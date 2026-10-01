IT 團隊總是忙個不停，尤其是在需要管理多個端點時。他們經常要面對修補程式積壓、管理分散式端點，以及維持各裝置的 IT 合規性等挑戰，這些工作往往會占用原本可投入其他任務的時間和資源。
然而，這些挑戰都可以透過合適的修補程式管理解決方案來解決。良好的企業修補程式管理可讓您輕鬆保護端點、維持網路安全，並從單一位置讓所有內容保持最新狀態，進而在不占用 IT 團隊過多時間的情況下確保裝置安全。
那麼，企業修補程式管理如何協助提升 IT 安全性？一起來看看……
什麼是企業修補程式管理？
企業修補程式管理是指在組織的 IT 基礎架構中識別、測試、部署及驗證更新的流程。由於修補作業是資安與 IT 合規的重要環節，企業修補程式管理旨在建立明確規則，確保所有更新都能在設定時限內妥善安裝並完成驗證，同時遵循既有的測試與優先順序指引。
自動化是現代企業修補程式管理的核心組成要素。手動修補程式管理仰賴使用者記得安裝更新，或由 IT 人員逐一手動更新每台裝置；而自動化則可簡化流程、提升效率，並有助於確保每個端點都能正確完成更新。
了解企業 IT 中的修補程式、更新與升級
「修補程式（patch）」、「更新（update）」和「升級（upgrade）」這幾個詞常常會混用，但兩者之間其實有一些重要差異，尤其是在企業��修補程式管理的情境中。我們可以這樣拆解：
功能原理
可解決的問題
為何這對企業 IT 優先排序很重要
修補程式
針對特定問題進行的軟體變更修正，不會大幅改變功能。通常會在主要軟體版本之間發布。
安全性漏洞、錯誤修復、穩定性問題、合規要求，以及效能上的小幅改善。
通常屬於高優先級，因為修補程式往往是為了修補已遭積極利用的漏洞。延後修補可能導致資料外洩、違反安全合規要求，以及營運中斷。
更新
針對現有軟體版本所發布的一系列改進與修正。更新內容可能包括修補程式、小幅功能增強，以及效能提升。
多項錯誤修復、安全性改善、體驗品質（QoL）提升、相容性問題修正，以及小幅功能新增。
對於維持系統穩定性、效能與可支援性相當重要。這些更新有助於避免技術債與相容性問題。
升級
升級到新版本或最新軟體版本，通常會涉及功能、架構或使用者體驗的重大變更。
汰換已停止支援的軟體、取得新功能、強化安全架構，以及滿足製造商支援需求。
通常需要策略規劃、測試、使用者訓練和變更管理。雖然升級未必像關鍵修補程式那樣緊急，但對長期安全性與可支援性來說仍然至關重要。
本質上，修補程式是最小的變更，但也可能最為關鍵，因為它們通常用來修補嚴重的安全性漏洞。升級屬於整體變更幅度最大的類型，通常也最需要規劃、測試與培訓。至於更新，規模和優先順序介於兩者之間，但也可能包含重要的安全性更新。
企業修補程式管理流程如何運作（生命週期）
那麼，企業修補程式管理生命週期是如何運作的呢？我們可以將這個流程拆分為七個步驟，讓修補作業從發現一路走到成功安裝與回報。完整流程應如下所示：
資產探索：首先，必須先盤點�資產詳細目錄，包括裝置、軟體、作業系統和應用程式。這將成為修補程式管理的基礎，並協助識別哪些項目需要更新。
漏洞評估：當資產已妥善建立詳細目錄後，就能找出缺少的修補程式和現有漏洞。評估這些漏洞很重要，才能判斷哪些漏洞帶來的威脅最大，並盡快加以處理。
修補程式優先順序：並非所有修補程式都同樣重要；有些是為了解決關鍵的安全性漏洞，有些則只是小幅改善。判定應優先部署哪些修補程式時，必須根據嚴重程度、系統關鍵性及可能造成的損害來排序，因此優先順序非常重要。
測試：在將修補程式部署到整個公司之前，請務必先進行測試。先從少量但多樣化的裝置開始套用修補程式，這樣就能找出任何需要處理的問題，並確保修補程式如預期運作。
部署：如果沒有重大問題，即可開始更大範圍的部署。使用部署群組和排程更新，有助於確保順利推出，方法是一次先鎖定特定裝置群組，並安排在造成最少干擾的時間進行。
