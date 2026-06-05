為什麼 Splashtop 是您 IT 服務台理想的年終購買

隨著 2021 年底的快速臨近，還有更多禮物要結束。 像許多 IT 服務台經理一樣，您可能已經在支援預算中找到了一些額外的錢。 您必須在年底之前"使用或損失"的金錢。 雖然這是各個部門的常見情況，但在家工作計劃推動的支持需求的變化為支持/服務台經理提供了充分的理由，以便支持/服務台經理將剩餘的預算用於充分利用。
考慮優化遠端支援的策略需求
在您決定如何（或應該）最終花費剩餘預算時，請考慮遠端工作和遠端支援的新規範對您組織在 2022 年的成功至關重要。 Gartner 最近對 317 名 CFO 和商業領袖進行的調查顯示，74％ 計劃在後 COVID 時代將現場勞動力轉變為永久偏遠的員工。
毫不奇怪，由於公司在過去的 18 個月中爭相「遠程」，他們授予了員工遠程訪問權限並允許在家工作。 他們沒有完全準備幫助台來支持遠程工作者以及他們用來執行工作的各種設備，這樣做了。
通過啟用遠端支持-更具體地說是提供用戶最大靈活性的遠端支持工具-作為支持經理的您可以提高整個組織的生產力。 同時, 支持更好的工人和裝備齊全的支持人員報告具有更高的士氣. 例如，對工人的催化劑調查發現，有兒童保育責任的婦女在擁有強大的遠程工作選擇時，離開工作的可能性降低了 32％。
您需要多少剩餘預算？
幸福的是，一點也不多！ 例如，您可以使用 Splashtop SOS 提供按需遠端支持和有人值守的遠端支持，並提NT$6,200供一整年（每位並發服務台技術人員）。 其中包括讓每位技術人員根據需求支援無限制的使用者裝置的功能，甚至包括非貴組織管理的裝置。 通過結合以下功能，這項投資將走向令支持人員和用戶滿意的很長一段路：
使用代碼存取
高效能
兩個使用者進入一台電腦
「共享我的桌面」功能
對 iOS 和Android設備的支持
強大的安全性
檔案傳輸（包括拖放）
遠端重新開機和重新連接
連線錄製
自訂品牌形象
多螢幕支援
聊天
使用者管理
整合 PSA 支援需求單系統和 ITSM
請前往我們的 Splashtop Remote Support 產品頁面，查看所有可取得的實惠選項，了解是否可享有不受限制的按需遠端支援功能 (以及主動存取電腦的額外權限)。
小額支出，大投資回報率
與其他購買相比，投資使您能夠輕鬆提供實時，按需和無人值守的遠端支持的技術，可實現即時效率和收入增長的可能性。 在成本方面，您現有的員工將能夠同時為更多用戶提供服務。 這要歸功於更快的解決時間（TTR）。
當使用者發生問題時，支援團隊成員可以使用 9 位數代碼 (甚至是 BYOD 裝置) 存取使用者裝置。 當您的支持技術人員可以在最終用戶設備上查看所有內容時，TTR 會大大下降-無需再試圖通過電話和口頭描述來解決問題，持續時間更長。
Splashtop 提供了額外的資源節省，從而節省了該技術的簡單性。 您的整個支持團隊可以以閃電般的速度啟動和運行解決方案。
利用服務台功能帶來更大的影響
那麼，您的預算比預期的還要多一點？ 您可以使用 Splashtop 企業的服務台解決方案為最終用戶和支持技術人員創建更好的體驗。 三個主要影響領域的額外投資報酬率結果：
透過強大的路由和分類功能提升技術人員工作效率
透過技術人員協同合作更快速解決 (TTR)
增強的客戶支援
就在最近，Splashtop 引入了各種高級服務台功能，以更有效地管理支持工作流程並優化體驗。
最後，今年的額外支出可能會在明年節省額外費用。 這是因為 Splashtop 的簡單性通常導致組織合併或替換其現有的，不同的工具，以支持簡化的支持流程。
採用 Splashtop，賺取吹牛的權利
通過使他們的工作更輕鬆，確保您的支持團隊知道他們今年受到重視。 突出顯示您早期部署中的一些案例，以證明通過使用此簡化版本的遠端支持，每個人都將獲得多少收益。 對於您的 IT 服務台和遠端工作人員來說，這將是全方位的勝利。 思考一下，實現這一切所需要的只是您剩餘的 2021 年預算。