Olivier Palatre 如何以最少的資源和獨特的需求開始在家工作

由於 COVID-19，法國的許多企業被迫轉向數字技術來取代傳統辦公室。

Olivier Palatre Architects的首席架構師兼負責人 Olivier Palatre 解釋了他的團隊在選擇 Splashtop Business Access 之前如何探索幾種替代方案，這是一種遠端存取軟體解決方案，使組織能夠在家工作併為員工提供遠端支援。

挑戰：確保連續性，同時以最少的資源和獨特的需求實現數位化

COVID19在傳統辦公室的數字革命中給世界帶來了衝擊，這使許多企業都在努力適應這一新規範。對於奧利維爾·帕特爾（Olivier Palatre）和他的團隊來說，這意味著找到一種方法，使整個團隊可以通過移動到同一台電腦上來在家工作，而且還能夠在彼此交換意見和辯論建築設計時看到彼此的鼠標光標。儘管市場上有許多解決方案，但只有一個能夠滿足Olivier團隊的需求。

“我們正在尋找一種遠端訪問解決方案，使我們能夠通過遠端訪問桌面在家工作，”Olivier 說。 他和他的五位架構師團隊研究和評估了各種軟體，首先選擇了TeamViewer。 該組織的產品不符合 Oliver 團隊的期望：同一桌面上的遠端連接滯後，因此不適合運行多個遠端會話。 管理多個用戶同時連接到同一台計算機是一項挑戰，並且用戶無法看到彼此的滑鼠游標。

儘管這可能只是枝微末節，但 Olivier 和他的團隊非常注重細節。「在我們所有的專案中，我們都希望研究整體幾何圖形到極致」 Olivier說。在如此精細的要求下，遠端工作時能夠看到彼此的游標極為重要。Splashtop 就是我們要的。

Splashtop 遠端存取 – 以物超所值的價格在需要的時刻提供適合的功能

Splashtop 提供低延遲的 4k 串流體驗，讓使用者能夠同時連接到同一台機器而不會出現延遲。它還提供其他遠端存取軟體沒有的功能：能夠查看連線中所有遠端使用者的滑鼠游標。此一特色讓 Olivier 及其團隊可以找到各種所需的詳細資料，並在順暢、快速的遠端存取環境中討論設計概念。

除了這些獨特的功能之外，Splashtop 還使架構團隊能夠從其遠端 IT 技術人員那裡獲得遠端支持，並提供了相當有競爭力的價格。 與 TeamViewer 相比，由於折扣量定價低於 $5 一個月/每位用戶，切換到 Splashtop 可以節省至少 50％ 的費用。 這就是為什麼 Splashtop 被公認為市場上最有價值的遠端存取解決方案的原因。

最後，Olivier 表示，他們"發現 Splashtop 是滿足我們獨特需求的正確工具，因為它的價格具有競爭力，易於使用，並且包含了滿足我們需求的所有功能。"