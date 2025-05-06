Splashtop 新功能 2020 年 9 月至 10 月

Splashtop已為Splashtop Business Access，Splashtop遠端支援，Splashtop SOS和Splashtop On-Prem的訂戶（和試用用戶）發布了Splashtop Business應用程序和Streamer的3.4.2.0版本。
Splashtop 商業應用程式和串流媒體的3.4.2.0版中有哪些新功能？
以下是 3.4.2.0（Windows、Mac 和 iOS）和 3.4.6.3（Android）更新中的一些主要新功能和增強功能：
固定您喜歡的電腦
現在，從電腦列表中，您可以固定自己喜歡的電腦。您還可以在一個視圖中輕鬆查看所有固定的電腦。
斷開遠端連線後註銷
管理員現在可以選擇在遠端連線結束時強制執行自動註銷。
設置連線記錄策略
管理員現在可以在網路驅動器上指定路徑，以供團隊成員通過故障安全機制保存連線記錄。它們還可以在遠端連線開始時啟用自動記錄，並定義大小限制。
通過SOS擴展了安卓支援
在SOS連線中遠端重新引導後自動登錄
當您在訪問Windows電腦的Splashtop SOS遠端連線中，並且以正常或現在甚至在安全模式下重新啟動遠端電腦時，無需再次輸入憑據即可登錄。現在，這也可用於Mac電腦的正常重啟。
遠端手寫筆（測試版）
Splashtop遠端連線現在支持使用筆輸入註入的手寫筆裝置。支持筆事件，如壓力，方向，傾斜，大小等。用戶現在可以在遠端連線期間使用Wacom，Surface，PenPower和Apple Pencil等裝置。
其他新功能包括：
支援索尼雙震4操縱桿
與跨域身份管理系統的單點登錄集成改進：自動將組和使用者從身份提供程式（當前為 Azure AD）預配到 Splashtop 團隊
端點鎖定機制，其中 Windows 版 Splashtop 會將日誌寫入事件查看器
能夠從「説明」功能表「檢查伺服器狀態”
錯誤修復
計劃訪問（在Splashtop中用於遠端實驗室）
管理員�現在可以安排使用者/使用者組對計算機或計算機組的訪問，允許他們僅在指定的時間段內遠端登錄。 此功能目前在遠程實驗室的 Splashtop 計劃中可用。
Splashtop Enterprise 現在是 Splashtop On-Prem
Splashtop的自載本地解決方案（以前稱為Splashtop Enterprise）現在已重命名為Splashtop On-Prem。
如何獲取最新的 Splashtop 更新？
與往常一樣，更新的應用程式和流媒體最初可從 https://www.splashtop.com/downloads 獲得。 然後，它們通過「檢查更新」功能提供，最後，更新會自動推出到現有流媒體，系統將提示您更新Windows或Mac應用程式。
截至 2020 年 9 月 23 日，3.4.2.0 版的應用程式和 Streamer 包括 Splashtop Business 應用程式、Splashtop Streamer 和 Splashtop SOS app for Windows。適用於 Mac 和 iOS 的 3.4.2.0 版將於 10 月推出。
適用於 Android 的 3.4.6.3 版應用程式、Splashtop Streamer for Android 3.4.4 版，和 Splashtop SOS for Android 3.4.4 版皆已發佈，請至 Google Play Store 下載。