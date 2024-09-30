Splashtop 是最好的秒隔替代品

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An IT manager using Splashtop Enterprise on his laptop, the best LogMeIn Resolve alternative.

2026 年 Parsec 最佳替代產品：Splashtop

您是否厭倦了為無法滿足您的安全性和效能需求的遠端存取支付過高的費用？

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為什麼 Splashtop 是優於 Parsec 的選擇？

  • 高效能

    體驗在所有裝置（包括 Windows、Mac 和 Linux）上遠端處理複雜應用程式和海量檔案所需的高效能。憑藉高達 60fps 的 4K 串流媒體（和 iMac Pro Retina 5K 串流媒體）、4:4:4 色彩等微調設定的能力以及低延遲——這不是魔術，但確實感覺像是魔術。

  • 安全性

    Splashtop 使用企業級加密和基於權限的存取來保護每個連線。我們努力保護您的工作和個人信息的安全，因此您不必擔心。

  • 簡單性

    Splashtop 的遠端存取解決方案設定和使用簡單 - 無需 IT 經驗。我們設計我們的產品既強大又易於使用，適合各種規模的公司的個人和 IT 團隊。

  • 價格划算

    Splashtop 以無與倫比的透明價格提供優質、高品質的功能。我們的定價計劃可根據您的需求滿足個人用戶、企業和教育機構。

使用 Splashtop 實現最佳遠端存取效能

進階效能

Remote Access Performance

體驗 4:4:4 色彩、高逼真度音訊等

NT$375/ 月

按年收費 NT$4,500

大量授權折扣

  • 4-9 位使用者省下 20%

  • 10 位以上使用者省下 25%


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Enterprise

一體化遠端存取和支援：

  • SSO 整合

  • 細粒度權限

  • 存取排程

  • 為您的支援團隊提供技術人員許可證


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Splashtop 對比 Parsec：團隊的最佳選擇



Remote Access Performance

Splashtop Enterprise

Parsec for Teams

出色效能 - 體驗高達 60 fps 的 4K 串流 (以及 iMac Pro Retina 5K 串流)，還可享低延遲、4:4:4 色彩模式與設定微調功能

USB 裝置重新導向功能

Beta 版，僅限 Windows、僅限遊戲控制器

麥克風直入

單一登入

AES 256 位元加密

AES 128 位元加密

支援各式各樣裝置

工作階段記錄

聊天 (連線中、連線外)

用於遠端存取與支援的整合式平台

優先技術支援


為什麼 Splashtop 是取代 Parsec 的最佳產品：主要優勢

  • 遊戲開發

    無論您是設計角色、編程遊戲機制、撰寫配樂或調試程式碼，都能讓您在世界任何地方處理專案。

  • 後期製作

    製作人、編輯、視覺特效專家和動畫師都喜歡 Splashtop 的高效能、出色的 A/V 同步和內容保護，這使得多位藝術家能夠安全高效地跨團隊工作。

  • 廣播

    體驗對您的工作站和廣播設備的高效能、安全終端存取。連接到強大的工作站和編輯室，可以從任何設備上創建高品質的內容並從任何地方上線。

  • 架構

    輕鬆處理日常 CAD 任務、建立室內設計模型並執行模擬，同時享受對工作站的安全終端存取和適用於 3D 滑鼠的 USB 裝置重新導向。 輕鬆地跨團隊合作，為客戶提供高品質的設計。

  • 教育

    為學生提供校園實驗室和高效能軟體的遠端存取權限，以便他們可以隨時隨地使用 Chromebook、iPad 和 PC 進行工作。

客戶推薦

現在，創意人員可以在執行影片編輯和 AV 同步等任務的同時突破創造力和協作的界限，同時還可以遠端存取所需的共享儲存和其他硬體（使用 Splashtop）。

Adobe Video合作夥伴關係負責人

客戶推薦

在後製時需要使用 Wacom 裝置的藝術家即使不在辦公室，依然能夠使用 Splashtop 無縫接軌、高效工作，這對如今鼓勵遠端工作的職場來說，確實是一大優勢。

Director of Business Alliance and Partnership @ Wacom

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常見問題

與 Parsec 相比，Splashtop 的安全性如何？
我可以使用 Splashtop 進行遠端存取和支援嗎？
Splashtop 使用什麼加密等級？
Splashtop支援麥克風直入嗎？
Splashtop 適合個人和團隊使用嗎？