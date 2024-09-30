Splashtop 是最好的秒隔替代品

為什麼 Splashtop 是優於 Parsec 的選擇？
高效能
體驗在所有裝置（包括 Windows、Mac 和 Linux）上遠端處理複雜應用程式和海量檔案所需的高效能。憑藉高達 60fps 的 4K 串流媒體（和 iMac Pro Retina 5K 串流媒體）、4:4:4 色彩等微調設定的能力以及低延遲——這不是魔術，但確實感覺像是魔術。
安全性
Splashtop 使用企業級加密和基於權限的存取來保護每個連線。我們努力保護您的工作和個人信息的安全，因此您不必擔心。
簡單性
Splashtop 的遠端存取解決方案設定和使用簡單 - 無需 IT 經驗。我們設計我們的產品既強大又易於使用，適合各種規模的公司的個人和 IT 團隊。
價格划算
Splashtop 以無與倫比的透明價格提供優質、高品質的功能。我們的定價計劃可根據您的需求滿足個人用戶、企業和教育機構。
Splashtop 對比 Parsec：團隊的最佳選擇
Remote Access Performance
Splashtop Enterprise
Parsec for Teams
出色效能 - 體驗高達 60 fps 的 4K 串流 (以及 iMac Pro Retina 5K 串流)，還可享低延遲、4:4:4 色彩模式與設定微調功能
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USB 裝置重新導向功能
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Beta 版，僅限 Windows、僅限遊戲控制器
麥克風直入
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單一登入
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AES 256 位元加密
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AES 128 位元加密
支援各式各樣裝置
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工作階段記錄
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聊天 (連線中、連線外)
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用於遠端存取與支援的整合式平台
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優先技術支援
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為什麼 Splashtop 是取代 Parsec 的最佳產品：主要優勢
遊戲開發
無論您是設計角色、編程遊戲機制、撰寫配樂或調試程式碼，都能讓您在世界任何地方處理專案。
後期製作
製作人、編輯、視覺特效專家和動畫師都喜歡 Splashtop 的高效能、出色的 A/V 同步和內容保護，這使得多位藝術家能夠安全高效地跨團隊工作。
廣播
體驗對您的工作站和廣播設備的高效能、安全終端存取。連接到強大的工作站和編輯室，可以從任何設備上創建高品質的內容並從任何地方上線。
架構
輕鬆處理日常 CAD 任務、建立室內設計模型並執行模擬，同時享受對工作站的安全終端存取和適用於 3D 滑鼠的 USB 裝置重新導向。 輕鬆地跨團隊合作，為客戶提供高品質的設計。
教育
為學生提供校園實驗室和高效能軟體的遠端存取權限，以便他們可以隨時隨地使用 Chromebook、iPad 和 PC 進行工作。
客戶推薦
現在，創意人員可以在執行影片編輯和 AV 同步等任務的同時突破創造力和協作的界限，同時還可以遠端存取所需的共享儲存和其他硬體（使用 Splashtop）。
Adobe Video合作夥伴關係負責人
客戶推薦
在後製時需要使用 Wacom 裝置的藝術家即使不在辦公室，依然能夠使用 Splashtop 無縫接軌、高效工作，這對如今鼓勵遠端工作的職場來說，確實是一大優勢。
Director of Business Alliance and Partnership @ Wacom