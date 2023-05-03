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Splashtop
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An IT manager using Splashtop Enterprise on his laptop, the best GoTo Resolve alternative.

Splashtop 是最好的秒隔替代品

厭倦了為無法滿足您的安全性和性能需求的遠端存取付出過多的費用嗎？

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為什麼選擇 Splashtop？

  • 高效能

    體驗遠距離處理所有裝置 (包括 Windows、Mac 和 Linux) 處理複雜應用程式和大型檔案所需的高效能。 有了高達 60 fps 的 4K 串流（以及 iMac Pro Retina 5K 串流），能夠微調 4：4：4 的顏色和低延遲等設定，這並不是魔術，但確實有如此的感覺。

  • 安全性

    Splashtop 通過企業級加密和基於許可的訪問來保護每個連接。 我們致力於確保您的工作和個人信息的安全，因此您不必擔心。

  • 簡單

    Splashtop 的遠端存取解決方案易於設置和使用，無需 IT 經驗。 我們設計的產品既功能強大又方便使用者 — 適用於各種規模公司的個人和 IT 團隊。

  • 價格划算

    Splashtop 以無與倫比的透明價格提供優質，高質量的功能。 我們的定價計劃可根據您的需求滿足個人用戶，企業和教育機構的需求。

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進階效能

Business Access 性能

體驗 4:4:4 色彩、高保真音訊等

$12 /月開始

按年收費 $139

大量授權折扣

  • 4-9 位使用者省下 20%

  • 10 位以上使用者省下 25%

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額外的安全性和可管理性

Enterprise

多合一遠端存取和支援：

  • SSO 整合

  • 精細權限

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  • 您支援團隊的技術人員授權

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Splashtop 與團隊的秒差

校本評核表演

Splashtop Enterprise

團隊的秒隔

高效能-4K 串流速度最高可達 60 fps (以及 iMac Pro 視網膜 5K 串流)，提供低延遲、4:4:4 色彩，並可微調設定

USB 裝置重新導向功能

Windows 僅限測試版和遊戲手柄

麥克風直入

單一登入

AES 256 位元加密

AES 128 位元加密技術

支援各式各樣裝置

工作階段記錄

聊天 (工作階段內外)

整合的遠端存取和支援平台

優先技術支援

誰會受益？

  • 遊戲開發

    低延遲和無可挑剔的影像品質讓您可以從世界任何地方處理專案，無論您是要設計角色、程式設計遊戲機制、編寫配樂，或是偵錯程式碼。

  • 後期製作

    製作人，編輯，VFX 專家和動畫師喜歡 Splashtop 的高性能，出色的 A/V 同步和內容保護，這使多位藝術家可以在團隊之間安全高效地工作。

  • 廣播

    體驗高效能、安全的遠端存取工作站和廣播設備。連接到功能強大的工作站和編輯槽，從任何設備創建高質量的內容，並從任何地方上線。

  • 建築

    處理日常 CAD 工作、建立室內設計模型，以及輕鬆執行模擬，同時享受安全的遠端存取工作站以及 3D 滑鼠的 USB 裝置重新導向。 輕鬆跨團隊協作，為您的客戶提供高品質的設計。

  • 教育

    使學生可以遠端存取校園實驗室和高功能軟件，以便他們可以隨時隨地使用 Chromebook，iPad 和 PC 進行工作。

來自我們滿意的客戶

在後製工作流程中使用 Wacom 設備的藝術家可以在不在辦公室時使用 Splashtop 無縫且高效地工作-這對於當今的遠端友好工作場所來說是一大利好。

Director of Business Alliance and Partnership @ Wacom

來自我們滿意的客戶

現在，創意人員可以在執行視頻編輯和 AV 同步等任務時突破創造力和協作的界限，同時還可以遠端訪問共享存儲和所需的其他硬件（使用 Splashtop）。

Head of Partner Relations, Adobe Video

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