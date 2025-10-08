Splashtop at SpiceWorld 2019 – 回顧

上周，Splashtop是Spiceworks年度會議SpiceWorld 2019的贊助商。以下是我們從 IT 和服務台專家那裡聽到的！
Splashtop 是上周（2019 年 9 月）在德克薩斯州奧斯汀舉行的 SpiceWorld 2019 的贊助商。 我們會見了數百名IT和服務台/幫助台專業人員。 許多人負責管理和支援其內部使用者和設備。 其他人來自為客戶提供支援 MSPs 。 他們在技術、教育和託管服務等行業工作。
我們從他們的業務以及他們面臨的挑戰中學到了很多。我們在SpiceWorld度過了一段時光，向與會者介紹了我們的遠端支援解決方案的好處。許多人已經是Splashtop用戶，並給我們好評如潮！
以下是我們從 SpiceWorld 出席者那裡學到的東西，以及為什麼他們對繼續使用 Splashtop 或第一次嘗試它感到最興奮。
什麼是香料世界？
SpiceWorld是由 Spiceworks主辦的年度會議。 Spiceworks以其擁有2000萬使用者的廣泛IT社區而聞名。 一年一度的SpiceWorld會議讓他們的IT社區有機會聚集在一起，參加與行業專家的會議，並與為IT專業人員提供創新解決方案的公司會面。
SpiceWorld出席者在Splashtop展位上說了什麼
我們向出席者詢問了他們的IT團隊、他們使用的工具以及他們面臨的障礙。 以下是許多IT團隊和MSP�面臨的問題：
多數人表示，他們為遠端支援工具付出了太多錢。許多人抱怨說，由於價格上漲，他們每年必須為這些工具支付更多的費用。
許多人發現，能夠以有限的資源（包括時間、人員和預算）支援所有端點具有挑戰性。
MSP表示，高昂的遠端支援成本使其難以增加新客戶和擴展規模。
大多數IT專業人員和MSP表示，他們需要無人看管和有人值守（快速支持）遠端支援工具來充分支持其用戶。許多人購買了多種產品以獲得所需的一切。
香料世界出席者喜歡 Splashtop 的原因
我們向 SpiceWorld 的與會者展示了我們的 IT 遠端存取解決方案和遠端支援。以下是他們的說法：
那些使用TeamViewer，LogMeIn和GoToAssist等其他支援工具的人喜歡Splashtop比他們目前使用的產品少50%到80%的事實。
他們還喜歡 Splashtop 沒有漲價的歷史。 事實上，當您購買 Splashtop 時，您的續訂成本被鎖定了。
那些已經使用過 Splashtop 的人提到，低成本使他們更容易滿足需求，甚至添加新的端點/客戶來發展他們的業務。
他們喜歡遠端支持，因為它使他們能夠在一個解決方案中同時實現無人值守和有人值守的遠端存取。 對於無人值守，他們可以在遠端電腦上安裝代理並隨時連接。對於有人值守（按需）支持，他們可以透過簡單的連線程式碼立即連接到任何裝置。 無需事先安裝。
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Splashtop Remote Support
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