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Splashtop 2019 年 6 月的新功能

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新版Splashtop Business應用程式和適用於Windows的Streamer以及my.splashtop.com Web控制台將於2019年6月上市。

3.3.2.x 中的新功能包括：

  • 更新了適用於 Windows 和 Mac 的 Splashtop 商業應用程式和流媒體

    • 通過Splashtop Business App管理電腦分組

    • 查看當前在電腦上登錄的用戶帳戶

    • Splashtop 商業應用程式的法語和義大利語當地語當地語系化

    • Splashtop 流光和商業應用程式的 FIPS 模式

    • 啟用/禁用Splashtop流光器的直接連接選項

  • 計劃的視窗更新

    （在遠端支援進階版中）

  • 在其他平台上部署和管理Bitdefender防病毒軟體

    （遠端支援、SOS+10、SOS 無限制）

  • my.splashtop.com 的消息中心

除非另有說明，否則這些最新功能的最新版本的當前訂閱中都提供了這些新功能：Splashtop Business Access（Solo，Pro），Splashtop Remote Support（Basic，Plus，Premium），Splashtop SOS（SOS，SOS + 10，SOS無限） 。它們未包含在舊版本中。

將您的 Splashtop 商業應用程式和串流媒體更新到最新版本

您可以通過打開 Splashtop 商業應用程式並選擇「檢查更新」 來立即更新。否則，系統將在幾周內提示您進行更新。流媒體將在未來幾周內自動更新。 您還可以通過 my.splashtop.com 主控台或通過檢查流媒體本身的更新來手動更新遠端流媒體（更多詳細資訊）。

Splashtop 應用程式和流媒體新功能

通過Splashtop Business應用程式管理電腦分組

直接從應用程式內將電腦分配給一個組，以及創建/重命名/刪除組。

重新命名或刪除計算機組
要重新命名或刪除組，請右鍵按下任何組名稱（預設組除外），然後選擇重命名或刪除選項。

創建組
 

將計算機分配給其他組
要將計算機分配給其他組，請右鍵按下計算機名稱以顯示「分配組」選項，然後選擇要將其分配到的組。 其當前組將灰顯。

查看當前在電腦上登錄的用戶帳戶

查看用戶當前是否已登錄電腦（通過電腦上的圖標徽章指示）。

按兩下齒輪圖示以查看登錄的使用者名。

Splashtop Business應用程式的法語和意大利語本地化

現在，Splashtop 商業應用程式提供英語、法語、德語、日語、中文、法語和義大利語版本。

流媒體和 Splashtop 業務應用的 FIPS 模式

如果您出於政府合規性原因需要在 FIPS 模式下使用電腦，Splashtop 流處理器和商業應用程式具有新的選項來幫助支援 FIPS 合規性。 在 Windows 電腦上，您需要按照 Windows 作業系統說明在網路設置中打開 FIPS 加密模式。 有關 其他 FIPS 資訊，請參閱此支援文章。

啟用/禁用流處理器的直接連接選項

使用您的Splashtop帳戶創建自定義Streamer時，已添加了新選項。最好保留此選項，以便Streamer可以支援Internet和本地存取以提供最快的性能。在需要PCI合規性的情況下創建流光時，您可能需要取消選中此框。

計劃的視窗更新

可以使用此功能：Splashtop Remote Support 高級版

現在，您可以計劃Windows更新（除了以前可用的選項以計劃重新啟動）。存取“管理”下的功能|預定的動作。

按兩下 “+創建計劃操作 ”，然後選擇 “計劃更新”

建立計劃的 Windows 更新操作時，可以設置多個選項：

  • 選擇每月、每天/每周或一次性頻率並設置詳細資訊

  • 選擇安裝“全部”、“推薦”或“重要”更新

  • 按 KB 編號排除某些更新Microsoft

  • 設置重新啟動選項

  • 將更新規則應用於電腦組或特定電腦

在其他平台上部署和管理Bitdefender防病毒軟體

可以使用此功能：Splashtop Remote Support，SOS + 10和SOS Unlimited

現在您可以在Windows Server 2019、2012、2008、2003，Windows XP和Windows Vista電腦上部署和管理Bitdefender。這是以前對Windows 7到Windows 10的支援的補充。如果電腦運行的是Windows XP，Vista，Windows Server 2003或Windows Server 2008，則該電腦必須是該Windows版本的最新Windows Service Pack的最新版本。

有望在兩週內在Mac電腦上部署Bitdefender。

瞭解有關部署Bitdefender的詳細資訊

my.splashtop.com 的消息中心

我們向 my.Splashtop.com 添加了新的消息中心功能。 登錄網站時，查找螢幕右上角的信封圖示。 您將找到有關新版本、功能資訊等的資訊。

飛濺頂流光微星部署選項

我們在「管理|」下添加了一個新選項部署，以便您可以使用內置的部署代碼為 Splashtop 流處理器生成 MSI 安裝程式包。 如果要通過腳本或組策略 GPO 部署 Splashtop 流處理器，這是一個有用的新選項。 您可以直接從my中輕鬆生成MSI檔。飛濺控制台。 自訂 Streamer 生成過程通常在 30 秒內完成。

查看這些以前添加的其他新功能

另請參閱 我們接下來的工作...

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