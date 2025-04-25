Splashtop vs Parsec: 高效能遠端桌面軟體

Parsec 在尋求低延遲遠端桌面體驗的創意人士、遊戲玩家和遠端專業人士中廣受歡迎。然而，最近的報告顯示，Parsec 的未來可能不太明朗，在 Unity 最近裁員後，這家公司在 2021 年收購了 Parsec。
鑑於此，許多人現在正在尋找穩定、高效能的替代方案。這就是 Splashtop 的用武之地。
Splashtop 提供強大的效能、效率和支援組合，對於需要可靠性和快速回應的使用者來說，是一個強而有力的選擇，適用於各種專業使用情境。在這次比較中，我們將探討 Splashtop 和 Parsec 之間的主要差異，以及為什麼許多使用者選擇轉換。
Splashtop vs Parsec：主要差異
當專業人士尋找穩定且高效能的Parsec 替代方案時，Splashtop 因其技術能力、廣泛的平台支援和可靠的客戶體驗而脫穎而出。以下，我們分解了對使用者最重要的核心差異。
1. 高效能遠端存取
Splashtop 是為速度和響應性而設計的，支援高畫面更新率和低延遲連線——這對於使用影片編輯軟體、3D 建模工具和其他圖形密集型應用程式的用戶來說至關重要。隨著最近對其專有編解碼器的增強，Splashtop 繼續在各種裝置和網路條件下提供流暢、高品質的視覺效果。
雖然 Parsec 也專注於高效能串流，但 Splashtop 正在積極開發和支援，確保持續的最佳化以跟上使用者需求和系統更新。
2. 高效的頻寬使用
效能只是故事的一部分。Splashtop 的設計旨在即使在有限或不穩定的網路連接下也能提供流暢的遠端體驗。其編解碼器經過優化，可以在不影響視覺品質的情況下最大限度地減少頻寬使用，幫助使用者在任何地方都能保持可靠的連線。
這使得 Splashtop 對於混合團隊、數位創意人員和在多樣環境中工作的遠端專業人士特別有價值。
3. 平台相容性和靈活性
Splashtop 支援多種作業系統和裝置，包括：
Windows
MacOS
Linux
iOS版
Android
Chromebook
這種跨平台相容性允許使用者從幾乎任何裝置連接到任何系統，非常適合擁有混合環境或 BYOD 政策的組織。
4. 內建安全性和 IT 控制
安全性是任何遠端存取工具的首要任務，Splashtop 預設包含企業級保護：
TLS 和 256 位元 AES 加密
裝置認證
雙重驗證
可選的單一登入 (SSO)
角色型存取控制
連線記錄和審計功能
Splashtop 的強大安全架構使其非常適合需要控制、可見性和資料保護的個人和組織。
5. 客戶支援在您需要時真正存在
Splashtop 和 Parsec 之間今天最大的區別之一是能夠獲得真正的客戶支援。Splashtop 提供：
即時聊天和電子郵件支援
入職協助
強大的知識庫和幫助中心
全球區域的快速響應時間
知道隨時可以獲得幫助，對於依賴遠端桌面存取來保持工作運行的使用者和團隊來說，這可能會帶來很大的不同。由於 Parsec 的未來方向不明，許多使用者選擇 Splashtop，因為其積極的支援和快速回應的客戶服務。
Splashtop 受到各行業專業人士的信賴
Splashtop 不僅僅是遠端桌面工具——它是一個高效能平台，受到媒體、娛樂、教育、建築、IT 等專業人士的信賴。無論是讓自由職業的影片編輯能夠在家中無縫工作，還是幫助 IT 團隊支援全球員工，Splashtop 提供用戶所需的可靠性和效能。
創意專業人士欣賞該平台處理延遲敏感任務的能力，例如：
遠端影片編輯和色彩校正
3D 建模和動畫
遊戲開發和 QA 測試
音訊 production with remote 聲音 output
IT 團隊和企業重視 Splashtop 的可擴展性和控制能力，具備的功能允許管理員管理存取、監控連線，並支援跨地點的裝置——全部從單一控制台進行。
無論使用情境如何，Splashtop 確保專業人士能夠從任何地方安全、高效能地訪問他們的工作。
尋找 Parsec 替代方案？Splashtop 讓切換變得簡單
如果您是當前 Parsec 用戶，尋找可靠的遠端桌面解決方案，切換到 Splashtop 是無縫且簡單的。憑藉直觀的設置、跨平台支援和 7 天免費試用（不需要信用卡），您可以立即體驗效能的差異。
Splashtop 設計為開箱即用，因此不需要專門的硬體或複雜的配置。無論您是個人創作者還是大型團隊的一員，您都可以在幾分鐘內開始使用，並根據您的工作流程量身定制您的遠端存取環境。
新用戶的主要好處包括：
在主機和用戶端裝置上輕鬆安裝
支援高解析度顯示器和多螢幕設置
彈性授權方案適合個人用戶、團隊或企業
友善的支援來指導您完成設定和遷移。
數千名使用者——包括創意專業人士、IT 團隊和教育工作者——已經做出了選擇。今天就試試 Splashtop，看看如何輕鬆從 Parsec 過渡而不錯過任何節拍。深入了解 Splashtop Remote Access 效能，立即開始免費試用吧！