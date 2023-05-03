Splashtop 是最好的秒隔替代品

為什麼選擇 Splashtop？
高效能
體驗遠距離處理所有裝置 (包括 Windows、Mac 和 Linux) 處理複雜應用程式和大型檔案所需的高效能。 有了高達 60 fps 的 4K 串流（以及 iMac Pro Retina 5K 串流），能夠微調 4：4：4 的顏色和低延遲等設定，這並不是魔術，但確實有如此的感覺。
安全性
Splashtop 通過企業級加密和基於許可的訪問來保護每個連接。 我們致力於確保您的工作和個人信息的安全，因此您不必擔心。
簡單
Splashtop 的遠端存取解決方案易於設置和使用，無需 IT 經驗。 我們設計的產品既功能強大又方便使用者 — 適用於各種規模公司的個人和 IT 團隊。
價格划算
Splashtop 以無與倫比的透明價格提供優質，高質量的功能。 我們的定價計劃可根據您的需求滿足個人用戶，企業和教育機構的需求。
Splashtop 與團隊的秒差
校本評核表演
Splashtop Enterprise
團隊的秒隔
高效能-4K 串流速度最高可達 60 fps (以及 iMac Pro 視網膜 5K 串流)，提供低延遲、4:4:4 色彩，並可微調設定
✔
✔
✔
USB 裝置重新導向功能
✔
✔
Windows 僅限測試版和遊戲手柄
麥克風直入
✔
✔
✗
單一登入
✗
✔
✔
AES 256 位元加密
✔
✔
AES 128 位元加密技術
支援各式各樣裝置
✔
✔
✗
工作階段記錄
✔
✔
✗
聊天 (工作階段內外)
✔
✔
✗
整合的遠端存取和支援平台
✗
✔
✗
優先技術支援
✔
✔
✗
誰會受益？
遊戲開發
低延遲和無可挑剔的影像品質讓您可以從世界任何地方處理專案，無論您是要設計角色、程式設計遊戲機制、編寫配樂，或是偵錯程式碼。
後期製作
製作人，編輯，VFX 專家和動畫師喜歡 Splashtop 的高性能，出色的 A/V 同步和內容保護，這使多位藝術家可以在團隊之間安全高效地工作。
廣播
體驗高效能、安全的遠端存取工作站和廣播設備。連接到功能強大的工作站和編輯槽，從任何設備創建高質量的內容，並從任何地方上線。
建築
處理日常 CAD 工作、建立室內設計模型，以及輕鬆執行模擬，同時享受安全的遠端存取工作站以及 3D 滑鼠的 USB 裝置重新導向。 輕鬆跨團隊協作，為您的客戶提供高品質的設計。
教育
使學生可以遠端存取校園實驗室和高功能軟件，以便他們可以隨時隨地使用 Chromebook，iPad 和 PC 進行工作。
來自我們滿意的客戶
在後製工作流程中使用 Wacom 設備的藝術家可以在不在辦公室時使用 Splashtop 無縫且高效地工作-這對於當今的遠端友好工作場所來說是一大利好。
Director of Business Alliance and Partnership @ Wacom
來自我們滿意的客戶
現在，創意人員可以在執行視頻編輯和 AV 同步等任務時突破創造力和協作的界限，同時還可以遠端訪問共享存儲和所需的其他硬件（使用 Splashtop）。
Head of Partner Relations, Adobe Video
來自我們滿意的客戶
在後製工作流程中使用 Wacom 設備的藝術家可以在不在辦公室時使用 Splashtop 無縫且高效地工作-這對於當今的遠端友好工作場所來說是一大利好。
Director of Business Alliance and Partnership @ Wacom
來自我們滿意的客戶
現在，創意人員可以在執行視頻編輯和 AV 同步等任務時突破創造力和協作的界限，同時還可以遠端訪問共享存儲和所需的其他硬件（使用 Splashtop）。
Head of Partner Relations, Adobe Video