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Splashtop 被評為 EdTech 2021 年十大學生參與解決方案之一

Splashtop Team
閱讀時間：3 分鐘
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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Splashtop 已被 EdTech 評為 2021 年十大學生參與解決方案之一。 我們很自豪能夠為 K-12、高等教育、職業技術教育 （CTE） 等提供安全、可靠且易於使用的遠端支援和遠端訪問解決方案。

在過去的兩年中，我們的客戶已經應對了獨特的挑戰。 在大流行期間面臨快速推出遠端學習的巨大努力之後，許多學校正在繼續投資遠端學習解決方案，並認識到安全的混合學習解決方案是新常態的一部分。 事實上， Splashtop 最近的一項調查發現，92% 的學生希望能夠 24/7 全天候訪問校園計算機以繼續學習，83% 的學生認為在線和校內學習的混合是學生的未來。

為了滿足混合學習的需求，學校必須能夠親自和遠端支援學生、教師和工作人員。 遠端存取解決方案通過以下方式實現混合學習要點：

增加對校園實驗室資源的訪問

透過 Splashtop，學生可以遠端存取功能強大的 Windows 和 Mac 裝置。它是如此無縫，就像他們實際上坐在實驗室電腦前一樣。透過易於使用、高度安全的遠端存取，他們可以從幾乎任何類型的個人裝置（包括 Chromebook）遠端存取實驗室裝置。最好的部分？學生可以 24/7 全天候存取實驗室資源，從而提高基礎設施投資的投資回報率。

“有一個巨大的優勢，允許學生隨時使用動畫和遊戲設計應用程式，即使是在淩晨2點在臥室里吃冷披薩。 事實證明，對實驗室軟體的更流暢訪問加快了我們許多學生的流程。

——凱薩琳·布蘭得利，阿什維爾高中教師

確保教師和學生參與遠端和混合學習環境

確保教師和學生參與遠端和混合學習環境
在傳統的課堂環境中，如果學生不能親臨現場，他們經常會錯過學習機會。 借助遠端訪問解決方案，學生在訪問學習資料的時間和地點方面具有更大的靈活性。 這增加了學生的參與度，使他們的學習體驗更加自由。

“Splashtop 創造熱情;它觸及了共同核心所呼籲的核心。 像這樣的技術是教育的力量倍增器。

Val Verde 聯合學區教育服務助理總監 Michael R. McCormick

安全基礎架構

Splashtop 強大的安全功能可確保您的網路和數據 安全 。 我們的企業級雲基礎設施使用 AES 256 位加密，在 AWS、Google 和 Oracle 雲上運行，併為所有服務提供公開的正常運行時間狀態。 綜上所述，我們支持行業標準和法規，同時確保您的員工和學生的安全。

FERPA 合規性 對我們來說非常重要，因此很高興知道 Splashtop 不會保留、操縱或對學生的資訊做任何事情。 如果他們沒有這個，Splashtop 就不會通過大門。

- 尼古拉斯·亞當斯，勒納維中學區（LISD）資訊技術總監

Splashtop 遠端存取可以幫助解決您最緊迫的混合學習需求，同時提高學生的參與度。需要讓 IT 遠端支援任何裝置嗎？或者透過讓學生和教職員工 24/7 全天候存取學校電腦和實驗室來增強遠端學習？無論您面臨什麼挑戰，Splashtop 都能為您提供解決方案。

詳細瞭解 Splashtop面向教育的快速、安全、簡單的 遠端訪問解決方案

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