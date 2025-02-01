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探索遠端存取

從 Mac 遠端存取 iPhone 的逐步指南

通過 Robert Pleasant
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在以行動為優先的遠端工作環境中，人們通常會把所需的一切都放在手機上。這意味著像 iPhone 這樣的行動裝置對於日常工作尤其是遠端員工來說是必不可少的。

雖然這對生產力很有幫助，但當員工遇到技術問題時，可能會引發問題。遠端工作者通常無法走進 IT 部門並向他們展示手機，因此 IT 支援人員通常需要遠端地指導員工。

幸運的是，可以透過電腦遠端存取 iPhone，讓 IT 支援人員能夠看到員工的螢幕，輕鬆地指導他們進行故障排除。遠端存取和支援很方便，提高生產力，讓技術人員能無縫支援員工。

今天，我們來看看如何在 Mac 電腦上使用 Splashtop 遠端存取 iPhone。

遠端從 Mac 存取 iPhone 的先決條件

當然，遠端存取不是憑空發生的。如果你想從 Mac 遠端存取 iPhone，只需要滿足幾個要求：

  1. 用於連接裝置的軟體或應用程式，例如 Splashtop

  2. 穩定的網路連接

就是這樣。只要你有軟體和連接，你就可以從 Mac 遠端存取你的 iPhone，隨時隨地工作。

然而，也強烈建議確保你的安全設定是最新的。雖然 Splashtop 是一個符合多種安全標準和法規的安全遠端存取解決方案，使用者仍需確保他們有安全的密碼，設置雙重驗證，並保持裝置安全。

從 Mac 遠端查看和存取 iPhone 的 4 個簡單步驟

一旦具備必要條件，從 Mac 遠端存取 iPhone 就變得非常簡單。使用 Splashtop，IT 團隊和員工可以透過四個簡單步驟進行連接：

  1. 支援代理在他們的 Mac 上開啟 Splashtop Business 應用程式

  2. 員工在他們的 iPhone 上下載Splashtop SOS iPhone 應用程式

  3. 員工打開 SOS 應用程式並生成一個 9 位數的連線代碼

  4. IT 代理在他們的 Mac 電腦上的 Splashtop Business 應用程式中輸入連線代碼以啟動遠端連線

這樣，裝置就連接起來，讓代理可以直接從他們的電腦查看 iPhone 上的一切。

請注意，Splashtop 目前僅提供 iPad 和 iPhone 的遠端檢視；由於特定的 iOS 指南，遠端控制尚未啟用。

Mac到iPhone遠端存取的替代方法

iPhone 遠端存取有其他替代方法，雖然每種方法都有其優缺點。Chrome 遠端桌面，例如，是 Chrome 網頁瀏覽器使用者的一個選擇。Apple 的 AirPlay 也允許具有相同 Apple ID 的裝置共享媒體，但除此之外不允許進行任何進一步的控制。因此，它們都不適用於遠端支援。

想要從 Mac 遠端控制 iPhone 的 Apple 使用者可以使用 Switch Control 來連接同一 WiFi 網路上的 iOS 或 macOS 裝置。這需要更多的工作來配對裝置，但確實允許遠端控制。

其他遠端連接應用程式，如 TeamViewer 或 AnyDesk，也允許用戶從遠處連接到他們的手機。然而，這些通常是昂貴的解決方案，因此高昂的費用使得大多數使用者難以負擔。

當你需要一個靈活、經濟實惠且方便的選擇，無縫地實現遠端支援時，很難超越 Splashtop。Splashtop 的高速連接和易用性使其在眾多解決方案中脫穎而出，同時成本僅為競爭對手的一小部分。

使用 Splashtop 遠端存取解決方案無縫存取你的 iPhone：立即開始免費試用

如果你正在尋找一個安全可靠的工具來從 Mac 電腦遠端存取你的 iPhone，Splashtop 擁有你所需的功能。

Splashtop 是一個強大、安全且易於使用的遠端存取和支援解決方案，讓使用者和 IT 團隊能夠透過網際網路連接從任何裝置存取 iPhone。這讓遠端員工能夠在移動中有效地工作，同時在需要時獲得強大且有用的遠端支援。

準備好看看 Splashtop 能為你做什麼了嗎？今天就開始免費試用：

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常見問題

Splashtop 如何確保從 Mac 存取我的 iPhone 時的安全性？
從 Mac 遠端存取 iPhone 是否安全？
我可以在不使用相同 Wi-Fi 網路的情況下，從 Mac 遠端存取我的 iPhone 嗎？
要如何從 Mac 中斷連接到 iPhone 的遠端存取？

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