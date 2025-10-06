一次管理多個遠端終端可能既耗時又容易出錯。為了保持每個裝置的安全和最新，IT 團隊需要一種更快、更聰明的方法。這就是 Splashtop 的 Scripts & Tasks（前稱一對多動作）的用武之地。
Scripts & Tasks 讓您能夠同時在多個終端上執行命令、部署更新和執行自動化動作。從修補程式滾動到設定變更，大規模腳本化可以幫助您提高生產力、加強安全性，並在整個設備隊伍中維持一致性。
在本指南中，我們將探討 Scripts & Tasks 的運作方式、它們對於現代端點管理的重要性，以及 Splashtop AEM 如何幫助 IT 團隊精確地自動化作業。
Scripts & Tasks 自動化是什麼
Scripts & Tasks 是 Splashtop AEM 中的一項功能，使 IT 團隊能夠在多個端點上同時自動化指令、動作和更新。不需要單獨管理每個裝置，您可以同時執行批次動作以節省時間並減少人為錯誤的機會。
這種自動化可幫助組織從單一介面管理、更新和保護其整體設備環境。您可以排程腳本、運行維護任務、部署修補程式並強制執行配置策略，只需幾下點擊即可在 Windows 和 macOS 設備上完成。
Scripts & Tasks 支持靈活的腳本選項，允許 IT 團隊標準化流程、維持合規，並提升分散和混合式勞動力的運營效能。
使用 Scripts & Tasks 推動業務增長
當 IT 團隊有效地使用 Scripts & Tasks 時，可以簡化日常�運營並為企業創造更多價值。
主要優勢包括：
提高生產力: Scripts & Tasks 通過允許團隊同時在多個終端上運行命令、部署更新或安裝軟體來消除手動工作。這有助於 IT 員工專注於更高價值的計劃，而不是日常維護。
減少停機時間: 自動執行更新和補丁使終端運行順暢，無需長時間中斷。減少手動步驟意味著在問題發生時，錯誤更少且恢復更快。
更強的安全性：通過自動化補丁部署和政策執行，Scripts & Tasks 有助於維持所有裝置的一致安全標準。每個端點都可以符合公司的合規要求和安全基線。
降低成本： 自動化減少了手動監管的需求，並將維護端點環境所需的勞動時間降至最低。IT 團隊可以在不增加人力或複雜性的情況下擴展運營。
使用 Scripts & Tasks 進行擴展的 6 個步驟
Scripts & Tasks 可以改變 IT 團隊管理大型環境的方式，但擴展自動化需要明確的計畫和一致的執行。遵循這些最佳實踐以充分利用 Splashtop AEM。
1. 標準化端點管理
使用 Scripts & Tasks 對每台裝置應用一致的政策。標準化管理有助於強制執行防毒需求、加密標準和存取控制。這確保了合規性並減少了遠端或混合端點上的配置偏差。
2. 識別高影響力的重複性任務
從最耗時的任務開始。補丁安裝、應用程序更新、臨時文件清理和日誌收集是腳本編寫的理想候選項。自動化這些任務每週節省數小時的手動工作。
3. 用政策驅動的行動自動化
將自動化基於公��司政策而非一次性動作。定義反映您安全和運作標準的腳本，這樣每台裝置都能保持一致，而不需持續的手動監控。
4. 結合工作流程
超越個別任務的考量，設計端到端的工作流程。結合多個腳本和觸發條件來處理複雜的過程，如補丁測試、軟體部署或排程維護。
5. 監控和強制執行合規性
即便是自動化也需要監控。使用 AEM 的即時監控和報告來確認裝置是否合規、補丁是否已應用，並確保沒有端點被落下。定期檢討有助於完善您的腳本策略。
6. 優化與擴展
隨著環境成長，檢討您的腳本和自動化排程以確保其保持高效。Splashtop AEM 輕鬆擴展以管理隨著組織擴張而增加的裝置數量，確保安全和一致的操作。
參閱我們的 Scripts & Tasks 支援文章 以獲取更多信息。
Splashtop AEM：安全、合規且可擴展的端點自動化
Splashtop AEM 為 IT 團隊提供了自動化、監控以及從一個統一儀錶板管理每個端點的工具。使用 Scripts & Tasks，團隊可以快速且安全地在裝置間運行命令、部署補丁並執行政策。
AEM 結合了即時可見性、自動化和合規管理，使操作順利進行。從資產追蹤到漏洞見解，它幫助 IT 部門保持主動，而不是被動。
主要功能包括：
Windows、macOS 和支援的第三方應用程式的自動化補丁。
基於 CVE 的漏洞洞察，用於識別和優先考慮關鍵風險。
基於政策的框架，用於自動化更新和強制執行合規標準。
實時硬體和軟體資產追蹤。
警示和修復工作流程在問題升級之前解決問題。
背景動作允許 IT 技術人員在不打擾使用者的情況下管理裝置。
Splashtop AEM 使團隊能夠自信地擴展業務運營。無論您是在管理幾十台裝置還是數千台裝置，都可以從單一且易於使用的平台自動化重複性工作，保持一致的安全性，並減少手動開銷。
今日就開始免費試用吧！