分散式工作團隊讓 IT 詳細目錄管理變得比以往更複雜。如果沒有準確的即時可見性來查看您的硬體、軟體和設定，您將面臨合規風險、成本上升和安全漏洞。過時的資產清單可能導致資源浪費、遺忘的裝置，以及因裝置未受保護和未修補而產生的安全風險。
這樣的後果不僅限於一兩個裝置。它可能會使企業的網路面臨風險，導致公司無法滿足其 IT 合規性 要求，甚至更糟。
考慮到這一點，是時候來檢視詳細目錄管理、管理遠端和分散式工作團隊的詳細目錄的最佳實踐，以及 Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）如何簡化遠端和混合團隊的詳細目錄管理。
最佳實踐：在分散式工作團隊中管理詳細目錄
鑑於詳細目錄管理的重要性，了解正確管理詳細目錄的技巧和竅門可能會有所幫助。以下是一些詳細目錄管理的最佳實踐：
1. 集中裝置和軟體追蹤
如果你使用不同的工具來追蹤你的裝置和軟體，你會浪費時間在管理不同的清單上。分散的試算表和不連貫的工具會讓你很容易失去追蹤的東西，並且在搜尋時會很麻煩。
相反地，投資於一個集中化的解決方案，涵蓋所有的端點和軟體。例如，Splashtop AEM 包含一個即時的詳細目錄儀錶板，涵蓋所有的端點，將你需要的所有資訊集中在一個地方。
2. 自動化資產發現和更新
手動輸入每個資產和端點可能既耗時又容易出錯。與其定期審核資產，不如使用一個能夠持續掃描網路以追蹤端點的解決方案更為高效。
例如，Splashtop AEM 會在新裝置連接時自動刷新詳細目錄資料。這有助於確保您的詳細目錄始終準確，同時減少本來需要花在手動審核和記錄上的管理時間。
3. 使用標籤和群組組織資產
僅僅列出所有資產是不夠的——組織它們同樣重要。您需要使用標籤並將資產分類為邏輯群組，例如按部門、地區或角色。從那裡，您還可以按群組套用原則和篩選器，這可以通過輕鬆識別和優先處理端點來簡化和改善修補和補救。
4. 將詳細目錄連結到安全行動
當你擁有一個適當的資產和端點詳細目錄時，管理它們會變得顯著容易。將資產資料連接到修補管理和設定控制軟體，讓你可以輕鬆地支援你的遠端裝置，透過推送修補程式和原則到不同的端點。
例如，Splashtop AEM 可以用來從單一位置管理多個端點。這允許使用者從詳細目錄檢視中部署更新、強制執行設定，甚至卸載有風險或可疑的軟體，從而簡化管理。
5. 退役和回收資源
詳細目錄管理不僅讓您看到擁有的資產，還幫助您識別哪些資產被遺忘或不再需要。正確的詳細目錄管理可以識別未使用的授權、過時的硬體或閒置的裝置，讓您可以利用或移除它們。
這有助於通過消除不必要的資產來降低成本，並通過移除可能造成漏洞的過時端點來改善您的 網路安全 狀態。
Splashtop AEM 實際應用
如果你想要一個強大的解決方案，不僅提供詳細目錄報告，還有資產管理來幫助你支援、更新和保護你的端點，Splashtop AEM 擁有你所需的一切。
Splashtop AEM 讓你可以輕鬆地監控、管理和簡化跨端點的任務，即使在遠端環境中。使用它，你可以自動偵測並推送作業系統和第三方軟體的修補程式，透過與詳細目錄資料連結的自動更新，或自訂並強制執行跨端點的原則。
如果 Splashtop AEM 偵測到任何易受攻擊或配置錯誤的端點，它可以透過智慧動作自動推送自動修復，提供基於原則的補救措施。此外，Splashtop AEM 使用即時 CVE 資料來識別和優先處理威脅，讓你可以快速回應潛在問題。
所有這些都可以從一個統一的集中儀錶板完成，讓你對資產有完整的可見性，並能從任何地方支援你的端點。
開始更好的詳細目錄管理
Splashtop AEM 為您的分散式工作團隊提供強大、高效且使用者友好的詳細目錄管理。無論您需要管理多個辦公室、遠端員工或 BYOD 工作團隊的端點，Splashtop AEM 都為您提供支持每個裝置的工具，並附有詳細的詳細目錄報告和主動警報。
Splashtop AEM 易於設置和部署，讓您可以在幾分鐘內連接端點。不需要單獨的資產管理工具，因為它從單一儀錶板支持所有功能。Splashtop AEM 為 IT 團隊提供監控端點、主動解決問題和減少工作量所需的工具和技術，包括：
自動化的作業系統、第三方和自訂應用程式修補。
AI 驅動的基於 CVE 的漏洞洞察。
可自訂的原則框架。
硬體和軟體詳細目錄追蹤所有端點
警報和補救措施，自動解決問題，防止問題發生。
查看每個裝置。控制每個裝置。
使用 Splashtop AEM 掌控您的分散式工作團隊。今天就開始您的免費試用。