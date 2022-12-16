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Splashtop 新功能 2020 年 9 月至 10 月

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Splashtop已為Splashtop Business Access，Splashtop遠端支援，Splashtop SOS和Splashtop On-Prem的訂戶（和試用用戶）發布了Splashtop Business應用程序和Streamer的3.4.2.0版本。

Splashtop 商業應用程式和串流媒體的3.4.2.0版中有哪些新功能？

以下是 3.4.2.0（Windows、Mac 和 iOS）和 3.4.6.3（Android）更新中的一些主要新功能和增強功能：

固定您喜歡的電腦

現在，從電腦列表中，您可以固定自己喜歡的電腦。您還可以在一個視圖中輕鬆查看所有固定的電腦。

斷開遠端連線後註銷

管理員現在可以選擇在遠端連線結束時強制執行自動註銷。

設置連線記錄策略

管理員現在可以在網路驅動器上指定路徑，以供團隊成員通過故障安全機制保存連線記錄。它們還可以在遠端連線開始時啟用自動記錄，並定義大小限制。

通過SOS擴展了安卓支援

在SOS連線中遠端重新引導後自動登錄

當您處於訪問 Windows 電腦的 Splashtop SOS 遠端工作階段中並以正常方式重新啟動遠端電腦時，或者現在甚至在安全模式下重新啟動遠端電腦時，您無需再次輸入憑據即可登錄。 現在，這也適用於Mac計算機的正常重新啟動。

遠端手寫筆（測試版）

Splashtop遠端連線現在支持使用筆輸入註入的手寫筆裝置。支持筆事件，如壓力，方向，傾斜，大小等。用戶現在可以在遠端連線期間使用Wacom，Surface，PenPower和Apple Pencil等裝置。

其他新功能包括：

  • 支援索尼雙震4操縱桿

  • 與跨域身份管理系統的單點登錄集成改進：自動將組和使用者從身份提供程式（當前為 Azure AD）預配到 Splashtop 團隊

  • 端點鎖定機制，其中 Windows 版 Splashtop 會將日誌寫入事件查看器

  • 能夠從「説明」功能表「檢查伺服器狀態”

  • 錯誤修復

計劃訪問（在Splashtop中用於遠端實驗室）

管理員現在可以安排使用者/使用者組對計算機或計算機組的訪問，允許他們僅在指定的時間段內遠端登錄。 此功能目前在遠程實驗室的 Splashtop 計劃中可用。

Splashtop Enterprise 現在是 Splashtop On-Prem

Splashtop的自載本地解決方案（以前稱為Splashtop Enterprise）現在已重命名為Splashtop On-Prem。

如何獲取最新的 Splashtop 更新？

與往常一樣，更新的應用程式和流媒體最初可從 https://www.splashtop.com/downloads 獲得。 然後，它們通過「檢查更新」功能提供，最後，更新會自動推出到現有流媒體，系統將提示您更新Windows或Mac應用程式。

截至 2020 年 9 月 23 日可用的版本 3.4.2.0 應用程式和流媒體包括適用於 Windows 的 Splashtop 商業應用程式、Splashtop 流光和 Splashtop SOS 應用程式。 適用於 Mac 和 iOS 的 3.4.2.0 版將於 10 月推出。

Android應用程式版本3.4.6.3，Splashtop Android 3.4.4 的流光， 和Splashtop SOS用於 Android 3.4.4， 也已發佈，可在谷歌Play商店購買。

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