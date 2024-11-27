遠端協助 vs. 遠端桌面：了解差異

當你在尋找解決方案以遠端連接裝置時，經常會遇到兩個術語：遠端協助和遠端桌面。乍看之下，它們似乎幾乎相同，因為它們都允許使用者從遠處存取裝置。然而，仔細檢查後，很明顯它們是具有不同用途的獨特解決方案。
考慮到這一點，遠端桌面和遠端協助之間的區別是什麼？讓我們來探索並比較遠端桌面與遠端協助，看看哪一個最適合你的業務。
什麼是遠端協助？
在我們深入探討遠端協助與遠端桌面之前，我們需要了解每個功能的作用。遠端協助技術允許 IT 和其他支援人員從另一台電腦或裝置存取用戶端的裝置。這讓他們能夠遠端排除裝置故障，而不需要用戶端描述他們的螢幕或提供逐步指示。
遠端協助的主要優勢
遠端協助對於 IT 和支援團隊來說是一個很棒的工具，因為它讓他們的工作更輕鬆、更高效，從而能更好地協助客戶。遠端協助的主要優勢包括：
Hands-on support: 當 IT 人員可以直接存取用戶端的裝置時，他們可以提供直接的實地支援來診斷和解決問題，無需來回溝通。這使得 IT 團隊更容易識別和糾正任何問題。
提升效率： 遠端支援大幅減少了代理人需要花在每通電話上的時間。與其在電話中來回與客戶溝通，代理��可以快速存取裝置並解決問題。這為代理和用戶端節省了寶貴的時間，讓代理能夠處理更多的工單。
Security: 遠端支援提供裝置之間的安全連接，讓 IT 人員可以在不傳輸任何資料的情況下存取用戶端的裝置。使用 Splashtop，連接裝置上的所有內容都保持安全，這要歸功於安全功能，如多層密碼安全性、遠端連接通知和入侵防護。
成本節省： 遠端支援解決方案可以透過提高效率和減少某些開支來幫助組織節省時間和金錢。不僅代理可以每天幫助更多的客戶（從而為公司提供每位代理更多的價值），而且遠端支援消除了現場訪問的需要。這減少了旅行費用，並節省了在路上花費的時間。
更高的客戶滿意度： 當客戶打電話給 IT 或技術支援時，他們往往已經感到沮喪。遠端協助讓代理能夠快速解決問題，客戶端幾乎不需要付出努力，從而讓用戶更滿意，並提高您團隊的效能。
遠端協助的使用案例
儘管優勢顯而易見，但仍然存在一個問題，即組織何時會使用遠端協助。當然，並不是每個通話都需要它，那麼哪些情況需要使用呢？
技術支援和故障排除是遠端協助最常見的用途。雖然有些問題可以僅透過語音或文字聊天解決，但客戶通常會遇到複雜的問題，當 IT 人員能夠查看他們的螢幕並直接從那裡進行故障排除時，這些問題更容易解決。
例如，當EPAD Business IT 開始使用Splashtop 遠端支援時，其 IT 代理可以安全地存取用戶端裝置，並同時管理多個連線和使用者。同時，他們在從更昂貴的 LogMeIn Central Plan 切換後，將遠端協��助費用降低了超過 70%。
什麼是遠端桌面？
現在我們了解了什麼是遠端協助，是時候看看遠端桌面解決方案並了解它們的不同之處。遠端桌面解決方案允許使用者從任何具有網際網路連接的裝置遠端連接到他們的電腦，並遠端存取他們的工作、檔案和程式。這使員工能夠在任何地方工作，即使他們的工作電腦仍留在辦公室。
遠端桌面的主要優勢
允許使用者從任何地方存取他們的裝置，為使用者解鎖了廣泛的功能和優勢。主要優勢包括：
隨時隨地工作： 遠端和混合工作者可以使用遠端桌面軟體在任何地方存取他們的工作檔案和程式；他們只需登入並連接，他們的工作就會出現在他們面前。
自帶裝置 (BYOD) 支援：跨平台遠端桌面軟體，例如 Splashtop，讓員工可以從任何裝置存取他們的工作電腦，無論他們偏好 Mac 或 PC，iOS 或 Chrome OS。這讓他們可以輕鬆地在他們喜歡的裝置上工作。
完全控制你的系統： 當使用者遠端存取他們的裝置時，無論他們使用什麼裝置工作，他們都能完全控制他們的電腦。他們可以執行更新並使用所有的工具和軟體，即使在移動中也是如此。
