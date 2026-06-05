想要提升您的遠端支持體驗？ 繼續閱讀以瞭解 Splashtop 企業版的優勢，以及您可以在 2022 年看到的新功能。
隨著我們進入 2022 年，另一種 Covid-19 變種迫在眉睫，我們看到辦公室工作、面對面會議和學校開學日期的延遲越來越多。 事實上，包括Twitter，PwC和Salesforce在內的知名公司已經決定完全遠端化。 在當今世界，擁有安全可靠的遠端支援和訪問解決方案是必要的，尤其是當 遠端或混合工作場所的好處 變得越來越明顯時。
在 Splashtop，我們希望説明您駕馭當今的趨勢並規劃未來。 雖然這當然包括提供可靠、安全的遠端訪問和支持軟體，但我們也在撰寫主題博客，及時舉辦網路研討會並更新產品。
使用 Splashtop 企業版提升您的遠端支持體驗
2021 年 12 月 9 日，Splashtop 舉辦了一場虛擬午餐和學習，名為“使用 Splashtop 企業版提升您的遠端支持體驗”。 在虛擬研討會期間，Splashtop 產品專家為 572 名 IT 專業人員（從 IT 管理員到董事、首席執行官和首席技術官）列出了 Splashtop Enterprise 的主要優勢。
在對話中，Splashtop 的產品營銷總監 Nityasha Wadalkar 分享了 Splashtop Enterprise 的四大優勢，這些優勢可説明 IT 團隊克服當今的挑戰：
單一登入整合 ，可安全地管理帳戶並集中驗證。
服務台功能 包括 支援佇列 和 技術人員管理 ，讓 IT 支援團隊能夠提高技術人員的效率，並提供更快的回應速度和解決率。
遠端端點管理 和 監控 功能。
能夠 混合和匹配許可證 以獲得遠端支持和最終用戶訪問。
如果您錯過了，我們已經為您提供了保障。 本博客將重點介紹此次活動的關鍵要點，包括行業趨勢和挑戰、Splashtop 企業版的優勢以及我們對未來一年的計劃。
行業趨勢與挑戰
2021 年的關鍵要點之一是，靈活工作不僅是一種趨勢，而且將繼續存在。 根據 Gartner 的數據， 75% 的遠端 / 混合員工表示他們對靈活工作的期望有所提高。 Gartner還發現， 遠端工作者每人最多將使用四台設備，如果管理不當，就會為安全漏洞鋪平道路。 IT 團隊需要合適的工具來支援實體辦公室和遠端工作人員。
雖然許多公司已將VPN和RDP作為其遠端解決方案，但這造成了網路漏洞和網路攻擊的增加。根據卡巴斯基的一份報告，僅在 2021 年初，針對 RDP 的暴力攻擊就超過 3.775 億次。聰明的領導者正在從更脆弱的技術（VPN和 RDP）轉向更安全的下一代遠端訪問和支援。
對於靈活的團隊來說，要保持安全性和生產力，他們需要可靠、集成良好、易於使用的遠端訪問和支持軟體。 IDG Communications Inc.進行的一項研究。 發現 65% 的公司正在積極整合遠端工作工具，以簡化管理、易於使用和可擴充性。
Splashtop Enterprise 的優點
Splashtop 企業 版是一個多合一的遠端訪問和支持解決方案。 它是一種企業級解決方案，使您的員工能夠在任何地方工作，讓您的IT團隊能夠遠端支援和管理計算機。
Splashtop 企業版的一些主要功能包括：
有人值守和無人值守訪問
最終用戶遠端訪問
服務台支援功能
端點管理和監控功能
與單點登錄和 ITSM 系統的整合
靈活的許可
讓我們進一步分解它。 Splashtop 企業版的主要優勢是什麼？
安全的工作環境
當我們在大流行期間轉向遠端/靈活工作時，許多公司沒有做好準備，因此遭受了勒索軟體攻擊。
許多這些公司轉向 VPN和遠端桌面協定（RDP） 來遠端執行工作。 不幸的是，這導致網路犯罪分子利用弱密碼安全性和VPN漏洞，注入勒索軟體並竊取重要數據和個人資訊。 VPN 和 RDP 攻擊在 2021 年創下歷史新高。
鑒於這些攻擊，Splashtop 一直致力於為我們的客戶提供更安全的遠端訪問和支援。 我們是怎麼做到的？ 具有以下功能：
雙因素身份驗證 （2FA）
基於組的管理
精細的存取功能控制（限制檔案傳輸、複製粘貼等功能）
可透過 Splashtop 網路控制台，選擇是否部署和管理由 Bitdefender 提供技術支援的 Splashtop Antivirus
訪問我們的安全頁面，瞭解有關 Splashtop安全遠端訪問軟體的更多資訊。
高效能遠端存取
Splashtop 企業版使您的團隊能夠從任何設備訪問工作計算機，而不會影響工作效率。 高清品質、即時快速連接和多個併發會話。 ��它具有可提高工作效率同時提供卓越用戶體驗的功能和UI，是靈活員工隊伍的必備工具。
通過 Splashtop 遠端訪問，您可以：
將本地電腦上的 USB 設備（智慧卡讀卡機、安全金鑰、觸筆/HID 設備或印表機）重定向到遠端電腦。
將本機麥克風的輸入傳輸到遠端電腦，作為遠端電腦的麥克風輸入 (僅限 Windows)。
同時從多螢幕系統查看多個遠端螢幕，包括多對一和多對多，Mac 亦適用本功能！
記錄遠端訪問會話。
通過在計算機之間拖放檔來快速傳輸檔。 您甚至不需要啟動遠端會話！
IT 團隊支援混合工作場所所需的工具
Splashtop 是全球許多內部 IT 部門、託管服務提供者 （MSPs）、説明台和服務台團隊的核心工具。 我們知道客戶的需求是不斷變化的，並根據客戶的反饋不斷改進我們的產品。 為了給最終使用者和技術人員提供更好的體驗，Splashtop 在過去一年中進行了重大的產品增強，並 改進了遠端支援工作流程。
借助 Splashtop 的新服務台功能，您可以獲得：
支援佇列
改進、更快的連接過程
技術人員管理、協作、上報功能
這些新功能通過更快的回應和解決時間以及最小的中斷來支援您的業務。
工具整合 – IT 技術人員易於管理和擴展的一體化
IT 領導者希望在其環境中使用更少的集成工具，以簡化其工作流程、簡化操作並減少購買難題。 我們完全明白這一點。 事實上，整合和簡化是 Splashtop 企業成功背後的主要驅動力。
使用企業版，您只需 一個工具來管理物理和虛擬環境，使其成為混合工作的完美工具。 企業的遠端支援功能使IT支援人員能夠為需要技術説明的任何遠端使用者提供無人值守和有人值守的支援。 除了簡單之外， 有人值守的支援 功能允許IT説明台安全地向任何設備即時提供“即時”支援 - 即使該設備不是公司擁有的。
您對 2022 年的 Splashtop 有什麼期待？
午餐和學習網路研討會以 2022 年即將發生的事情結束。 除了對Splashtop連接器和SOS AR進行beta測試的機會外，Splashtop客戶還可以期待：
用戶通過桌面圖示發起的支援請求
增強的技術人員功能 - 後台故障排除、邀請其他技術人員加入會話以及安排遠端會話
更好的團隊管理 - IP 限制、技術人員和幫助台統計數據以及最終用戶調查
增加了與API和SEIM日誌記錄以及聊天平臺（如Teams和Slack）的集成