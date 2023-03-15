Splashtop Remote Support快速概述視頻

對於需要無人看管的Windows和Mac電腦遠端存取的MSP（託管服務提供商）和IT團隊，Splashtop Remote Support是一個很好的解決方案。

在此快速視頻概述中了解有關Splashtop Remote Support的信息

Splashtop Remote Support Intro

單擊此處以了解有關 Splashtop 遠端支持的更多信息，或單擊下面的按鈕開始免費試用或查看比競爭對手低 50％ 的低價格。

免費試用立即購買

Splashtop Remote Support功能包括：

無限的技術人員

無限並發工作階段

快速遠端存取

無人值守的支援

免費的二級使用者帳戶

轉售遠端存取

記錄檔

電腦和使用者分組

群組權限

使用者管理

256 位 AES 加密

兩步驗證

兩步驗證

檔案傳輸

遠端列印

聊天

遠端喚醒

遠端重新開機

音訊

多顯示器支持，包括多對多

兩名技術人員可以遠端存取一台機器

參加支援

存取 RDP 工作階段

優先技術支援

遠端支援高級版包括以下附加功能：

可配置的警報/操作

Windows更新

系統清單

事件記錄

遠端命令

深入瞭解Remote Support Premium

有關各版本功能的完整詳細信息，請參見“遠端支援”網頁。