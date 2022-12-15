Olivier Palatre 如何以最少的資源和獨特的需求開始在家工作

Olivier Palatre 如何在資源極少、需求獨特的前提下實現居家辦公
以一家法國建築公司的遠端存取需求為例
摘要
由於 COVID-19，法國的許多企業被迫轉向數字技術來取代傳統辦公室。
Olivier Palatre Architects 的首席架構師兼負責人 Olivier Palatre 解釋了他的團隊在選擇Splashtop Remote Access之前如何探索了幾種替代方案，Splashtop Remote Access 是一種遠端存取軟體解決方案，使組織能夠在家工作並為員工提供遠端支援。
挑戰：在運用最低資源限度且需求獨特的前提下，確保業務持續並實現數位化
COVID19在傳統辦公室的數字革命中給世界帶來了衝擊，這使許多企業都在努力適應這一新規範。對於奧利維爾·帕特爾（Olivier Palatre）和他的團隊來說，這意味著找到一種方法，使整個團隊可以通過移動到同一台電腦上來在家工作，而且還能夠在彼此交換意見和辯論建築設計時看到彼此的鼠標光標。儘管市場上有許多解決方案，但只有一個能夠滿足Olivier團隊的需求。
Olivier 指出：「我們想找一款遠端存取解決方案，幫助我們透過遠端存取桌上型電腦來實現居家辦公。」他和他的五人建築師團隊研究並評估了各種軟體，首先選擇了 TeamViewer。但他們的產品不符合 Oliver 團隊的期望；同一台桌上型電腦的不同遠端連接會發生延遲，不適合執行多個遠端連線，因此很難管理同時連接同一台電腦的多位使用者，並且使用者看不到彼此的滑鼠游標。
儘管這可能只是枝微末節，但 Olivier 和他的團隊非常注重細節。「在我們所有的專案中，我們都希望研究整體幾何圖形到極致」 Olivier說。在如此精細的要求下，遠端工作時能夠看到彼此的游標極為重要。Splashtop 就是我們��要的。
Splashtop遠端存取–以適當的價格和適當的時間提供適當的功能
Splashtop 提供低延遲的 4k 串流體驗，讓使用者能夠同時連接到同一台機器而不會出現延遲。它還提供其他遠端存取軟體沒有的功能：能夠查看連線中所有遠端使用者的滑鼠游標。此一特色讓 Olivier 及其團隊可以找到各種所需的詳細資料，並在順暢、快速的遠端存取環境中討論設計概念。
除了這些獨特的功能之外，Splashtop 還使架構團隊能夠從其遠端 IT 技術人員那裡獲得遠端支持，並提供了相當有競爭力的價格。 與 TeamViewer 相比，由於折扣量定價低於NT$192一個月/每位用戶，切換到 Splashtop 可以節省至少 50％ 的費用。 這就是為什麼 Splashtop 被公認為市場上最有價值的遠端存取解決方案的原因。
最後，Olivier 表示：「Splashtop 是精準符合我們獨特需求的工具，因為價格具有競爭力、易於使用，而且所需功能一應俱全。」
細節
關於 Olivier Palatre Architects
Olivier Palatre Architects 成立於 2006 年，總部設在巴黎，是一家由 Olivier Palatre 領導且屢獲殊榮的建築公司。Olivier Palatre 是現代和都市設計領域的一流建築師，名列歐洲「40 Under 40」新一代建築師和設計師之一，可望對居住、工作環境、都市和鄉村地區的未來帶來改變。
Olivier 經手的企劃案涵蓋抽象的規劃，以及工業、住宅和商業設計作品，近期的作品包括法國國立亞洲藝術博物館 (National Museum of Asian arts) 和 Etoile Voltaire 劇院。
關於Splashtop Remote Access
Splashtop Remote Access是一個遠端桌面存取工具，可讓您隨時隨地存取您的電腦。
有了這款工具，您就可以透過任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置存取 Windows、Mac 和 Linux 電腦。
您可以控制電腦並存取所有應用程式、檔案和資料，同時以最小的延遲率並以 40 fps 以上的速度體驗 4k 串流。