IT 團隊如何導航裝置多樣性

現今的分散式員工依賴於裝置的多樣性。 瞭解 IT 團隊如何支援各種 BYOD 和辦公室內裝置。
2022 年，各種規模的企業都必須管理多樣化的裝置基礎架構，以滿足員工、客戶和合作夥伴的需求。
儘管比筆記本電腦和平板電腦小得多，但移動設備在運行應用程序，利用cloud基於服務以及與後端系統交互的能力方面已經趕上了。 使用移動設備使用戶可以隨時隨地工作，同時仍然為他們提供對企業資源的訪問權限。
移動設備還通過擴展業務流程並使其更有效率來增強工作流程。 牛津經濟學最近的一項調查發現，80% 的 IT 和企業領袖認為員工需要智能手機才能有效地工作。 在同一份調查中，75% 表示行動裝置對其公司的業務工作流程至關重要。 通過幾個例子很容易看到為什麼。
客戶經理現在經常使用移動應用程序來：
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與客戶分享產品資訊和更新
人力資源使員工保持參與度並保持正軌。 員工通常使用人力資源應用程式：
記錄時間
提交工時表和費用報告
註冊並接受培訓
隨時了解公司警報和其他新聞
即使是 ERP 一樣複雜的企業應用程式，現在也能滿足行動裝置使用者 根據 iTProPortal 2022 年關於 ERP 的文章，「借助移動 ERP，用戶可以通過移動設備訪問他們的 ERP 的便利性，並具有與從桌面相同的功能。」
自攜裝置員工
員工，尤其是在 BYOD (自攜裝置) 環境中工作的員工，都希望選擇信任且容易使用的裝置。 他們認為這對生產力和工作滿意度至關重要，因為使用他們選擇的任何設備都能為他們提供靈活性和自主性Gartner 對超過一萬名員工進行的全球調查發現，至少在某些時候，有 55％ 的受訪者正在使用個人擁有的智能手機或筆記本電腦設備進行工作。 其中包括 Mac、Windows 和 Linux 桌上型電腦和筆記型電腦、安卓和蘋果智慧型手機、平板電腦和平板電腦，以及未來更多內容。
IT 如何支援裝置多樣性？
當員工的個人裝置或在其上執行的應用程式發生問題時，他們需要與 IT/服務台為公司管理的裝置所提供的相同等級支援。 這給 IT 帶來了新的支援負擔。 大多數 IT 團隊都有一個遠端支援工具，可以存取受管理電腦，但無法解決目前使用中的所有遠端 BYOD 執行個體。
為了成功地支援遠端工作者的 BYOD 需求，先進的 IT 部門已轉向即時功能，以便在發生技術困難時支援任何裝置 (受管理和未受管理)。 他們實現此功能的最快方法是實施有人參加的支持解決方案。
什麼是出席支持？
參加支持是按需支持的一種高級形式。 它允許 IT 在用戶在場時遠程訪問任何計算機，平板電腦或移動設備，而無需任何事先安裝。 這意味著技術人員可以在任何最終用戶的工作或個人設備（包括 Windows，Mac，iOS 和 Android 設備）上支持他們在需要幫助的時候。 有了人員的支援，技術人員只需控制使用者的裝置即可進行疑難排解，就像親自操作一樣。
結合 MDM 與有人參加支持
即使在大流行之前，IT 部門見證了員工的移動設備使用率激增，並通過實施 MDM（移動設備管理）解決方案進行了響應。 根據無線看門狗的說法，MDM 解決方案可以控制對高度敏感數據的遠程訪問，提供用戶身份驗證，甚至可以在設備丟失或被盜時提供遠程數據擦除。 此外，MDM 還可用於確保裝置上的軟體修補程式為最新版本，以修正已知的安全性漏洞。
如要使用 MDM 解決方案，IT 部署代理程式至企業網路內的每部由公司管理的裝置。 這些代理程式會報告來自每個裝置的資料，而建立的通訊協定會在裝置顯示潛在安全威脅的跡象時強制執行特定動作。
但是，僅 MDM 無法支援目前使用中的所有 BYOD 裝置。 尤其是當您考慮估算值時，每個使用自己設備工作的遠程員工都在使用 1.7 到 2.3 設備時。 因此，許多公司透過簡單的整合，為現有的 MDM 解決方案增加了有人參與的支援。 Splashtop 參加支持可輕鬆集成到多個 MDM 和安全解決方案中。
參與支持提高 MDM 的投資回報率
Samsung 估計，一間公司要支�援 100 名使用者，平均每年需要負擔 12,000 美元的內部部署 MDM 費用。即使組織使用的是雲端型 MDM，仍需要為 100 位使用者負擔至少 10,000 美元的費用 (基本 MDM 為 5,000 美元)。因此，只用一小部分費用即額外享有主動支援，投資報酬率相當高。使用 Splashtop Remote Support 就可以支援不限數量的使用者，每年每份技術人員授權的費用僅 NT$9,900 美元。
Splashtop Remote Support 也帶來了臨機技術人員管理、允許同時進行多個連線、自訂品牌標識，以及與支援需求單/ITSM 系統的技術整合。各家 IT 領導品牌紛紛投入了大量預算來落實遠距辦公，勢必需要具備可支援每一台員工裝置的能力 (且裝置數量沒有上限)。
輕鬆執行 Splashtop 臨機支援
由於 Splashtop 的簡單性，IT 部門和員工都接受了 Splashtop 的支持。 員工只需生成一個唯一的 9 位數字會話代碼，然後將該代碼發送給服務台工作人員。 技術人員可以使用代碼連接到員工的設備，立即進行控制。 控制完成後，他們可以傳輸文件，遠程打印，聊天，共享屏幕等。 從個人手機到公司的桌上型電腦，有人參與的支援可讓 IT 團隊輕鬆安全地管理員工裝置。