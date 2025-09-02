跳至主內容
Splashtop
免費試用
+1.408.886.7177免費試用
Computers in an office space.

分散式工作團隊的詳細目錄管理最佳實踐

Robert Pleasant
閱讀時間：5 分鐘
已更新
開始使用 Splashtop
最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
免費試用

分散式工作團隊讓 IT 詳細目錄管理變得比以往更複雜。如果沒有準確的即時可見性來查看您的硬體、軟體和設定，您將面臨合規風險、成本上升和安全漏洞。過時的資產清單可能導致資源浪費、遺忘的裝置，以及因裝置未受保護和未修補而產生的安全風險。

這樣的後果不僅限於一兩個裝置。它可能會使企業的網路面臨風險，導致公司無法滿足其 IT 合規性 要求，甚至更糟。

考慮到這一點，是時候來檢視詳細目錄管理、管理遠端和分散式工作團隊的詳細目錄的最佳實踐，以及 Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）如何簡化遠端和混合團隊的詳細目錄管理。

最佳實踐：在分散式工作團隊中管理詳細目錄

鑑於詳細目錄管理的重要性，了解正確管理詳細目錄的技巧和竅門可能會有所幫助。以下是一些詳細目錄管理的最佳實踐：

1. 集中裝置和軟體追蹤

如果你使用不同的工具來追蹤你的裝置和軟體，你會浪費時間在管理不同的清單上。分散的試算表和不連貫的工具會讓你很容易失去追蹤的東西，並且在搜尋時會很麻煩。

相反地，投資於一個集中化的解決方案，涵蓋所有的端點和軟體。例如，Splashtop AEM 包含一個即時的詳細目錄儀錶板，涵蓋所有的端點，將你需要的所有資訊集中在一個地方。

2. 自動化資產發現和更新

手動輸入每個資產和端點可能既耗時又容易出錯。與其定期審核資產，不如使用一個能夠持續掃描網路以追蹤端點的解決方案更為高效。

例如，Splashtop AEM 會在新裝置連接時自動刷新詳細目錄資料。這有助於確保您的詳細目錄始終準確，同時減少本來需要花在手動審核和記錄上的管理時間。

3. 使用標籤和群組組織資產

僅僅列出所有資產是不夠的——組織它們同樣重要。您需要使用標籤並將資產分類為邏輯群組，例如按部門、地區或角色。從那裡，您還可以按群組套用原則和篩選器，這可以通過輕鬆識別和優先處理端點來簡化和改善修補和補救。

4. 將詳細目錄連結到安全行動

當你擁有一個適當的資產和端點詳細目錄時，管理它們會變得顯著容易。將資產資料連接到修補管理和設定控制軟體，讓你可以輕鬆地支援你的遠端裝置，透過推送修補程式和原則到不同的端點。

例如，Splashtop AEM 可以用來從單一位置管理多個端點。這允許使用者從詳細目錄檢視中部署更新、強制執行設定，甚至卸載有風險或可疑的軟體，從而簡化管理。

5. 退役和回收資源

詳細目錄管理不僅讓您看到擁有的資產，還幫助您識別哪些資產被遺忘或不再需要。正確的詳細目錄管理可以識別未使用的授權、過時的硬體或閒置的裝置，讓您可以利用或移除它們。

這有助於通過消除不必要的資產來降低成本，並通過移除可能造成漏洞的過時端點來改善您的 網路安全 狀態。

Splashtop AEM 實際應用

如果你想要一個強大的解決方案，不僅提供詳細目錄報告，還有資產管理來幫助你支援、更新和保護你的端點，Splashtop AEM 擁有你所需的一切。

Splashtop AEM 讓你可以輕鬆地監控、管理和簡化跨端點的任務，即使在遠端環境中。使用它，你可以自動偵測並推送作業系統和第三方軟體的修補程式，透過與詳細目錄資料連結的自動更新，或自訂並強制執行跨端點的原則。

如果 Splashtop AEM 偵測到任何易受攻擊或配置錯誤的端點，它可以透過智慧動作自動推送自動修復，提供基於原則的補救措施。此外，Splashtop AEM 使用即時 CVE 資料來識別和優先處理威脅，讓你可以快速回應潛在問題。

所有這些都可以從一個統一的集中儀錶板完成，讓你對資產有完整的可見性，並能從任何地方支援你的端點。

開始更好的詳細目錄管理

Splashtop AEM 為您的分散式工作團隊提供強大、高效且使用者友好的詳細目錄管理。無論您需要管理多個辦公室、遠端員工或 BYOD 工作團隊的端點，Splashtop AEM 都為您提供支持每個裝置的工具，並附有詳細的詳細目錄報告和主動警報。

Splashtop AEM 易於設置和部署，讓您可以在幾分鐘內連接端點。不需要單獨的資產管理工具，因為它從單一儀錶板支持所有功能。Splashtop AEM 為 IT 團隊提供監控端點、主動解決問題和減少工作量所需的工具和技術，包括：

  • 自動化的作業系統、第三方和自訂應用程式修補。

  • AI 驅動的基於 CVE 的漏洞洞察。

  • 可自訂的原則框架。

  • 硬體和軟體詳細目錄追蹤所有端點

  • 警報和補救措施，自動解決問題，防止問題發生。

查看每個裝置。控制每個裝置。

使用 Splashtop AEM 掌控您的分散式工作團隊。今天就開始您的免費試用。

現在就開始吧！
今天就免費試用 Splashtop AEM 吧
開始使用

分享
RSS 摘要訂閱

相關內容

A person working at their desktop with a laptop and two monitors.
安全性

2023 年產品回顧：遠端存取進步與創新

深入了解
Hands typing on the keyboard of a laptop.
IT 及服務台遠端支援

從Splashtop Remote Support升級到企業版的原因

深入了解
An IT service desk technician at their computer providing remote support to an end-user by using Splashtop
IT 及服務台遠端支援

促進順暢的按需支援工作流程

深入了解
A group of happy coworkers working around a desk in an office
探索遠端存取

從 Splashtop Business Access 升級到 Enterprise 的原因

深入了解
查看所有部落格
獲取最新的 Splashtop 新聞
AICPA SOC icon
  • 標準規範
  • 隱私權政策
  • 使用條款
版權所有© 2025 Splashtop Inc.保留所有權利。 $ 所示價格均為美元 顯示的價格均不含適用稅金。