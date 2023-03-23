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在新冠肺炎 (COVID-19) 肆虐下建立遠端廣播新聞編輯室

通過 Splashtop Team
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超過 3000 萬專業人士使用 Splashtop。 借助 Splashtop 遠端存取，任何人都可以從智能手機，平板電腦或其他電腦遠端存取其 PC 和 Mac，就像坐在電腦前一樣。 由於 COVID19，在家工作現在是新"的常態。" 在這種不斷增長的 WFH 趨勢中，我們注意到特定領域（媒體和娛樂行業）的遠端存取需求激增。

現在是遠端廣播電台的時間嗎？

為了更好地了解媒體和娛樂專業人士如何使用 Splashtop，我們與Patrick Evans KESQ 新聞第 3 頻道氣象學家和“沙漠之眼”主持人進行了交談。 Patrick Evans 使用Splashtop Remote Desktop訪問其氣象站並保持遠端運行。

問：您如何使用 Splashtop 的遠端桌面？

帕特里克： 我使用 IBM ThinkPad 筆記型電腦上的 Splashtop 連接到 Baron Weather 系統。 Splashtop 運行良好。我登錄到天氣系統，準備圖表、設置顯示順序然後完全遠端操作天氣系統。

問：新冠肺炎 (COVID-19) 危機是您第一次使用此設置進行遠端工作嗎？如果不是，您過去是在什麼情境下使用它呢？

帕特里克：這是我們第一次遠程完成天氣。我已將 Splashtop 與本地廣播電台（CV 104.3 FM）的其他工作一起使用過文件傳輸，我將在那裡上傳音頻文件。我推薦使用 Splashtop，因為我對它很熟悉。在 KESQ，我們的 IT 部門為所有天氣用戶購買了它。我相信我們所有的天氣工作人員都在使用它，以及我們的一些記者正在遠程工作

問：在這次新冠肺炎 (COVID-19) 疫情期間您實現了工作彈性，有沒有任何想分享的感言？

帕特里克（Patrick）： Splashtop 在允許我們的氣象部門遠端操作的同時，仍在使用我們氣象系統的全部資源方面發揮了作用。

WFH：一種新的自由感？

雖然帕特里克對 Splashtop 遠端桌面的使用不尋常，但這並非難以想像。 廣播和演播室設備已知是相當昂貴的。 想像一下，將 10K 設備帶回家並破壞它，或者必須購買多台機器才能使用戶遠程工作？ 這不僅風險，而且相當昂貴。

Bryan Hughes Meteorologist at WOWK, credits: TVSpy

WOWK 的 Bryan Hughes 氣象學家，學分：TVSpy

借助 Splashtop，媒體和娛樂行業的專業人員可以安全，輕鬆地遠端存取其工作室或廣播電台，同時保持低延遲並享受 4K 分辨率，只需一個$5月。 儘管這很棒，但對於許多擁抱新遠端移動的人來說，使用 Splashtop 最好的部分是新的自由感。 因此，在家工作室工作室可能會留在這裡。

來自 WOWK 的布萊恩·胡格斯是另一位氣象學家，由於 COVID19 而完全偏遠。 布萊恩將他的遠端設置提升到了另一個層次：通過使用 Splashtop 運行天氣山貓圖形將他的船轉換為遠端新聞編輯室！ 在接受 tvSpy 的採訪中，布萊恩熱情地說，"這就像夢想成真。"

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