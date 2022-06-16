與大流行后的辦公室一樣，大學課堂的未來是混合的
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Splashtop 調查發現學生期待遠端存取
美國加州聖荷西，2021 年 8 月 4 日—對於恢復到疫情爆發前工作模式和價值產生質疑者，並非只有從辦公室工作過渡到居家辦公的這群人。
Splashtop 最近的一項調查發現，與許多傾向選擇隨處可辦公的員工一樣，大學生希望繼續在家中、宿舍房間和其他「遠端」位置存取校園電腦、工作站和軟體。
在接受調查的五百名北美和歐洲學生中：
幾乎所有人 (92%) 都希望他們的學院和大學每週 7 天、每天 24 小時開放對校園電腦的遠端存取。
絕大多數 (83%) 認為混合模式—實體教室學習和線上學習的混合—應該是高等教育學習的未來。
新一代遠端存取與遠端支援公司 Splashtop 執行長 Mark Lee 表示：「現在習慣從任何地方存取運算工具的學生和工作人員很自然地接受遠端存取帶來的靈活性。「儘管 COVID 生活的許多方面都很困難，但學生們告訴我們，他們很感激不需要親自到校園就可以使用大學電腦實驗室，而且他們更願意選擇按自己的排程完成工作的時間和方式。」
市場趨勢調查地圖
Splashtop 的研究結果與在後疫情辦公室所做的研究密切相關。例如，Gartner 發現其調查的業務經理中有 82% 打算實施混合工作模式。儘管在 COVID 之前，遠端辦公已是大眾所知的工作生活型態，但相較之下，經歷過疫情大流行後，現在的員工希望獲得靈活性更大的辦公模式。
雖然遠端學習肯定有��一些廣為人知的進展，但一些人認為 COVID 給大學學習帶來的巨大變化早就應該發生了。 根據《哈佛商業評論》最近的一篇文章，高等教育機構歷來在IT上花費的運營預算不到5%。 適應混合學習等新需求正在推動IT重新評估支援這種新環境所需的支出和工具。
遠端就在這裡
當 2020 年 COVID 隔離迫使機構關閉時，大多數學院和大學都沒有為學生和教職員工提供遠端存取校園電腦和軟體做好準備的機會。然而，許多學校轉向運用 Splashtop 等工具，開放電腦資源的線上遠端存取。
Lee 表示，即使 COVID 風險減弱，許多高等教育機構仍計畫繼續提供遠端替代實體教室學習的方式。「不僅學生需要遠端工具提供的靈活性，而且學校發現提供遠端存取可以減少如果學生只能在特定時間或只能在現場工作而產生的不公平現象。遠端存取讓學生可以選擇在他們方便的時間工作。」
回不去了
即使明天 COVID 神奇地消失，高等教育就放棄了他們在疫情期間建構和仰賴的遠端存取，只會顯得短視。這是華盛頓 Everett Community College 教學副總裁 Cathy Leaker 學到的一課。
「我不認為我們會百分之百回歸面對面實體教學」，Leaker 最近在當地的日報訪談告訴記者。「這不能滿足學生的需求。」
紐約大學（New York University）負責教育技術的副教授兼副教務長克萊·舍基（Clay Shirky）最近告訴行業雜誌《高等教育內部》（Inside Higher Education），遠端技術提供的靈活性對教師和學生一樣有吸引力。
「COVID-19 和緊急遠端措施，正好是消除陌生和困難的轉機」Shirky 說。
HolonIQ 的分析師對此表示贊同。今年到目前為止，該公司已經統計了 27 家市值 10 億美元以上的教育科技公司。
��「準備好與否」，HoloIQ 網站認為「世界轉向以技術來支援學習和教育交流。」
高等教育 IT 專業人員網路研討會
Splashtop 經常提供網路研討會，讓 IT 專業人員了解教育領域的技術和趨勢，並提供一個專業社群分享想法的論壇。
「混合教學需要進行重大變革」最近來自英國倫敦大學城市公共研究機構的一位參與者表示，「這些變化不僅體現在技術上，也促使大家交流和思考，如何與在家學習的倫敦大學學生進行更好的互動。」
對於希望在其機構中安裝、維護或擴展遠端存取功能的大學和大學 IT 專業人士，Splashtop 推薦以下隨選網路研討會：
教育專家講座：隨時隨地提供快速簡便的遠端支援，奧斯汀社區學院、堪薩斯州立大學、芝加哥洛約拉大學和南加州大學的成功案例
如何透過混合學習徹底激發學生的潛力，倫敦 Abbey Road Institute 案例分享
如何利用遠端電腦存取來增強您的教育計畫，科羅拉多大學博爾德分校案例分享
開放學生從任何地方遠端使用校園電腦，加拿大安大略省 Confederation College 案例分享
教育專家研討會，包括印度 Indira Gandhi National Open University 和 Amity University
關於 Splashtop
Splashtop Inc. 總部位於矽谷，為企業、學術與研究機構、政府單位、小型企業、MSPs、IT 部門及個人提供新一代遠端存取、遠端軟體與服務。Splashtop 採用雲端式、安全且易於管理的遠端存取方式，正逐漸取代虛擬私人網路（VPN）等傳統作法，並獲得高達 93 分的淨推薦值（NPS），這是評估客戶滿意度的標準指標。全球已有超過 3,000 萬名使用者在使用 Splashtop 產品，其中包括《Fortune》500 大企業中 85% 的企業用戶。如需進一步了解其教育遠端解決方案，請造訪 splashtop.com。