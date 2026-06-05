高等教育學習的未來-學生想要什麼

技術傾向於重新定義我們在日常生活中如何做事情。 儘管學術機構主要保持傳統，但僅花了一年的 COVID-19 大流行，因此技術才能永遠改變教育世界。
這場大流行迫使高等教育機構（強烈基於傳統的面對面互動）突然抓住他們可能會在瞬間拼湊在一起的任何遠程技術。
IT 和運營領導者必須快速升級學校的技術堆棧，以幫助教師和學生在家中遠端存取重要的校內資源，有時甚至是一夜之間。
實際上，Microsoft首席執行官薩蒂亞·納德拉（Satya Nadella）表示，由於 COVID-19 大流行，我們在短短幾個月內看到了兩年的數字轉型。
然而，隨著塵埃落定，許多高等教育機構重新開放他們的大門，他們面臨著一個主要的問題，決定了教育的未來：
我們是否應該回到大流行前的情況，還是提供混合式學習選項，讓學生可以訪問遠程和現場課程以及校內資源？
要回答這個困難的問題，我們必須先了解學生想要什麼。
學生想要什麼 — Splashtop 學生調查的見解
* 資料來源：灣景分析的數字學習脈搏調查
我們詢問了世界各地 500 名隨機學生對他們來說學習的未來是什麼樣子，包括大學可以做些什麼來最大限度地發揮他們的潛力。 大多數答案傾向於更好地利用混合式學習環境的技術。
學生希望在校園中進行" 50/50 遠端學習。"
在同一個問卷調查中，
56％ 的人更喜歡在線上學習一半以上的課程
85 % 的人表示，如果他們可以遠端連續存取校園電腦，他們的效率會更高
83% 認為網上和校內學習的混合是教育的未來
在最近的新聞稿中，我們進一步評估了這些發現，並發現 Splashtop 未來教育調查的結果與許多其他有關教育未來的研究完全一致。
其中包括灣景分析進行的數字學習脈搏調查，該調查了 1,413 名在 2020 年秋季和 2021 年春季在高等教育機構註冊的美國學生。
數字學習脈衝調查還強調了向前發展；大多數學生希望將混合學習選項和更多技術集成到他們的課程作業中。
* 資料來源：灣景分析的數字學習脈搏調查
混合學習-學生的興趣不斷上升
1.提高學生的靈活性
混合學習計劃提供比校內課程更大的靈活性。 而不是每週在校園上課，學生可以在混合發行方案中異步完成一半以上的作業。 這可能是在線和現場課程或混合課程的混合體，學生在網上完成一些工作，其餘的在現場與他們的老師。
根據最佳學校雜誌，靈活性的提高還允許機構適應各種學生的學習方式："聽覺學習者可以從倒帶錄製的講座的能力中受益，[..] 視覺學習者可以按照自己的節奏學習幻燈片，"從面對面會議中受益的"學生仍然可以與他們的教師和其他學生聯繫。"
在混合學習環境中，學生可以隨時靈活地遠端存取電腦實驗室等校園資源，而無需離開家。換句話說，混合環境使學生能夠從現場學習和遠端學習的優點中受益。
2.更廣泛的學習機會
許多國際學生不得不休息一年，因為由於 COVID-19 旅行限制，他們無法親自上大學。 混合學習計劃，使這些學生無論離校園如何，都可以註冊遠程學習課程。
混合學習計劃可促進各種緊急情況下的持續教育，這些緊急情況可能範圍從大流行到更可��能的情況（例如暴雪）關閉校園。 混合學習為遠離校園的學生打開了大門，並為大學提供了招收不再局限於地理位置的學生的機會。
3.發展數位素養
在混合式學習環境中，學生會接觸到促進混合式學習的各種科技。
當學生使用軟體完成作業或學習如何使用在線管理系統存取學習資源時，就會發生這種情況。通過 Microsoft Teams 等技術進行交流和協作，或遠端存取 Splashtop 等校內實驗室電腦軟體，也可以獲得經驗。
最終，這些通過遠程學習工具累積的經驗可以增強學生的數字素養技能，這是專業世界中不斷增長的基本技能。
學生對混合學習的興趣對高等教育意味著什麼
隨著越來越多的學生對混合學習計劃表現出興趣，大學應繼續將這些計劃納入其後的 COVID 課程中。
它不僅可以增加入學率，還可以增加和擴大對無法親自上課的學生獲得高等教育的機會。
根據《哈佛商業評論》的一篇文章，朝著混合學習的轉變早已逾期："高等教育在轉向更數字驅動的模型方面已經大大落後於其他行業。"
大流行改變了教育的面貌，並且在明確的好處下，許多大學正朝著混合模式邁進。
在較高的教育中建立有效的混合環境
在高級教育中建立一個有效的混合式學習環境從擁有正確的技術堆棧開始。
在大流行開始之前，高等教育署機構將不到 5％ 的預算用於 IT 支出。 混合式學習環境要么非常基本或不存在。 當遠程學習成為 2020 年的默認設置時，許多學院和大學僅限於通過實時 Zoom 課程切換到遠程教育。
雖然 Zoom 這樣的視頻會議軟件在遠程學習環境中至關重要，但這還不夠。
除了視頻之外，高等教育署機構在創建混合學習環境時還應該投資四種其他類型的遠程學習軟件。
1.學習管理系統
學習管理系統為教師提供了一種以虛擬格式自動傳遞課程材料的方法。 流行的學習管理系統包括學術學習，畫布和黑板學習。
2.協同合作與協調軟體
通過遠程學習，協調多個人的任務可能會很具挑戰性。 協作軟體可協助學生和教師在遠端環境中更有效地協同合作。 一些最常見的協作軟件工具包括壁畫，Drawp 學校和循環。
3.遠端存取軟體
在家工作時，一些學生可能缺乏他們需要的高端軟體工具；包括 Adobe、Revit、AutoCAD 和 Microsoft Office。 Splashtop for Remote Labs 等遠端存取軟體使學校能夠讓學生從家庭電腦、平板電腦、Chromebook 甚至移動裝置遠端存取 Windows 和 Mac 電腦。因此，學生可以遠端存取他們需要的所有高端校園軟體，無需額外許可或前往校園。
4.按需遠端支援軟體
由於遠程學習的性質，對學術 IT 服務台團隊來說，為學生和教職員提供技術支持可��能是一種挑戰性。當個人不在校園時，沒有很多選擇可以在他們的設備上接受技術問題的幫助。Splashtop Remote Support軟體提供了一種方法，使 IT 技術人員能夠遠端存取學生和教師設備並提供按需終端支援。
雖然這份清單並非詳盡無遺，但它為在高等教育中建立混合式學習環境提供了很好的基礎。 隨著我們走向更多數字化的教育世界，由一代更具科技導向的學生驅動，大學將需要不斷適應以保持與學生的需求相關。