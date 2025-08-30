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Chromebook remotely controlling lab computers through Splashtop's remote access software displayed on a laptop screen

學校如何利用 Chromebook 進行遠端學習

Splashtop Team
閱讀時間：2 分鐘
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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學校和大學可以使用Splashtop的遠端存取軟體來使學生從其Chromebook遠端控制實驗室電腦。

自2011年首次亮相以來，Chromebook已成為學校和教室的日常必需品。 許多價格低廉、耐用的型號都是專門為教室環境設計的。

他們簡化的操作系統使他們免受病毒的侵害，併為已經不堪重負的IT部門節省時間。 對於學生來說，它們是一種出色且具有成本效益的工具。

但是學校和大學如何在遠端學習和混合學習環境中最好地利用Chromebook？

儘管Chromebook可以很好地完成簡單的任務，但它們不能替代學生用來存取圖形設計，視頻編輯，音頻製作，3D建模以及CTE程式中使用的其他資源密集型應用程式的學校電腦實驗室。

使學生可以從自己的Chromebook遠端存取學校實驗室的電腦

借助用於遠端實驗室的Splashtop ，學校和大學可以使學生直接從其Chromebook遠端存取功能更強大的實驗室電腦。在遠端桌面連接過程中，學生可以即時查看遠端電腦的螢幕，並像坐在前面一樣對其進行遠端控制。

在進行遠端學習時，這使學生可以從其Chromebook設備存取所需的計算資源。學生可以在家中或世界任何地方遠端存取Windows和Mac實驗室電腦！他們所需要的只是互聯網連接和他們的Chromebook。

「我們想利用我們現有的基礎架構。如果學生使用的是Chromebook，我們希望確保從 Chromebook 進行存取時應用程式能夠正常執行。」 – Lenawee 中間學區 Nicholas Adams。閱讀案例分享

Splashtop易於學生使用。只需單擊一下，他們就可以啟動與實驗室電腦的遠端桌面連線，並開始對其進行遠端控制。 Splashtop提供了閃電般的高清連接和最高級別的安全性。

“有一個州立計劃為學生提供電腦，因此我們一直在為他們提供Chromebook。他們無法在Chromebook上運行SolidWorks。但是Chromebook可以存取我們可以在其中運行電腦實驗室的電腦。指導老師喜歡它。他們不敢相信它如此有效，他們感到震驚，而且我認為我並沒有誇大其詞。” – Laney College的Gerald Casey。閱讀案例分享

深入了解採用 Splashtop 技術的遠端實驗室

Splashtop用於遠端實驗室，使學生可以從任何Windows，Mac，iOS，Android或Chrome OS設備遠端存取學校電腦。 IT可以輕鬆地從中央控制台部署，管理和計劃存取。

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