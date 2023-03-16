Splashtop at SpiceWorld 2019 – 回顧

上周，Splashtop是Spiceworks年度會議SpiceWorld 2019的贊助商。以下是我們從 IT 和服務台專家那裡聽到的！

Splashtop 是上周（2019 年 9 月）在德克薩斯州奧斯汀舉行的 SpiceWorld 2019 的贊助商。 我們會見了數百名IT和服務台/幫助台專業人員。 許多人負責管理和支援其內部使用者和設備。 其他人來自為客戶提供支援 MSPs 。 他們在技術、教育和託管服務等行業工作。

我們從他們的業務以及他們面臨的挑戰中學到了很多。我們在SpiceWorld度過了一段時光，向與會者介紹了我們的遠端支援解決方案的好處。許多人已經是Splashtop用戶，並給我們好評如潮！

以下是我們從 SpiceWorld 出席者那裡學到的東西，以及為什麼他們對繼續使用 Splashtop 或第一次嘗試它感到最興奮。

什麼是香料世界？

SpiceWorld是由 Spiceworks主辦的年度會議。 Spiceworks以其擁有2000萬使用者的廣泛IT社區而聞名。 一年一度的SpiceWorld會議讓他們的IT社區有機會聚集在一起，參加與行業專家的會議，並與為IT專業人員提供創新解決方案的公司會面。

SpiceWorld出席者在Splashtop展位上說了什麼

我們向出席者詢問了他們的IT團隊、他們使用的工具以及他們面臨的障礙。 以下是許多IT團隊和MSP面臨的問題：

多數人表示，他們為遠端支援工具付出了太多錢。許多人抱怨說，由於價格上漲，他們每年必須為這些工具支付更多的費用。

許多人發現，能夠以有限的資源（包括時間、人員和預算）支援所有端點具有挑戰性。

MSP表示，高昂的遠端支援成本使其難以增加新客戶和擴展規模。

大多數IT專業人員和MSP表示，他們需要無人看管和有人值守（快速支持）遠端支援工具來充分支持其用戶。許多人購買了多種產品以獲得所需的一切。

香料世界出席者喜歡 Splashtop 的原因

我們向SpiceWorld的與會者展示了我們的IT遠端存取解決方案， 遠端支援和SOS 。他們必須說的是：

那些使用TeamViewer，LogMeIn和GoToAssist等其他支援工具的人喜歡Splashtop比他們目前使用的產品少50%到80%的事實。

他們還喜歡 Splashtop 沒有漲價的歷史。 事實上，當您購買 Splashtop 時，您的續訂成本被鎖定了。

那些已經使用過 Splashtop 的人提到，低成本使他們更容易滿足需求，甚至添加新的端點/客戶來發展他們的業務。

具備 Remote Support、SOS+10 和 SOS Unlimited 完整功能令人讚賞，只需一個解決方案即可進行無人主動存取和隨需遠端存取。對於無人在場的裝置，他們可以在遠端電腦上安裝代理並隨時連接。當遠端使用者提出 (隨需) 支援請求時，他們可以使用簡單的連線代碼立即連接到任何裝置。無需事先安裝。

瞭解有關Splashtop的更多資訊

不難看出為什麼我們遇到的香料頭喜歡 Splashtop。 詳細瞭解我們的IT、説明台和 MSPs 解決方案，立即開始免費試用！

Splashtop Remote Support

最適合希望對託管端點進行無人值守遠端訪問的 MSPs 和IT。 從任何設備存取您的電腦和伺服器。 獲得無限的技術人員和併發連接。 與 TeamViewer 相比可節省 50%，比 LogMeIn Central 節省多達 80%。

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Splashtop SOS - Manual Update

最適合服務台/幫助台專業人員。 支援無限數量的設備，包括Windows，Mac，iOS和Android。 無需事先安裝。 使用工作階段代碼輕鬆連接到使用者的設備。 與 TeamViewer 相比，節省至少 50%，與 LogMeIn Rescue 相比節省高達 80%。

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