驗證：驗證修補程式是否已正確安裝，對於確保每個端點都已正確更新相當重要。有時修補程式可能會安裝失敗，或裝置可能需要重新開機後才能完成修補，因此驗證有助於識別是否有任何端點需要進一步處理。
報告： 維護記錄也是修補程式管理中不可或缺的一環。這些報告可清楚顯示更新了哪些項目、何時更新、遇到哪些問題，以及必須做出哪些例外，因此 IT 團隊能在稽核期間證明其修補程式合規性。
為什麼企業 IT 領導者重視修補程式管理
未修補的端點是企業�環境中最大的風險之一，因此修補程式管理是企業 IT 團隊的核心安全職能。
根據 Verizon’s 2026 Data Breach Investigations Report，利用漏洞是攻擊者在資料外洩事件中取得初始存取權限最常見的方式，占 31%。同一份報告也發現，到了 2025 年，CISA 的 Known Exploited Vulnerabilities 目錄中只有 26% 的漏洞獲得完整修補，而修復這些漏洞的中位時間也上升到 43 天。
修補程式延後部署，可能導致嚴重後果。資料外洩可能對企業造成重大衝擊，包括敏感的專有資料與客戶資料流失、潛在的勒索軟體攻擊，以及長時間停機，更別提後續的財務罰則與商譽損害。
計畫性修補與緊急修補：企業 IT 團隊如何同時處理兩者
有時會發現新的漏洞，需要盡快套用修補程式。在這些情況下，修補程式無法等待一般更新週期，必須另外處理。
這就帶出了計畫性修補程式與緊急修補程式之間的差異。計畫性修補程式會依照固定週期發布，而緊急修補程式則是為了因應零時差漏洞和其他重大攻擊而發布的非例行修補程式。
一般修補程式可以依照既定週期處理，並有充足時間進行測試與核准；但緊急修補程式可能需要加快處理。這些修補程式應優先進行測試、核准與部署，讓裝置能盡快完成修補並受到保護，尤其是在漏洞正遭到積極利用時。
企業修補管理與合規架構
修補程式管理也是 IT 合規的核心環節。有幾種合規框架要求必須在指定時限內部署修補程式，並提供清楚的記錄來證明修補程式符合規範（包括針對任何例外情況的書面說明）。稽核記錄可提供稽核人員所需的證據，確認修補程式是否已如期套用，因此請務�必保持記錄完整且方便擷取。
合規框架包括：
NIST SP 800-40：NIST-SP 800-40 是「企業修補程式管理規劃指南」，為組織應如何推動修補程式管理提供明確指引。其中涵蓋以風險為基礎的優先順序安排與生命週期管理，並可作為網路安全與修補程式管理最佳實務的實用參考資源。
HIPAA：醫療保健及其他醫療相關公司必須維持HIPAA 合規，以保護機密的病患資訊與醫療紀錄。HIPAA 安全規則要求受規範實體識別並管理電子病患資料的風險，而未修補的漏洞正是其中最常見的風險之一。
PCI DSS：PCI DSS 是一項全球安全標準，規範企業如何處理持卡人資料，以保護消費者及其信用卡資訊。要求 6.3.3 規定，重大漏洞的修補程式必須在發布後一個月內安裝完成，其他安全修補程式則應依據組織的風險評估，在相應時限內套用。
CIS Control 7：CIS 合規是指讓 IT 系統符合 Center for Internet Security 的控制措施與基準，以保護系統和資料免受威脅。這包括持續漏洞管理，因此持續監控與修補至關重要。
企業修補程式管理如何讓 IT 團隊受益
當然，修補程式管理能為企業帶來多項效益。透過完善的修補程式管理，企業可強化網路安全、提升效率、減少停機時間，並避免不必要的成本。
企業修補程式管理的優點包括：
由於對已知和新發現漏洞的防護能力提升，因此可降低資料外洩風險。
由於同時減少了攻擊與不當時機的重新啟動，非計畫性停機時間更少 。
透過自動化記錄檔與紀錄，提供可供稽核的合規狀態，證明修補程式已維持最新。
透過自動化提升 IT 效率，確保部署順暢，並讓 IT 團隊騰出時間專注於其他任務。
因資料外洩威脅降低而帶來的成本規避，以及可避免其可能產生的相關成本。
風險、部署推行與報告：企業修補程式策略
TA 修補策略會為每個步驟訂出團隊應遵循的規則，讓各個端點的決策保持一致，並能通過稽核。需要定義的關鍵要素包括：
依嚴重程度設定期限：為每個風險等級（例如重大、高與一般）設定目標修復時限，並將 CISA 的 Known Exploited Vulnerabilities catalog 中的漏洞視為最緊急的等級。請將這些時段與貴組織遵循的合規框架對齊。
