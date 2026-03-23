遠端學習和遠端電腦實驗室將繼續存在

福布斯最近的一篇文章指出，“COVID-19 讓人們意識到，提供精彩內容並吸引學生和教師的教育技術從未如此重要。對於在大流行期間在短時間內轉變為在線機構的學術機構來說尤其如此。 因此，越來越多的學校轉向 Splashtop 遠端存取軟體來實現增強的遠端學習。
遠端存取電腦實驗室可以增強遠端學習⬇
遠端存取軟體，也稱為遠端控制軟體或遠端桌面，使教職員和學生能夠遠程登入並使用電腦實驗室的機器，就像他們坐在電腦前一樣。如果遠端的學生需要存取只有實驗室電腦上才有的軟體，或者如果只有實驗室電腦連接到像是電腦控制望遠鏡等設備，Splashtop 是一個適合遠端存取這些電腦的好解決方案。
為了管理實驗室電腦， Splashtop遠端存取使教職員工和學校IT團隊可以遠端管理所有電腦實驗室機器，監視並遠端協助需要存取電腦實驗室的學生和教師。
此外，它還減少了與在單個學生電腦上安裝其他軟體許可證相關的IT負擔和管理成本。想像一下是否必須將AutoCAD或Adobe Creative Software的許可證擴展到校園中的所有學生？使用Splashtop遠端存取就不需要了，使用Splashtop設定遠端存取非常簡單。
Splashtop 遠端存取軟體由兩者組成：Streamer 應用程式和用戶端應用程式。Streamer 應用程式安裝在電腦實驗室的電腦上，用戶端應用程式安裝在學生或教職員工的裝置上 (個人筆記型電腦、平板電腦和智慧型手機)。完成所有設定後，學生和教職員工就可以像在傳統的大學工作站上一樣在自己裝置上執行學術程式！
儘管那裡有許多遠端存取軟體解決方案，但由於Splashtop易於使用，安全且價格合理， 許多高等教育機構都選擇了Splashtop來滿足他們的需求 。
此外，Splashtop支持以40幀/秒（fps）的多螢幕4k流傳輸和低延遲的iMac Pro 27” Retina 5k工作站進行遠端連線。這使娛樂行業媒體的學生能夠以40fps的速度遠端傳輸4k / 5k，並可以從校園工作站存取超高分辨率的視頻，模型和其他文件，就像坐在它們前面一樣！ 使用Splashtop的教育機構包括斯坦福大學，伯克利賓夕法尼亞州立大學，康奈爾大學等等。
教育機構是否應該在 COVID-19 之後恢復正常？
韋恩州立大學美術，表演與傳播藝術學院就是一所大學的例子，該學院求助於Splashtop，使 學生可以遠端存取實驗室電腦 。他們從Splashtop看到的長期利益是，他們將能夠將所有“退休”實驗室電腦用於虛擬目的。他們沒有丟棄實驗室電腦，而是將它們堆疊在一起，將它們連接到互聯網，並允許學生遠端存取它們。在萊尼學院的CTE師是使用其他大學 Splashtop的遠端實驗室訪問 ，尋找長遠利益。
如果達爾文主義教會了我們一件事，那就是那些倖存下來的人是最能對變化做出反應的人。 現實情況是，對於組織來說，這仍然是正確的，因為危機迫使我們適應。
因此，在後疫情時代，倖存下來的學術機構很可能不僅是那些適應了變化，而且接受了變化並向前邁進的機構。
這意味著，由於向遠端思維方式的轉變，學術機構在提供產品時必須更加流暢和靈活。
遠端電腦實驗室將繼續存在。
無論後COVID世界將我們帶到哪裡， Splashtop都將在這裡支援教育：
“COVID-19 冠狀病毒生動地提醒了我們最初創辦 Splashtop 的原因：通過將有效的遠端訪問解決方案納入其運營，幫助學校等傳統組織變得更加靈活。”