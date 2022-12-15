Splashtop 2019 年 6 月的新功能

新版Splashtop Business應用程式和適用於Windows的Streamer以及my.splashtop.com Web控制台將於2019年6月上市。
3.3.2.x 中的新功能包括：
更新了適用於 Windows 和 Mac 的 Splashtop 商業應用程式和流媒體
通過Splashtop Business App管理電腦分組
查看當前在電腦上登錄的用戶帳戶
Splashtop 商業應用程式的法語和義大利語當地語當地語系化
Splashtop 流光和商業應用程式的 FIPS 模式
啟用/禁用Splashtop流光器的直接連接選項
計劃的視窗更新
（在遠端支援進階版中）
在其他平台上部署和管理Bitdefender防病毒軟體
（遠端支援、SOS+10、SOS 無限制）
my.splashtop.com 的消息中心
除非另有說明，否則這些最新功能的最新版本的當前訂閱中都提供了這些新功能：Splashtop Business Access（Solo，Pro），Splashtop Remote Support（Basic，Plus，Premium），Splashtop SOS（SOS，SOS + 10，SOS無限） 。它們未包含在舊版本中。
將您的 Splashtop 商業應用程式和串流媒體更新到最新版本
您可以通過打開 Splashtop 商業應用程式並選擇「檢查更新」 來立即更新。否則，系統將在幾周內提示您進行更新。流媒體將在未來幾周內自動更新。 您還可以通過 my.splashtop.com 主控台或通過檢查流媒體本身的更新來手動更新遠端流媒體（更多詳細資訊）。
Splashtop 應用程式和流媒體新功能
通過Splashtop Business應用程式管理電腦分組
直接從應用程式內將電腦分配給一個組，以及創建/重命名/刪除組。
重新命名或刪除計算機組
要重新命名或刪除組，請右鍵按下任何組名稱（預設組除外），然後選擇重命名或刪除選項。
創建組
將計算機分配給其他組
要將計算機分配給其他組，請右鍵按下計算機名稱以顯示「分配組」選項，然後選擇要將其分配到的組。 其當前組將灰顯。
查看當前在電腦上登錄的用戶帳戶
查看用戶當前是否已登錄電腦（通過電腦上的圖標徽章指示）。
按兩下齒輪圖示以查看登錄的使用者名。
Splashtop Business應用程式的法語和意大利語本地化
現在，Splashtop 商業應用程式提供英語、法語、德語、日語、中文、法語和義大利語版本。
流媒體和 Splashtop 業務應用的 FIPS 模式
如果您出於政府合規性原因需要在 FIPS 模式下使用電腦，Splashtop 流處理器和商業應用程式具有新的選項來幫助支援 FIPS 合規性。 在 Windows 電腦上，您需要按照 Windows 作業系統說明在網路設置中打開 FIPS 加密模式。 有關 其他 FIPS 資訊，請參閱此支援文章。
啟用/禁用流處理器的直接連接選項
使用您的Splashtop帳戶創建自定義Streamer時，已添加了新選項。最好保留此選項，以便Streamer可以支援Internet和本地存取以提供最快的性能。在需要PCI合規性的情況下創建流光時，您可能需要取消選中此框。
計劃的視窗更新
可以使用此功能：Splashtop Remote Support 高級版
現在，您可以計劃Windows更新（除了以前可用的選項以計劃重新啟動）。存取“管理”下的功能|預定的動作。
按兩下 “+創建計劃操作 ”，然後選擇 “計劃更新”
建立計劃的 Windows 更新操作時，可以設置多個選項：
選擇每月、每天/每周或一次性頻率並設置詳細資訊
選擇安裝“全部”、“推薦”或“重要”更新
按 KB 編號排除某些更新Microsoft
設置重新啟動選項
將更新規則應用於電腦組或特定電腦
在其他平台上部署和管理Bitdefender防病毒軟體
可以使用此功能：Splashtop Remote Support，SOS + 10和SOS Unlimited
現在您可以在Windows Server 2019、2012、2008、2003，Windows XP和Windows Vista電腦上部署和管理Bitdefender。這是以前對Windows 7到Windows 10的支援的補充。如果電腦運行的是Windows XP，Vista，Windows Server 2003或Windows Server 2008，則該電腦必須是該Windows版本的最新Windows Service Pack的最新版本。
有望在兩週內在Mac電腦上部署Bitdefender。
my.splashtop.com 的消息中心
我們向 my.Splashtop.com 添加了新的消息中心功能。 登錄網站時，查找螢幕右上角的信封圖示。 您將找到有關新版本、功能資訊等的資訊。
飛濺頂流光微星部署選項
我們在「管理|」下添加了一個新選項部署，以便您可以使用內置的部署代碼為 Splashtop 流處理器生成 MSI 安裝程式包。 如果要通過腳本或組策略 GPO 部署 Splashtop 流處理器，這是一個有用的新選項。 您可以直接從my中輕鬆生成MSI檔。飛濺控制台。 自訂 Streamer 生成過程通常在 30 秒內完成。
查看這些以前添加的其他新功能
Splashtop 新功能 2019 年 4 月 /5 月 - 新的 Android 應用程式，部署 Bitdefender 防病毒軟體
另請參閱 我們接下來的工作...