適合各種規模企業的安全遠端存取解決方案

以下是各種規模的企業都可以使用的安全遠端存取解決方案。
當今有近五分之一的工作全面採取遠端模式。針對這樣的職務，就需要保證遠端工作者既能存取辦公室電腦，又盡可能安全。那麼您知道安全遠端存取解決方案的最佳組合是什麼嗎？Splashtop 為企業、團隊和教育機構提供了一套全方位遠端存取解決方案。接下來，我們將解釋 Splashtop 解決了哪些問題，以及這款軟體如何協助您辦公。
遠端桌面控制
安全遠端存取解決方案的其中一種常見用途，就是從任意地點存取工作用 PC。Splashtop 讓您能夠充分掌握遠端桌面的情況並進行控制，彷彿現場操作般運用自如。
Splashtop 具有非常低的延遲。 這意味著您將獲得實時視頻和音頻連接，並且不會注意到任何放緩。 它甚至承諾以每秒 60 幀的速度提供完整的 HD/4K 視圖流。
您將能夠通過另一台計算機，手機，平板電腦和 Chromebook 完全控制遠程 Windows，Mac 或 Linux 計算機。 您不僅限於遠端存取特定的應用程式。 您正在訪問計算機，因此即使您是從平板電腦，手機或 Chromebook 進行遠程操作，也可以完全訪問主要工作計算機上通常擁有的所有工具以及該計算機的所有處理能力。
最後，您可以在工作計算機和本地設備之間��傳輸數據，以及遠程打印文檔。 這有助於您輕鬆地在這兩台計算機之間工作，而無需 cloud 解決方案或其他文件傳輸方法。
為確保該系統安全，Splashtop 具有幾種不同的安全功能。 這些措施包括：
兩步驟驗證：除非確認您的身份，否則請防止登入。
連接記錄：跟踪誰正在訪問哪些機器以及何時訪問。
設備身份驗證：防止未經授權的設備訪問。
您也可以使用 Splashtop Enterprise 整合 SSO 功能，提高安全性和便利性。這樣一來，您就可以使用一個使用者名稱和密碼登入到這裡和其他地點。同時省去記住各種不同密碼的麻煩。
隨時隨地存取專用硬體和軟體
有時您需要存取具有專門硬體或軟體的位置。這些範例包括音訊和視訊編輯軟體、3D 建模和其他資源密集型應用程式。透過使用 Splashtop，只需點擊按鈕即可存取相關電腦。這確保人們仍然可以使用您在機器上安裝的任何昂貴的軟體，而無需在其家用電腦上對該軟體進行另一次授權。
當無法訪問計算機所在的建築物時，他們甚至可以這樣做。這使得 Splashtop 成為媒體和娛樂專業人士以及建築師、醫療保健、會計師、政府僱員等的理想選擇。這在什麼時候有用的例子包括：
深夜工作�：有時候，您需要在正常辦公時間後完成工作。 在這段時間內，工作人員可以通過遠端存取他們的電腦來繼續工作，而無需訪問實體建築物。
疾病：由於個人疾病或大流行等問題，您可能會被迫關閉設施。 通過允許遠端存取，您可以確保員工保持生產力，並且在感覺不舒服時不會感到進入辦公室的壓力。
平等的訪問：有些人可能希望使用該設施，但有訪問限制，例如殘疾。 安全的遠端存取允許他們使用硬件和軟件，而不必實際位於相同的空間中。
遠端學習
遠端存取意味著學生可以從任何地方 訪問大學，學院和學校中的實驗室電腦 。 即使出於 任何原因無法訪問它們，他們也可以執行此操作。 這為遠程和混合學習打開了大門。 同時，教育工作者可以以類似的方式訪問他們的計算機。 無論身在何處，教職員都可以訪問其設備。 這對於編輯學習材料或遠程執行工作非常有用。 Splashtop 還使 IT 部門能夠控制此類系統。 這意味著他們可以遠端管理電腦並快速解決任何問題。
虛擬機器控制
許多企業公司以及小型企業和其他組織都會定期使用虛擬機器 (VM)。 Splashtop 提供了遠端存取解決方案，使您可以 登錄這些虛擬機 ，同時確保強大的安全性。 您可以通過任何 Mac Windows，iOS 和 Chromebook 設備登錄到這些虛擬機器。 Android Splashtop 以其高端用戶體驗而自豪。 該平台提供直觀的控制，並且使用 Splashtop 連接到新的虛擬機既快速又簡單。
VPN 替代方案
雖然 VPN 技術通常被組織用於遠端存取內部網路，但 VPN 技術已經過時，效能不足，而且可能非常不安全。 在越來越多的人正在遠程工作，佔用公司帶寬並使該組織成為網絡犯罪分子目標的時代尤其如此。 Splashtop 是理想的 VPN 替代方案 ，因為它易於設置，管理並提供更好的性能和安全性。
IT 遠端支援
Splashtop 提供 遠端 IT 支援解決方案 ，因此 IT 團隊可以無人值守地訪問託管電腦和設備，以遠端管理，監視和支持內部設備。 IT 還可以有人值守訪問任何計算機，平板電腦或移動設備（包括個人設備），以為任何設備提供臨時遠端支持。 最後，Splashtop 具有 安全的 MSP 遠端支援軟體 ，非常適合遠端管理客戶的電腦。
為什麼 Splashtop 是安全的
Splashtop 認為 安全性 是值得信賴的應用程序的主要優先事項之一。 考慮到這一點，我們可以確保 Splashtop 應用程序是市場上領先的安全遠端軟體解決方案之一。 Splashtop 通過 SOC 2 認證，並符合許多 行業標準和安全法規，包括：
HIPAA
GDPR
外部連結標準
CCPA
Splashtop 還配備了確保數據和隱私安全所需的所有安全功能。
安全的遠端存取解決方案Splashtop
透過上述資訊，您應該更能了解為什麼 Splashtop 的安全遠端存取解決方案是最適合您的選擇。如果您想了解更多內容，您可以開始免費試用，不需信用卡。