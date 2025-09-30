Splashtop Remote Support Named Top MSP Software by Software Advice

Splashtop Remote Support 在新發布的 2023 年頂級 MSP 軟件的 FronRUNERS 報告中，被評為頂級軟件解決方案的頂 級軟件解決方案。
該報告評估經過驗證的最終用戶評論，並根據其可用性和小型企業的客戶滿意度評分最高的產品定位。 （了解更多有關該方法的信息，請點擊
Splashtop Remote Support 已獲得 4.4 的令人難以置信的整體評分（出 5）。 Splashtop 在以下類別中獲得了 4.5 分之 5：
使用方便
客戶支援
物超所值
功能
Splashtop Remote Support 憑藉其強大的功能集、成本效益和無縫整合功能，是遠端監控、管理和支援端點的理想解決方案。 MSPs 您可以 在軟件建議中查看Splashtop Remote Support的評級。
軟件建議審核者說了什麼 Splashtop Remote Support
「我們為公司審查了幾種產品，Splashtop 處理了遠端支援工作站的主要需求。 最大的優點之一是 遠端存取 將員工納入他們的 PC-特別是在這些 WFH 時代！ 由於 遠端存取 將 IT 遠端支援工具 和員工合併為一項產品，��我們最終節省了可觀的資金。「 -瑞安
「我喜歡 Splashtop 的易於安裝和使用。 在客戶端的計算機上設置完成後，只需單擊幾下即可進入遠程單元。 我相信連接是安全的。 就價格而言，它是其他一些遠程控制軟件的絕佳替代品。「-帕特里克
「所有的優點。 我將我們的公司從 Splashtop 搬 LogMeIn Central 到了 Splashtop，並且無法更快樂。 超級容易設置，部署和維護。 成本是一個驅動因素，它非常適合我的預算指南... 在遠程支持工具領域非常實惠。「-肖恩
免費試用 Splashtop Remote Support！
Splashtop Remote Support 是理想的遠端支援解決方案 MSPs。 其成本效益和可擴展性使其對於希望簡化遠端支持服務並提高客戶滿意度的組織而言具有吸引力。
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