Splashtop Remote Support快速概述視頻

對於需要無人看管的Windows和Mac電腦遠端存取的MSP（託管服務提供商）和IT團隊，Splashtop Remote Support是一個很好的解決方案。
在此快速視頻概述中了解有關Splashtop Remote Support的信息
Splashtop Remote Support Intro
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開始免費試用 Splashtop Remote Support
快速、安全又好用的遠端支援軟體開始使用
Splashtop Remote Support功能包括：
無限量技術人員
無限量同時連線
快速遠端存取
主動支援
免費的二級使用者帳戶
轉售遠端存取
記錄檔
電腦和使用者分組
群組權限
使用者管理
256 位 AES 加密
兩步驟驗證
兩步驟驗證
檔案傳輸
遠端列印
��聊天
遠端喚醒
遠端重新開機
音訊
多顯示器支持，包括多對多
兩名技術人員可以遠端存取一台機器
參加支援
存取 RDP 工作階段
優先技術支援
遠端支援高級版包括以下附加功能：
設定警示/動作
Windows更新
系統清單
事件記錄
遠端命令
有關各版本功能的完整詳細信息，請參見“遠端支援”網頁。