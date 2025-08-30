面向教師，教授和教師的遠端桌面

教師和教師可以使用Splashtop在家中或旅途中遠端存取他們的學校電腦。從任何其他設備安全，輕鬆地訪問。
離開學校時的遠端存取
許多人認為教師的大部分工作都是在課堂上完成的。 但老師們知道，總有更多的工作要做，而不是上學日允許的。
老師們在晚上和周末在家中工作，或者在各個地方工作幾分鐘的地方完成工作。但是有時老師需要訪問學校的電腦才能完成任務。在異地工作時可能會出現問題。
借助Splashtop，K-12學校，學院和任何其他教育機構都可以通過任何設備使教師遠端存取自己的工作電腦。教師可以使用任何Windows，Mac，Chromebook，iOS或Android設備訪問其Windows，Mac和Linux電腦。
通過遠端存取學校電腦，教師可以訪問其所有文件，並遠端控制其桌面上的資源密集型軟體應用程序。就像坐在遠端電腦前一樣。
安全存取
Splashtop 具有一系列安全功能，包括 256 位加密、設備身份驗證和雙因素身份驗證。 我們的伺服器受到最先進的 24/7 入侵防禦和 DDoS（分散式拒絕服務）攻擊緩解的保護。 這意味著學校的數據和學生數據在每一步都受到保護。
歡迎免費試用！
Splashtop 為全球超過 3000 萬最終使用者提供支援。 Splashtop 受到大型銀行、執法機構、政府機構、地方政府和政府承包商的信任。
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