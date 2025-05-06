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Splashtop New Features

Splashtop 新功能 2020 年 9 月至 10 月

Splashtop Team
閱讀時間：2 分鐘
更新
開始使用 Splashtop
最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
免費試用

Splashtop已為Splashtop Business Access，Splashtop遠端支援，Splashtop SOS和Splashtop On-Prem的訂戶（和試用用戶）發布了Splashtop Business應用程序和Streamer的3.4.2.0版本。

Splashtop 商業應用程式和串流媒體的3.4.2.0版中有哪些新功能？

以下是 3.4.2.0（Windows、Mac 和 iOS）和 3.4.6.3（Android）更新中的一些主要新功能和增強功能：

固定您喜歡的電腦

現在，從電腦列表中，您可以固定自己喜歡的電腦。您還可以在一個視圖中輕鬆查看所有固定的電腦。

Two screenshots: the left shows a dropdown menu with options like Show Groups and Show Favorites; the right shows a software interface with a search bar and various pop-up menus for favorites and group assignments.

斷開遠端連線後註銷

管理員現在可以選擇在遠端連線結束時強制執行自動註銷。

設置連線記錄策略

管理員現在可以在網路驅動器上指定路徑，以供團隊成員通過故障安全機制保存連線記錄。它們還可以在遠端連線開始時啟用自動記錄，並定義大小限制。

Screenshot showing the option Enable session recording checked in a remote access apps settings, with a pop-up window open below for session recording setup, including storage path and size limits for Windows and Mac.

通過SOS擴展了安卓支援

A list of device brands that support remote access with SOS, including Acer, HTC, OPPO, Alcatel, Huawei, Realmi, Asus, Lenovo, Samsung, Blackberry, LG, Sony, Essential, Motorola, Vivo, Google, Nokia, Xiaomi, Honor, OnePlus, and ZTE.

在SOS連線中遠端重新引導後自動登錄

當您在訪問Windows電腦的Splashtop SOS遠端連線中，並且以正常或現在甚至在安全模式下重新啟動遠端電腦時，無需再次輸入憑據即可登錄。現在，這也可用於Mac電腦的正常重啟。

A Windows dialog box titled Save Windows Credentials prompts for username, password, and domain, with ryantseng filled in for username and a masked password. OK and Cancel buttons are at the bottom.

遠端手寫筆（測試版）

Splashtop遠端連線現在支持使用筆輸入註入的手寫筆裝置。支持筆事件，如壓力，方向，傾斜，大小等。用戶現在可以在遠端連線期間使用Wacom，Surface，PenPower和Apple Pencil等裝置。

Two side-by-side screenshots show remote desktop menus. The left menu includes “Enable Remote Stylus,” while the right menu on a tablet interface includes “Enable Remote Apple Pencil,” with similar other control options listed.

其他新功能包括：

  • 支援索尼雙震4操縱桿

  • 與跨域身份管理系統的單點登錄集成改進：自動將組和使用者從身份提供程式（當前為 Azure AD）預配到 Splashtop 團隊

  • 端點鎖定機制，其中 Windows 版 Splashtop 會將日誌寫入事件查看器

  • 能夠從「説明」功能表「檢查伺服器狀態”

  • 錯誤修復

計劃訪問（在Splashtop中用於遠端實驗室）

管理員現在可以安排使用者/使用者組對計算機或計算機組的訪問，允許他們僅在指定的時間段內遠端登錄。 此功能目前在遠程實驗室的 Splashtop 計劃中可用。

A webpage showing the Schedule Access section on Splashtop. The Management menu is open, highlighting Scheduled Access. A blue Create Resource button is visible with a resource named CTE Lab 1 listed below.

Splashtop Enterprise 現在是 Splashtop On-Prem

Splashtop的自載本地解決方案（以前稱為Splashtop Enterprise）現在已重命名為Splashtop On-Prem。

Splashtop On-Prem logos in blue and green, with icons and the text “on-prem.” Background shows faint outlines of computers, globes, and tech symbols.

如何獲取最新的 Splashtop 更新？

與往常一樣，更新的應用程式和流媒體最初可從 https://www.splashtop.com/downloads 獲得。 然後，它們通過「檢查更新」功能提供，最後，更新會自動推出到現有流媒體，系統將提示您更新Windows或Mac應用程式。

截至 2020 年 9 月 23 日，3.4.2.0 版的應用程式和 Streamer 包括 Splashtop Business 應用程式、Splashtop Streamer 和 Splashtop SOS app for Windows。適用於 Mac 和 iOS 的 3.4.2.0 版將於 10 月推出。

適用於 Android 的 3.4.6.3 版應用程式、Splashtop Streamer for Android 3.4.4 版，和 Splashtop SOS for Android 3.4.4 版皆已發佈，請至 Google Play Store 下載。

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