維護時段：與業務負責人協調各裝置群組可進行修補與重新啟動的時間，讓部署避開尖峰時段與關鍵作業。
復原計畫：預先決定如果修補程式引發問題，團隊該如何應對，包括由誰暫停部署，以及如何還原受影響的裝置。
例外處理：由於製造商支援限制或業務上的限制，有些系統無法立即套用修補程式。請記錄每項例外情況的負責人、原因、補償控制措施，以及審查日期。
明確的責任歸屬：為流程各階段指派負責人，從核准修補程式到驗證結果，避免工作卡在不同團隊之間。
效能指標：追蹤修補合規率與修復所需時間等衡量指標，以便及早發現效率下降。
企業修補程式管理解決方案該具備哪些功能
在尋找企業修補程式管理解決方案時，往往很難分辨哪些功能是必要的，哪些只是看起來很美好。不過，有些核心功能是任何修補程式管理解決方案都不可或缺的，因此在比較不同廠商時，請務必確認是否提供以下功能：
作業系統與第三方修補：只修補作業系統的解決方案，可能讓應用程式過時並暴露於風險之中。除了作業系統修補外，也要尋找涵蓋廣泛第三方應用程式的方案。
以 CVE 為基礎的洞察：Common Vulnerabilities and Exposures（CVE）資料可協助識別已知威脅，以便排定優先順序並加以緩解。尋找具備 AI 驅動的以 CVE 為基礎洞察的平台，快速發現並處理潛在威脅。
依原則排程：能依據公司原則安排修補程式排程並設定優先順序的能力相當重要。優秀的修補程式管理解決方案應能依照公司原則自動安排更新，確保及時部署，同時將中斷降到最低。
集中式控制：集中管理對於確保高效率的可視性與控制同樣重要。請尋找具備集中式儀錶板的平台，能從單一位置清楚檢視端點及其修補程式。
合規報告：保留清楚的記錄有助於證明合規並通過稽核。請務必選擇具備合規報告與記錄檔的解決方案，以便在需要時輕鬆證明安全性與修補程式皆已保持最新狀態。
與現有技術堆疊的整合：修補程式管理應可與團隊已經仰賴的工具搭配運作，例如 Microsoft Intune、防毒軟體，以及端點偵測與回應（EDR）解決方案。這讓 IT 能在不重複作業的情況下，整合檢視端點健康狀態與安全性。
自動化與 AI 如何重塑企業修補程式管理
有兩種工具可讓企業修補管理顯著提升成效與效率：自動化與人工智慧（AI）。
修補自動化讓組織能夠快速將修補程式部署到多個分散的端點，而無需 IT 團隊手動管理每台裝置。這大幅提升了效率，確保修補流程更加一致且精簡順暢。
AI 驅動技術可協助 IT 團隊解讀漏洞資料，並更快速地排定修補程式的優先順序。透過合適的 AI 功能，修補程式管理軟體可以摘要說明各項漏洞會影響哪些內容，並建議修復步驟，讓團隊優先處理風險最高的項目。
許多組織仍在朝向完全自主的修補生命週期邁進。Splashtop 對 250 位 IT 與 MSP 專業人士進行的意見調查發現，72% 的組織處於中間狀態，也就是工具雖然存在，但因碎片化與自動化不一致而限制了效益。完整調查結果可參閱 Stuck in the Middle 研究報告。
全面掌控企業中每個端點的修補程式管理
當需要可靠又高效率的企業修補程式管理時，Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）正是所需的解決方案。Splashtop AEM 可讓 IT 團隊管理多台分散各地的裝置，透過自動化修補程式管理與 AI 驅動、以 CVE 為基礎的漏洞洞察，協助團隊判斷該優先修復哪些問題。
透過 Splashtop AEM，IT 團隊可偵測可用修補程式，透過更新環將其推出，先讓較小的群組接收更新，並追蹤每次更新的修補程式狀態與記錄檔。它涵蓋 Windows 和 macOS 的作業系統修補，以及超過 100 種應用程式的第三方應用程式修補，適用於工作站與伺服器。
因此，使用 Splashtop AEM 的企業 IT 團隊能夠支援公司各處的裝置、維持 IT 合規，並確保端點安全，進而騰出時間處理更迫切的任務。
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