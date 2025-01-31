如何從 iPhone 遠端存取和控制您的 Mac

有沒有想過無論身在何處都能從 iPhone 存取和控制你的 Mac？無論你需要開啟重要檔案、執行僅限 Mac 的應用程式，或提供快速 IT 支援，遠端存取讓你在移動中保持連接的靈活性。
有了合適的工具，你可以輕鬆地與你的 Mac 互動，就像你坐在它面前一樣——只需在手掌中操作。不再需要匆忙回到桌前或擔心把 Mac 留在後面。在本指南中，我們將向你展示如何設置和使用 Splashtop 從 iPhone 遠端控制你的 Mac，確保每次都能獲得流暢且安全的體驗。
從 iPhone 遠端存取 Mac 的好處
能夠用 iPhone 控制你的 Mac 提供了無與倫比的靈活性，讓你可以隨時隨地連接到你的工作、檔案和應用程式。無論你需要在最後一刻編輯文件、排除問題，或遠端存取 Mac 專用軟體，這項功能都能提升生產力和便利性。
1. 隨時隨地工作，享受無縫的遠端存取
能夠從 iPhone 遠端控制你的 Mac，你不再被束縛在桌前。無論你是在通勤、旅行，還是只是離開電腦，你都可以立即連接到你的 Mac，檢索重要檔案、查看電子郵件或管理應用程式。
2. 提升生產力和效率
當你忘記檔案或需要完成快速任務時，不必急著回到 Mac，從 iPhone 遠端存取 Mac 確保一切只需輕觸即可。這節省了時間並減少不必要的干擾，讓你無論身在何處都能保持生產力。
3. 簡單故障排除和 IT 支援
如果你需要協助他人解決與 Mac 相關的問題或排除自己裝置的故障，從 iPhone 控制 Mac 讓你可以輕鬆地遠端診斷問題。你可以調整設定、重新啟動應用程式，甚至可以 指南 家庭 成員 或同事進行修復，而不需要實際接觸電腦。
4. 安全且可靠的存取
現代 遠端存取解決方案，如 Splashtop，提供安全的連接，具有加密和多重驗證，確保在你從 iPhone 控制 Mac 時，數據保持安全。這對於處理敏感信息的專業人士來說尤為重要，他們需要一個安全的遠端工作設置。
5. 完全存取 Mac 專屬應用程式
許多 macOS 應用程式在 iPhone 上無法使用，但透過從 iPhone 遠端存取你的 Mac，你可以啟動並使用 Mac 專屬軟體，如 Final Cut Pro、Logic Pro 或 Xcode，而不需要第二台電腦。這項功能對於依賴 Mac 完整功能的創意專業人士、開發人員和遠端工作者特別有用。
通過利用可靠的遠端存取解決方案，你可以無縫體驗所有這些好處。在下一節中，我們將引導您輕鬆有效地從 iPhone 控制您的 Mac。
從 iPhone 遠端存取和控制 Mac 的四個步驟
使用 Splashtop，你可以無縫地從 iPhone 遠端控制你的 Mac，存取所有檔案、應用程式和設定，就像你坐在電腦前一樣。與有限的遠端存取應用程式不同，Splashtop 提供流暢的高效能體驗，具有快速連接和安全加密。按照這四個簡單步驟開始使用。
步驟 1：在你的 iPhone 上安裝 Splashtop 應用程式
首先，從 iPhone 的 App Store 下載 Splashtop Personal 或 Splashtop Business 應用程式。這個應用程式作為你的遠端存取入口，讓你可以從任何地方安全地連接到你的 Mac。
打開 iPhone 上的 App Store。
搜尋 Splashtop Personal（個人使用）或 Splashtop Business（商業/IT 使用）。
點擊下載並安裝應用程式。
步驟 2：在您的 Mac 上設定 Splashtop Streamer
要從 iPhone 啟用對 Mac 的遠端存取，你需要在 Mac 上安裝 Splashtop Streamer。這款軟體允許你的 iPhone 建立安全的遠端連接。
在你的 Mac 上，造訪 Splashtop 網站 並下載 Splashtop Streamer 應用程式。
安裝應用程式並按照設置說明進行操作。
使用你的 Splashtop 帳戶登入（如果需要，創建一個新帳戶）。
確保在系統偏好設定 > 安全性與隱私 > 輔助功能中啟用遠端存取權限，以確保順暢的連接。
步驟 3：在您的 iPhone 上登入您的 Splashtop 帳戶
現在你的 Mac 已經設置好，是時候用 iPhone 連接了。
