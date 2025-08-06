IT 支援團隊經常因重複的票務、請求和投訴而過度工作和疲憊不堪。這種高票務量不僅消耗時間，還可能導致生產力下降、倦怠增加，並使 IT 人員無法專注於更具戰略性的專案。除非您能減少 IT 支援票數，否則您的人員將會過度工作，而更多的任務將堆積如山。
幸運的是，有一個解決方案。IT 自動化工具，包括即時監控，已被證明可以通過在問題發生前解決潛在問題來減少支援請求。使用像 Splashtop AEM 這樣的軟體，您可以自動檢測和解決問題，讓 IT 團隊專注於最重要的任務。
為什麼 IT 團隊會被支援票務壓得喘不過氣
IT 工作並不容易。事實上，它在科技行業中擁有約 13.2% 的最高流動率之一。因此，任何能幫助減輕 IT 團隊壓力的措施都能提高滿意度和效率。所以首先，我們需要了解哪些常見問題導致 IT 過載，然後我們可以找出解決方法。
重複性、可預防的問題
有些問題比其他問題更常見。經常處理重複性和可預防的問題，如列印佇列重置、軟體故障和記憶體過載，會消耗 IT 人員的時間和精力。然而，使用合適的自動化工具，這些問題可以提前自動解決。
缺乏端點可見性
IT 人員不是無所不知的，無法同時監控每個端點。因此，IT 團隊只有在使用者報告問題時才知道出現問題，這時他們必須迅速解決。這可以通過端點監控工具來解��決，這些工具可以自動提醒 IT 人員潛在問題，讓他們主動解決問題。
手動流程延遲解決
簡單的任務通常需要時間，而在此期間 IT 票務可能會堆積。當手動進行修補、診斷和修復時，會花費一段時間，使人員忙於重複和手動任務，而更多的幫助請求則不斷湧入。IT 自動化工具是處理這些手動流程並將時間還給 IT 人員所必需的。
沒有早期警告系統
通常，問題會升級，因為沒有主動的警報系統。如果 IT 團隊能提前檢測到潛在問題，他們可以快速解決問題源頭，防止問題升級，這樣可以節省 IT 團隊和最終使用者的時間。沒有監控和早期警告系統，他們只能在問題成為問題後才做出反應。
自動化和監控減少支援票務量的 5 種方法
IT 自動化工具可以通過自動化 IT 任務和提供潛在問題的警報來幫助公司減少 IT 支援票據。自動端點監控、主動警報和自動補丁管理等功能可以幫助保持票據量低和效率高，包括：
1. 在使用者注意到之前偵測問題
如果您只能在問題出現後解決，那就已經太晚了。IT 自動化工具可以即時監控 CPU、記憶體、磁碟使用情況和應用程式故障，讓 IT 人員能夠回應潛在問題並在問題發生前解決它們。
2. 自動修復常見問題
修復常見問題可能是 IT 中最大的時間浪費之一。自動化可以通過使用腳本來執行基本任務來解決這個問題，例如自動清除臨時檔案、重啟服務或釋放磁碟空間。
3. 簡化修補管理
補丁管理 是保持端點和系統更新和安全的重要任務，但手動補丁管理容易出現人為錯誤且可能耗時。另一方面，自動補丁管理確保端點保持更新和安全，保持每個端點補丁以避免已知的錯誤和漏洞。
4. 更有效地優先處理和分配票務
並非每張票都應該是首要任務，但即使是排序以優先處理任務也可能需要寶貴的時間並拖慢業務進度。IT 自動化工具可以自動排序票據，使用警報標記關鍵問題，並減少低優先級問題的噪音。
5. 騰出時間來建立知識庫文章
當您減少 IT 支援票務時，您就能為 IT 團隊騰出時間來處理其他任務。這包括開發一個自助中心，提供文章來指導用戶解決常見問題，這可以讓員工有能力自行處理故障排除，進一步減少服務台的工單量。
Splashtop AEM 如何幫助減少支援量
當您需要一個具有 IT 自動化工具、端點監控和遠端端點管理的解決方案時， Splashtop AEM（自主端點管理）是不錯的選擇。
Splashtop AEM 讓您能夠自動化遠端端點的任務，包括修補管理、漏洞識別和即時主動修復，讓擁有分散端點環境和 BYOD 政策的公司可以支援其網路中的裝置。
Splashtop AEM 包括：
即時監控和自訂警報
Splashtop AEM 可以即時監控多個端點，並在偵測到任何威脅或問題時提供警報。這讓 IT 團隊能夠在系統健康問題影響使用者之前發現並解決問題，保持高效能並降低工單量。
自動化補丁部署
修補作業系統和應用程式不必是一個耗時的過程，因為 Splashtop AEM 包含自動化的修補管理。這會自動在端點上推出更新，保持系統最新、穩定且安全，無需使用者介入。
基於腳本的修復
有些問題甚至可以在不需要人員介入的情況下解決。Splashtop AEM 讓使用者可以創建自動化來解決重複性問題，減少手動支援的需求，讓人員有更多時間。
儀錶板級別的端點洞察
當您有多個端點需要管理時，可能很難跟蹤每一個。Splashtop AEM 讓使用者能夠從單一、集中式儀錶板監控端點健康狀況、補丁狀態等。有了這個，IT 團隊可以快速診斷裝置並識別問題，而不需要登入每個裝置。
快速設置，無 RMM 負擔
Splashtop AEM 輕量且易於部署，即使是最小的 IT 團隊也能輕鬆使用。這避免了許多 遠端監控和管理 解決方案的複雜性和成本，並幫助 IT 團隊發揮最佳表現。
開始使用 Splashtop AEM
IT 團隊經常被票據和請求壓得喘不過氣，但不必如此。大多數 IT 問題可以在員工甚至需要檔案申請單之前，透過正確的工具來解決和預防。
Splashtop AEM 提供 IT 團隊所需的工具和技術，以監控端點、主動解決問題並減少工作量。這包括：
警報和修復自動解決問題，防止它們成為問題。
基於 CVE 的漏洞洞察。
自動化的操作系統和第三方補丁跨端點。
可在整個網路中強制執行的可自訂原則框架。
背景動作可以存取像是工作管理員和裝置管理員的工具，而不會打擾使用者。
想親自體驗 Splashtop 嗎？現在開始免費試用 Splashtop AEM，體驗更少的票據和更快樂的使用者。