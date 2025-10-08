Splashtop 2019 年 6 月的新功能

新版Splashtop Business應用程式和適用於Windows的Streamer以及my.splashtop.com Web控制台將於2019年6月上市。
3.3.2.x 中的新功能包括：
更新了適用於 Windows 和 Mac 的 Splashtop 商業應用程式和流媒體
通過Splashtop Business App管理電腦分組
查看當前在電腦上登錄的用戶帳戶
Splashtop 商業應用程式的法語和義大利語當地語當地語系化
Splashtop Streamer 和 Business 應用程式的 FIPS 模式
啟用/停用 Splashtop Streamer 的直接連接選項
計劃的視窗更新
（在遠端支援進階版中）
在其他平台上部署和管理Bitdefender防病毒軟體
（在遠端支援中）
my.splashtop.com 的消息中心
除非另有說明，這些新功能可在以下最新版本的目前訂閱中使用：Splashtop Remote Access（Solo、Pro）、Splashtop Remote Support。它們不包含在舊版本中。
將您的 Splashtop 商業應用程式和串流媒體更新到最新版本
您可以通過打開 Splashtop 商業應用程式並選擇「檢查更新」 來立即更新。否則，系統將在幾周內提示您進行更新。流媒體將在未來幾周內自動更新。 您還可以通過 my.splashtop.com 主控台或通過檢查流媒體本身的更新來手動更新遠端流媒體（更多詳細資訊）。
Splashtop 應用程式和 Streamer 新功能
通過Splashtop Business應用程式管理電腦分組
直接從應用程式內將電腦分配給一個組，以及創建/重命名/刪除組。
重新命名或刪除計算機組
要重新命名或刪除組，請右鍵按下任何組名稱（預設組除外），然後選擇重命名或刪除選項。
創建組
要創建新組，請右鍵按下業務應用程式中的任意位置，選擇創建組並鍵入組名稱。
將計算機分配給其他組
要將計算機分配給其他組，請右鍵按下計算機名稱以顯示「分配組」選項，然後選擇要將其分配到的組。 其當前組將灰顯。
查看當前在電腦上登錄的用戶帳戶
查看用戶當前是否已登錄電腦（通過電腦上的圖標徽章指示）。
按兩下齒輪圖示以查看登錄的使用者名。
Splashtop Business應用程式的法語和意大利語本地化
現在，Splashtop 商業應用程式提供英語、法語、德語、日語、中文、法語和義大利語版本。
流媒體和 Splashtop 業務應用的 FIPS 模式
如果您出於政府合規性原因需要在 FIPS 模式下使用電腦，Splashtop 流處理器和商業應用程式具有新的選項來幫助支援 FIPS 合規性。 在 Windows 電腦上，您需要按照 Windows 作業系統說明在網路設置中打開 FIPS 加密模式。 有關 其他 FIPS 資訊，請參閱此支援文章。
啟用/停用 Streamer 的直接連接選項
使用您的 Splashtop 帳戶建立自訂 Streamer 時，已新增選項。請務必保留此選項，讓 Streamer 可以支援網際網路和本機存取以提供最佳效能。如要在符合 PCI 的情況下建立 Streamer，您可能需要取消勾選此方塊。
計劃的視窗更新
可以使用此功能：Splashtop Remote Support 高級版
現在，您可以計劃Windows更新（除了以前可用的選項以計劃重新啟動）。存取“管理”下的功能|預定的動作。
按兩下 “+創建計劃操作 ”，然後選擇 “計劃更新”
建立計劃的 Windows 更新操作時，可以設置多個選項：
選擇每月、每天/每周或一次性頻率並設置詳細資訊
選擇安裝“全部”、“推薦”或“重要”更新
按 KB 編號排除某些更新Microsoft
設置重新啟動選項
將更新規則應用於電腦組或特定電腦
在其他平台上部署和管理Bitdefender防病毒軟體
此功能適用於： Splashtop Remote Support
現在您可以在Windows Server 2019、2012、2008、2003，Windows XP和Windows Vista電腦上部署和管理Bitdefender。這是以前對Windows 7到Windows 10的支援的補充。如果電腦運行的是Windows XP，Vista，Windows Server 2003或Windows Server 2008，則該電腦必須是該Windows版本的最新Windows Service Pack的最新版本。
有望在兩週內在Mac電腦上部署Bitdefender。
my.splashtop.com 的消息中心
我們向 my.Splashtop.com 添加了新的消息中心功能。 登錄網站時，查找螢幕右上角的信封圖示。 您將找到有關新版本、功能資訊等的資訊。
Splashtop Streamer MSI 部署選項
我們在「管理|」下添加了一個新選項部署，以便您可以使用內置的部署代碼為 Splashtop 流處理器生成 MSI 安裝程式包。 如果要通過腳本或組策略 GPO 部署 Splashtop 流處理器，這是一個有用的新選項。 您可以直接從my中輕鬆生成MSI檔。飛濺控制台。 自訂 Streamer 生成過程通常在 30 秒內完成。
查看這些以前添加的其他新功能
Splashtop 新功�能 2019 年 4 月 /5 月 - 新的 Android 應用程式，部署 Bitdefender 防病毒軟體
另請參閱 我們接下來的工作...