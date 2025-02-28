忙碌的員工並不總是透過電腦來工作。 遠端員工使用手機進行日常工作是很常見的，因為這意味著他們的工作永遠不會遙不可及。 雖然這對於提高效率和生產力來說非常有益，但它確實帶來了一個新的挑戰：跨作業系統遠端支援行動裝置。
幸運的是，遠端支援技術提供了解決方案。 它可讓 IT 支援團隊從任何地點連接至任何裝置上的裝置。 因此，如果您需要從 Chromebook 遠端存取Android 以進行疑難排解和支援，您可以輕鬆地從任何地方連線。
遠端支援可讓 IT 團隊更有彈性、更有效率、更容易接近，這在現今的遠端與混合工作環境中是必要的。 因此，讓我們來探討 Splashtop 等解決方案如何讓 Chromebook 遠端存取 Android 成為可能。
您可以使用 Chromebook 遠端控制 Android 裝置嗎？
您絕對可以從 Chromebook 遠端存取及管理 Android。 Splashtop 等遠端存取與支援解決方案是故障排除的絕佳工具，因為 IT 支援人員只需快速點選幾下，就能使用這些解決方案直接管理遠端裝置。
Splashtop 只要終端使用者透過臨機存取請求協助，IT 團隊就能存取並支援 裝置，也能存取遠端支援Android 的無人看管 Android 裝置 (包括 裝置)。 IoT
此外，如果員工需要存取應用程式或傳輸檔案，可以使用遠端存取軟體從電腦連接至手機。 無論他們在何處工作、使用��何種裝置或需要遠端存取，Splashtop 都能讓員工和 IT 團隊輕鬆連接至 Androids。
簡化從 Chromebook 到 Android 遠端存取的 4 個步驟
如果您有正確的技術，從 Chromebook遠端存取 Android會出乎意料地快速且容易。 使用 Splashtop，您只需幾個簡單的步驟就能設定遠端存取，以獲得出席支援。
在 Chromebook 上安裝Splashtop Business 應用程式
終端使用者在其 Android 裝置上安裝Splashtop SOS 應用程式
終端使用者開啟 Splashtop 並產生 9 位數的代碼
IT 支援人員在 Chromebook 上的Splashtop 應用程式中輸入代碼，即可啟動遠端連接。
如果您想要設定主動存取，讓 IT 技術人員可以隨時監控和支援受管理的裝置，而不需要終端使用者在場，過程也很簡單：
在 Chromebook 上安裝 Splashtop Business 應用程式
在管理的 Android 裝置上安裝 Splashtop Streamer
IT 支援人員開啟 Splashtop Business 應用程式，然後從下拉清單中點選 Android 裝置
這就夠了。 無論您是要連線以立即排除故障，或是設定主動存取以進行持續支援與維護，Splashtop 都能讓您輕鬆快速地按幾下。
確保 Chromebook 與 Android 遠端連接的安全性
想到設備可能面臨遠端訪問，安全專家就會不寒而慄。 對於各種規模的企業而言，安全性仍然非常重要，因此決策者必須確保他們的裝置、帳戶和資料即使在遠端��存取裝置時仍然安全。
幸運的是，從 Chromebook 遠端存取 Android 時可以確保安全性。 如果您遵循一些安全最佳實務，您就能安心連線：
使用強大而獨特的密碼，包括字母、數字和符號的組合
啟用雙重驗證，在使用者登入前進行驗證
保持應用程式和裝置為最新版本，以確保您擁有最新的安全修補程式和功能
使用安全可靠的網路來降低與不安全的公共 Wi-Fi 相關的風險
使用具有先進安全功能且符合任何適用標準的遠端支援解決方案
例如，Splashtop 是以安全性為考量而建立的。 Splashtop 包含多項 進階 安全功能，包括雙因素驗證、連線閒置逾時、遠端連線通知、日誌等。 它也完全符合多項業界和政府標準與法規，包括 ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR 等，因此當您使用 Splashtop 時，您的裝置和資料都會保持安全。
從 Chromebook 到 Android，享受安全可靠的遠端存取功能
當您想要從 Chromebook 遠端存取 Android 時，您需要一個可靠、功能強大且安全的解決方案。 Splashtop 讓 IT 代理能輕鬆連接 裝置，進行故障排除、檔案傳輸等工作。Android
Splashtop 提供快速的連線速度、無縫連線以及跨裝置的安全性。 IT 代理可隨時隨地透過任何裝置輕鬆支援遠端員工。
立即免費試用，體驗 Splashtop 的易用性、功能和彈性：