最高級別的安全性，以便用戶可以相信他們的數據和工作仍然受到保護。

有了這樣一個強大的產品，人們可能會想知道，"為什麼需要升級？" 雖然 Splashtop Business Access 完美地迎合了許多用戶的需求，但不斷發展的企業及其不斷擴大的需求的動態本質意味著總有更多的空間。這就是 Splashtop Enterprise 發揮作用的地方，它提供 Business Access 所做的一切，甚至更多。讓我們深入了解。

Splashtop Enterprise：超越一步

Splashtop Enterprise 是一個全面的終端訪問和支持解決方案，專為尋求不僅僅是基礎服務的組織而設計。除了促進順暢的端點訪問之外，它還擁有一系列量身定制的功能，可以滿足不同團隊的獨特需求。

借助 Splashtop Enterprise，企業可以增強其 IT 支持和端點管理功能，並受益於 Enterprise 的頂級功能、強大的安全性和簡化的服務台操作。該平台確保輕鬆設置，使其具有適應性和可擴展性，以滿足小型企業和擴展型企業的需求。

但 Splashtop Enterprise 提供的不僅僅是效率，它還重塑了整個遠程工作和支持格局。對於希望擁有一個強大的遠程解決方案、同時讓日常用戶和 IT 專業人員同樣受益的組織來說，Splashtop Enterprise 是理想的選擇。

深入比較： Business Access 與企業訪問

讓我們深入研究比較分析：

1. 無人值守的遠端訪問

Splashtop Business Access 和 Splashtop Enterprise 為 Windows、Mac 和 Linux 計算機提供無縫無人值守的端點訪問。借助 Enterprise，IT 團隊還可以遠程訪問平板電腦和移動設備以提供終端支持。

但是，真正使企業版本與眾不同的是其可擴展性。 隨著組織的發展，增加端點訪問點的需求變得顯而易見。Splashtop Enterprise 可以有效地擴展以滿足這些需求，確保無論組織規模如何，員工都可以獲得必要的工具。

2.工作階段內功能

兩個版本都為用戶提供了文件傳輸、多顯示器查看和遠程打印等會話內工具。然而，Splashtop Enterprise 還配備了 Splashtop Business Access 套件中的高性能功能，包括 4:4:4 色彩模式、高保真音訊、USB 裝置重新導向、遠程筆支持等。

3. 集中IT管理及終端支持

Splashtop Enterprise 的美妙之處在於其集中控制台。IT 團隊陶醉於從單一中樞管理使用者、存取權限、電腦和裝置的強大功能和便利性。 這不僅簡化了管理流程，還可以顯著減少錯誤範圍，從而促進更安全和高效的遠端工作環境。

此外，Splashtop Enterprise 使 IT 團隊能夠遠程監控和管理其託管端點。此外，IT 還可以向任何裝置提供按需、有人值守的終端支持，確保組織內的用戶可以通過 IT 快速解決他們的問題。

4.進階安全性與使用者管理

在當今的數字時代，安全性仍然是最關注的問題。 Splashtop Enterprise 以其先進的安全功能套件正面解決了這些問題。單點登錄 (SSO) 集成增強了用戶便利性，同時又不影響安全性。指派基於組的訪問和精細調整權限的能力為 IT 團隊提供了無與倫比的控制力，確保數據完整性並最大限度地減少潛在的安全漏洞。

5.彈性授權

這是真正的力量和可擴展性發揮作用的地方。 Splashtop Enterprise 提供了適合各種組織需求的靈活許可系統。對於遠程工作，它採用每個用戶的許可結構。 如此可確保分散式團隊的強大、高效能、跨平台存取。 另一方面，技術人員許可專為高級終端支持和端點管理而設計，並按並發技術人員進行許可。

查看我們的 Business Access 與 Enterprise 功能比較。

總之，雖然 Splashtop Business Access 提供了一套強大的外部訪問工具，但 Splashtop Enterprise 已成為大型組織的綜合解決方案。其可擴展性，增強的功能以及對安全性的強調使其成為旨在將遠程工作基礎設施提升到一個新水平的企業的明確選擇。

立即升級到 Splashtop Enterprise

隨著工作世界的不斷發展，對強大且可擴展的端點訪問解決方案的需求也在不斷增長。Splashtop Business Access 已被證明是一個強大的工具，提供了一系列適合大型和小型企業需求的功能。

然而，對於旨在走在遠程工作技術前沿的組織來說，升級到 Splashtop Enterprise 可以提供一套無與倫比的功能，旨在簡化操作、增強安全性並改善整體用戶體驗。

投資您的業務的未來意味著擁抱與您一起成長的解決方案，適應您不斷變化的需求，並提供靈活性來駕馭數字時代不可預測的水域。 Splashtop Enterprise 不僅僅是一個端點訪問工具；這是專為現代企業打造的全面解決方案。

不過，不要只聽我們的話。 親自體驗 Splashtop Enterprise 的強大功能和多功能性。立即開始免費試用，探索無縫連線、強化管理功能和無與倫比安全性的世界。 您的組織在遠端工作的未來就從這裡開始。

相關內容