在 iPhone 上打開 Splashtop 應用程式。
使用你在 Mac 上使用的相同 Splashtop 帳戶憑證登入。
登入後，你會看到你的 Mac 列為可用裝置。
步驟 4：開始你的遠端連線並控制你的 Mac
現在您已準備好從 iPhone 遠端控制您的 Mac。
在 Splashtop 應用程式中點擊你的 Mac 名稱。
你的 Mac 螢幕將顯示在你的 iPhone 上，允許你導航、打開應用程式、編輯檔案等。
使用觸控手勢或連接藍牙滑鼠以獲得更精確的控制。
使用 Splashtop 的高效能遠端存取，您可以從 iPhone 完全控制您的 Mac，包括流暢的影片串流、靈敏的手勢操作，以及由256 位元 AES 加密提供的安全連接。
接下來，我們將探索一些有用的提示，以優化你的體驗，實現無縫的遠端 Mac 存取。
優化從 iPhone 無縫控制 Mac 的提示
為確保從 iPhone 遠端控制 Mac 時的流暢無延遲體驗，請遵循這些最佳化提示。穩定的連接、適當的設定和效能調整可以對可用性和響應性產生重大影響。
1. 使用快速且穩定的網際網路連接
強大的 Wi-Fi 或行動網路連接對於流暢的效能至關重要。如果可能：
將您的 Mac 和 iPhone 連接到高速 Wi-Fi 網路（建議 5GHz）。
避免使用公共或速度慢的網絡，因為它們可能會導致延遲。
如果使用行動數據，確保有強烈的 4G/5G 信號以獲得最佳體驗。
2. 優化你的 Mac 的電源和睡眠設定
您的 Mac 必須保持喚醒狀態以供遠端存取。調整這些設定：
前往系統偏好設定 > 電池 > 電源轉接器，並設定在顯示器關閉時防止電腦自動進入睡眠模式。
在「能源節約」中，停用讓你的 Mac 快速進入睡眠的設定。
如果計劃長時間遠端存取，請保持 Mac 連接電源。
3. 調整 Splashtop 設定以獲得最佳效能
Splashtop 提供增強速度和質量的選項：
在 Splashtop 應用程式設定中，如果遇到延遲，選擇最佳效能模式。
如果您的連接較弱，請降低串流解析度。
啟用畫面更新率最佳化，以減少高動作任務期間的延遲。
4. 減少 Mac 上的背景應用程式
運行過多的應用程式可能會使你的 Mac 變慢，影響遠端控制效能。連接之前：
關閉不必要的應用程式以釋放系統資源。
停用消耗 CPU 和 RAM 的啟動程式。
使用活動監視器監控活動（Command + Space，然後輸入 "Activity Monitor"）。
5. 啟用 Mac 的輔助功能以獲得完整控制
為了獲得完全互動的體驗，確保 Splashtop 擁有必要的權限：
前往系統偏好設定 > 安全性與隱私 > 輔助功能。
確認 Splashtop Streamer 擁有完全存取權限。
6. 排除連接中斷和延遲問題
如果你遇到延遲或斷線，試試這些修復方法：
重新啟動兩個裝置以刷新網絡連接。
確保你的 Splashtop 軟體在 iPhone 和 Mac 上都是最新的。
如果使用 VPN，暫時停用它，因為某些 VPN 可能會減慢遠端存取速度。
嘗試在你的 Mac 上切換到有線以太網連接以獲得更穩定的網路。
遵循這些步驟，您可以無縫地從 iPhone 控制您的 Mac，而不會中斷。在下一節中，我們將向您展示為什麼 Splashtop 是遠端 Mac 存取的最佳解決方案，以及如何立即免費試用！
隨時隨地輕鬆控制你的 Mac – 免費試用 Splashtop
使用 Splashtop，您可以享受快速、安全且無縫的遠端存取體驗，讓您隨時隨地從 iPhone 完全控制您的 Mac。無論您需要檢查重要檔案、使用 Mac 專屬軟體或提供 IT 支援，Splashtop 都能透過其直觀的設置和高效能連接輕鬆實現。
與有限的遠端存取應用程式不同，Splashtop 提供流暢的高畫質體驗，具有即時的回應能力。使用 256 位元 AES 加密、裝置驗證和多重安全性，你可以信任你的遠端連線是私密且安全的。此外，使用者友好的介面確保即使是不懂技術的使用者也能輕鬆透過幾下點擊進行連接。
隨時從 iPhone 無縫存取你的 Mac——無麻煩，只有效能。
設定簡單 – 下載、安裝並在幾分鐘內連接。
安全可靠 – 先進的加密和驗證，讓您無憂存取。
高效能串流 – 提供流暢、無延遲的控制，適用於工作或個人使用。
隨時隨地工作 – 無論你在家、旅行中或在外，你的 Mac 總是觸手可及。
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