Splashtop Business Access – Everything You Need to Know

Splashtop Business Access 現在是 Splashtop Remote Access
如果你在尋找 Splashtop Business Access，你應該知道它現在叫做 Splashtop Remote Access。雖然名稱改變了，但強大的遠端存取功能依然存在，現在有更多的靈活性和自訂選項。
Splashtop 遠端存取專為需要快速、安全和可靠的遠端存取其電腦的專業人士、小型團隊和企業而設計。使用 Splashtop Remote Access，您仍然可以享受到讓 Splashtop Business Access 如此受歡迎的高品質體驗。
Splashtop 遠端存取的好處
快速、高效能的遠端存取，低延遲
使用 AES-256 加密和裝置驗證的安全連接
多裝置相容性 – 支援 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook
生產力功能如檔案傳輸、遠端列印和多螢幕支援
彈性方案讓您可以選擇最適合您需求的方案
Splashtop Remote Access (前稱 Splashtop Business Access) 計劃
Splashtop 提供一系列的遠端存取方案，滿足從個人用戶到大型企業的各種需求。
Solo
適合需要遠端存取其電腦的個人用戶。功能包括：
任意裝置均可主動存取
簡易設定
檔案傳輸（包括拖放）
遠端列印
Pro
適合尋求增強生產力功能的個人和小型團隊。包含所有 Solo 功能，另外還有：
多螢幕支援
使用者角色和存取管理
聊天和連線錄製
兩個使用者存取一台電腦
效能
適合需要高效能遠端工作能力的使用者。包含所有 Pro 功能，另外還有：
4:4:4 色彩準確度
高達 240 幀每秒 (FPS) 的能力
高逼真度音訊
遠端觸控筆和 Wacom 橋接
USB 直入和其他功能
Enterprise
適合需要高級安全性、可管理性和存取控制的組織。包含所有效能功能，另外還有：
單一登入 (SSO) 整合
精細控制存取、連線排程和 SIEM 記錄
Android/IoT 裝置的主動存取
APIs、IP 白名單、cloud recording、connector 等等
Splashtop Business 應用程式
Splashtop Business App 是一款伴隨軟體，讓你可以使用 Splashtop Remote Access 安全地遠端存取你的電腦。無論你是個人專業人士還是團隊的一員，這款應用程式都能提供高效能、強大安全性和直觀介面的無縫遠端桌面體驗。
該應用程式適用於 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook，因此你可以從任何裝置連接。
開始使用 Splashtop Remote Access
Splashtop Business Access 可能有了新名字，但體驗比以往更好，具有更多的靈活性、增強的安全性和改進的效能。無論您是個人還是企業，Splashtop 遠端存取方案都能滿足您的需求。
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