遠端存取檔案： 遠端桌面軟體讓使用者可以存取他們的檔案和資料，即使工作電腦在辦公室，他們也能找到所需的工作或資訊。多位使用者甚至可以存取相同的檔案，從世界的另一端共同協作同一個專案。
安全性： 雖然遠端桌面軟體允許使用者存取他們的電腦，但他們不會在裝置之間傳輸資料——他們只是透過編碼的串流分享螢幕。這不僅保護檔案和資料的安全��，還包括像 Splashtop 這樣的解決方案所包含的多種安全功能。
遠端桌面的使用案例
哪些情況會受益於遠端桌面解決方案？鑑於遠端桌面提供的靈活性，有多種不同的使用案例。
可以說，最大的使用案例是遠端工作。遠端和混合工作已成為常態，員工需要可靠的方式來存取他們的工作，即使他們在外出時也是如此。讓員工能夠從任何地方（以及他們選擇的裝置上）存取他們的裝置、檔案和程式，使遠端和混合工作變得更簡單且更易於實現。
我們可以在 Splashtop 的客戶如Olivier Palatre Architects中看到這一點，他們使用 Splashtop 的遠端桌面軟體來賦能在家工作的員工。遠端員工可以遠端存取同一台電腦並實時協作，讓每個人都能一起工作而不會錯過任何進度。
當組織需要更新或管理多個裝置時，也會使用遠端桌面解決方案。他們可以輕鬆連接到每一台設備，執行更新並管理設定，全部都從單一裝置完成。
教育機構使用遠端桌面解決方案讓學生從家中存取電腦實驗室和程式。Laney College，例如，使用 Splashtop 讓學生遠端存取學校電腦和程式，如 AutoCAD、Photoshop 和其他 3D 設計和建模工具。雖然這些應用程式通常需要強大的桌面電腦，但學生仍然可以透過遠端存取運行這些應用程式的桌面電腦，從任何裝置使用它們。
遠端桌面甚至在商業環境之外也很有用。擁有遠端桌面解決方案的用戶可以連接他們的個人裝置，並從手機或平板電腦存取他們的筆記型電腦或桌上型電腦，無論他們是在路上還是只需要快速調出某個檔案。
��遠端桌面與遠端協助有何不同？
雖然遠端桌面和遠端協助都允許使用者遠端連接到裝置，但它們的用途不同。遠端協助由 IT 和技術支援用來連接到用戶端裝置以進行故障排除，而遠端桌面則由員工和個人用來連接到他們的工作電腦或其他工作裝置。
這意味著遠端協助作為遠端桌面的一個類別，但仍然具有獨特的目的。
當我們仔細觀察時，可以看到它們之間的更多差異。例如，遠端協助允許 IT 代理通過共享密碼連接到用戶端裝置，而遠端桌面用戶則使用他們的用戶名和密碼登入以存取連接的裝置，因此遠端支援解決方案可以更快速和暫時地連接。
遠端桌面通常還提供更多對檔案和程式的存取。例如，Splashtop 的遠端桌面包括檔案傳輸、遠端列印、麥克風直入和 USB 重新導向等功能，這些是遠端連接的強大工具，但對於遠端協助來說並非必要。
因此，雖然這兩者在技術上有相似之處，但具體功能會根據其預期用途而有所不同。遠端協助連接到他人的裝置，而遠端桌面則讓員工連接到他們自己的裝置。
遠端協助 vs. 遠端桌面：你應該選擇哪一個？
現在你知道遠端桌面和遠端協助的區別後，你可能會想知道哪一個適合你的業務。
遠端協助與遠端桌面的選擇取決於您的業務需求。您是要為他人提供技術支援，還是想要賦能遠端工作團隊？
如果您需要為使用者或客戶提供 IT 支援和故障排除，無論他們是在您的組織內部還是向您尋求幫助，遠端協助都是最佳選擇。它允許您輕鬆連接到另一個裝置，共享螢幕，並直接進行故障排除和支援。
然而，如果你正在支援一個移動工作團隊，你會需要遠端桌面軟體。這不僅允許員工��在移動中連接到他們的裝置，還提供跨所有裝置的管理控制，以管理更新、維護和安全性。這樣一來，員工可以在任何地方存取他們需要的一切，同時裝置和資料保持安全。
也有一些情況下，公司會需要兩者——他們的 IT 團隊可以從遠端協助軟體中受益，而他們的遠端員工可以使用遠端桌面。在這種情況下，最好找到一個提供兩種解決方案於單一套件中的方案，例如 Splashtop Enterprise。
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