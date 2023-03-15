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Splashtop Remote Support快速概述視頻

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對於需要無人看管的Windows和Mac電腦遠端存取的MSP（託管服務提供商）和IT團隊，Splashtop Remote Support是一個很好的解決方案。

在此快速視頻概述中了解有關Splashtop Remote Support的信息

Splashtop Remote Support Intro
Splashtop Remote Support Intro

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Splashtop Remote Support功能包括：

  • 無限的技術人員

  • 無限並發工作階段

  • 快速遠端存取

  • 無人值守的支援

  • 免費的二級使用者帳戶

  • 轉售遠端存取

  • 記錄檔

  • 電腦和使用者分組

  • 群組權限

  • 使用者管理

  • 256 位 AES 加密

  • 兩步驗證

  • 兩步驗證

  • 檔案傳輸

  • 遠端列印

  • 聊天

  • 遠端喚醒

  • 遠端重新開機

  • 音訊

  • 多顯示器支持，包括多對多

  • 兩名技術人員可以遠端存取一台機器

  • 參加支援

  • 存取 RDP 工作階段

  • 優先技術支援

遠端支援高級版包括以下附加功能：

  • 可配置的警報/操作

  • Windows更新

  • 系統清單

  • 事件記錄

  • 遠端命令

深入瞭解Remote Support Premium

有關各版本功能的完整詳細信息，請參見“遠端支援”網頁。

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