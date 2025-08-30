最新評論發布，Splashtop 贏得最佳可用性稱譽

如果您正在尋找遠端存取軟體解決方案，那麼 Splashtop 就是您的最佳選擇。
98% 易用性
98% 易於管理
97% 符合要求
在評估的 40 家公司中，Splashtop 在 2021 年春季遠端桌面 G2 可用性指數中獲得最高分。這代表在遠端桌面解決方案的易用性方面，Splashtop 表現出色。
“當我使用 TeamViewer 時，它經常會把我踢出軟體，但 Splashtop 從未這樣做過。 另外價格也很棒！”
- 希瑟·克拉森，灰貓頭鷹簿記
我們敬業的工程師和產品設計師團隊致力於創建這種領先的遠端訪問解決方案，並牢記您的需求。 我們從傑出的合作夥伴和客戶那裡瞭解到實施 Splashtop 是多麼容易。 這就是我們成為他們遠端訪問解決方案的首選的原因之一。
G2 是規模最大且最值得信賴的軟體資料情報機構，每月提供同行真實評論，幫助 550 萬人更明智地找到合適的軟體。
會計、IT 專業人員、建築、批發和醫療保健等頂級行業專業人士（他們都是實際客戶）參與了 G2 審查過程，這有助於確定此最佳可用性分數。 在 G2 網站上瞭解更多資訊。
但不要只相信他們的話，親自看看免費試用。
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“在過去的 10 到 15 年裡，我確實嘗試了所有的遠端桌面軟體，我必須說 Splashtop 絕對是一流的、世界一流的、快速的且易於設置的。 遠端登錄時，就像在遠端桌面的實際位置一樣。 我和我的團隊很高興終於有一個真正滿足我們需求的遠端桌面程式。 根據您的競爭對手（TeamViewer 和GoToMyPC）的比較，價格非常實惠。 我們的廣播電台團隊強烈推薦您的軟體。
- Jeff & Staff， WJMX， DB Smooth Jazz Boston Global Radio