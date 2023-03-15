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啟用遠端工作的遠端存取解決方案– Splashtop Enterprise與Splashtop Business Access Pro

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通過使員工能夠隨時隨地安全地訪問工作電腦，桌面應用程式和敏感數據，許多不同行業的組織已經抓住了遠端工作的趨勢，並提高了生產率。

Splashtop，尤其是Splashtop Business Access Pro ，已成為全球許多此類組織選擇在家中進行工作的遠端存取解決方案。個人和團隊可以從任何BYOD電腦或行動裝置訪問工作電腦，並像親自使用電腦一樣使用電腦。用戶還可以使用連線中的功能，例如文件傳輸，查看多顯示器，遠端列印，遠端重新啟動等，可以提高工作效率。

借助新推出的Splashtop Enterprise ，Splashtop將遠端存取功能提升到了一個新的水平。它是針對團隊和組織的下一代多合一遠端存取解決方案，具有對廣告素材（如遠端麥克風和USB裝置直通）以及對IT（如細化權限和基於組的訪問）的附加功能。它提供了IT團隊管理其組織的遠端存取所需的靈活性和控制力。不僅如此，IT還可以為電腦和行動裝置提供遠端支援。您可以選擇團隊或組織所需的最終用戶遠端存取許可證和技術人員遠端支援許可證的數量。

讓我們探討一下Splashtop Enterprise和Splashtop Business Access Pro之間的區別：

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