Splashtalks Recap: Zero Trust & Reinventing the Secure Workspace

在我們的新播客中，我們的銷售和客戶成功高級總監 Italo Nava 與產品管理高級總監 Susan Li 和先進技術副總裁 Yanlin Wang 坐下來討論Splashtop Secure Workspace的開發。
在本文中，我們將詳細介紹什麼是安全工作空間、Splashtop Secure Workspace 背後的願景以及網路安全和人工智慧的未來。
什麼是安全工作區？
安全工作區是組織實施的技術基礎架構，以確保日常數據實踐可以保護資訊和資料的安全。 這可能是為確定團隊如何處理威脅或密碼需要有多簡單或多複雜而製定的原則。所有這些東西結合在一起，創造一個安全的工作區。
李說：「COVID-19 大流行加速了混合工作環境，因此需要在任何地方保護工作空間的安全性越來越多。」
混合式工作環境的引入使��當今 IT 專業人員已經具有挑戰性的角色進一步複雜。 他們的任務是管理各種問題，包括用戶配置、取消配置、加入以及多個通常不相容的解決方案的整合。嚴格合規性、資源保護免受洩漏和攻擊，以及增強可見性仍然是至關重要的。
此外，對許多重疊的存取和安全工具進行預算和管理的複雜性也增加了。 由於網絡安全威脅的動態性質，受地緣政治不確定性和有組織網絡犯罪的增長影響，這些挑戰加劇了。 結果是一個環境，通常使 IT 領導者陷入困境。 為了創建一個在安全存取方面更全面的產品，Splashtop 團隊開發了 Splashtop Secure Workspace。
王說：「我們希望讓客戶能夠以真正簡化的方式解決他們的 IT 問題和安全問題的能力。」「我們希望它成為一個真正可擴展的解決方案，以便我們可以降低客戶的成本。」
Splashtop Secure Workspace背後的願景是什麼？
2021 年，執行長 Mark Lee 在他的後院召集了一個團隊，集思廣益，討論如何幫助企業獲得更好的遠端存取用戶體驗。設定遠端存取需要大量軟體、知識和基礎設施。技術人員管理 3,000 台設備並管理此基礎設施的情況並不罕見。
Splashtop Secure Workspace 的目標是簡化這些最終使用者取得存取權限的流程。
Li 表示：「從網絡層級到系統，到應用程序和數據，網絡的每個堆疊都存在漏洞。」 「小型企業通常沒有複雜的資源來防禦和保護自己免受攻擊。 為了保護它們，我們需要將許多專業工具整合在一個平台上，使解決方案易於使用。」
這些小型企業可能會意外過度設計自己的解決方案（例如內部防火牆），並確保 IDP 與其 VPN 一起使用。 雖然所有這些基礎設施都很重要和必要，但這個過程很複雜而複雜，並且需要大量的專業知識。
Splashtop 團隊並未將此流程視為單獨的安全層，而是決定重新考慮存取方面的安全性技術堆疊。考慮個別人如何訪問數據是他們簡化安全性的第一步。 雖然安全通常被視為障礙，但他們更在考慮它如何使團隊能夠為合適的人員提供訪問權限。
使用協力廠商團隊保護工作區
與第三方團隊、公司和承包商合作可能會讓您的組織面臨一些風險。 與這些人合作通常需要您為他們提供安全帳戶的訪問權限，但是什麼是最好的方法來做到這一點？ 您可以為他們提供他們自己的帳戶，也可以將已存在的帳戶的認證授予他們。
「佈建和取消佈建對 IT 團隊造成很大的負擔。 一個組織最脆弱的時刻就是項目結束的時候，」Li 表示。 「第三方用戶為訪問創建的帳戶然後會變成孤兒帳戶，這對該組織造成風險。」
共享憑證也不是提供存取權的安全方式。 如何以確保安全的方式啟用第三方訪問？ 大多數人只會在 post-it 筆記上寫下用戶名和密碼。 之後，筆記會發生什麼取決於需要訪問的個人。
Splashtop 團隊致力於解決這個問題，並讓特定個人在需要時輕鬆授予存取權限。
「就像分享連結一樣簡單，」李說。使用 Splashtop Secure Workspace，要求存取的個人不需要帳戶或密碼 - 他們使用自訂 URL 來存取帳戶，第三方使用者將能夠透過在指定時間過期的 URL 請求存取。第三方用戶不必創建完全新的登錄，而帳戶擁有者根本不必共享憑證。
Splashtop 如何利用人工智慧打造安全工作空間
王解釋：「Splashtop 安全工作區是一個將有助於促進生成人工智能的使用系統。」 「當你使用生成式人工智慧時，你會看到資料存取問題、系統存取問題——想像一下，只要採用 Splashtop Secure Workspace，所有這些問題都會消失。你不一定要建立一個完整的系統或私人語言學習模型（LLM）系統；您可以透過 Splashtop Secure Workspace 實現一切自動化。”
團隊正在研究 AI 的另一個角度是模式檢測。 生成式 AI 接收信息並將其序列轉換為一種類型的信號，就像語言翻譯一樣。
「在接入業務中，人們登入、使用某個應用程式、輸入一些命令——這是一系列事件。這個事件序列可以轉換或轉換為異常偵測，」王解釋說。 「這種技術是我們在安全性和響應方面所需的一種。」
使用 Splashtop 保護您的工作空間
安全性不僅僅僅僅是一種設置並忘記它的體驗，而是一種全面的思維，需要大量思考和未來規劃。 透過 Splashtop Secure Workspace 等系統，您的團隊可以為員工提供安全的數位環境，同時讓第三方安全地存取其他供應商。Splashtop Secure Workspace 可以幫助為語言學習模型和人工智慧奠定基礎，同時也是擴大團隊規模以實現成長的基礎。
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