與執行團隊就 Splashtop 的歐盟擴張進行問答

您對 Splashtop 的 EMEA 擴張有疑問嗎？ Splashtop 的首席執行官 Mark Lee 和新任命的 EMEA 總經理 Alexander Draaijer 回答了有關我們 EMEA 擴張的一些最常見的問題。
馬克·李和亞歷山大·德拉艾傑回答我們的歐洲、中東和非洲問題
Q1： Splashtop 最近宣佈了擴大其在歐盟業務的計劃。 讓我們從基礎開始。 你在這個地區做什麼？
Mark Lee：我們正在做一些事情。我們正在德國的AWS雲數據中心中啟動Splashtop遠端存取軟體的本地實例，該實例包括本地用戶數據庫，並支持歐元和本地付款方式。
Alexander Draaijer：我們還將Splashtop軟體產品本地化為多種語言，並提供多語言銷售和客戶支持。
問題 2：這些功能將如何改變您在那裡能夠執行的操作？
ML：這些行動都是為了便利歐洲地區企業和個人使用者，更順暢地取得我們的遠端存取與遠端支援解決方案及服務。支援歐元以及各個國家/地區主要的本機付款方式，使歐盟客戶購買我們的產品變得非常容易。當然，我們提供本機化版本的產品以及多語言的銷售與支援團隊，尊重客戶以法文、西班牙文、義大利文或德文等熟悉語言來工作的需求。
廣告：在德國的數據中心中運行我們的雲軟體，以及我們增加更多的本地中繼服務器，將通過減少延遲並提高幀速率來提高Splashtop軟體的性能。本地用戶數據庫為歐洲的通用數據保護法規（GDPR）提供了增強的支持，並且將其存儲在位於�德國的雲數據中心上非常重要，因為每個人都知道德國擁有歐盟最嚴格的數據隱私政策。
ML：此外，對於需要最大程度的軟體安全性和控制的企業，我們還提供了本地解決方案。一切都歸結為消除人們與我們開展業務的障礙，並會見他們所在的公司和個人。
Q3：為什麼要關注歐盟，為什麼現在？
毫升： Splashtop 總部位於矽谷，我們的全球總部也在那裡，但我們也在亞洲建立了強大的影響力。 我們在中國、日本和整個亞洲開展大量業務，在那裡我們創建了一個強大的生態系統，以支援在這些國家開展業務的監管要求。 今年早些時候，我們開始向歐洲擴張，聘請 Alex 擔任我們的 EMEA 總經理，並在阿姆斯特丹開設了 EMEA 總部。
廣告： Splashtop已經在歐洲有客戶，但是我們知道，要真正為該地區的企業和個人提供服務，我們需要諸如歐元和本地支付支持，本地化軟體以及在基於歐盟的雲數據中心中運行我們的軟體之類的東西。此外，該地區還受到COVID-19大流行的嚴重打擊，因此對有效，安全，負擔得起的在家工作和遠端支援解決方案的需求已逐漸升溫。
問題4：對於歐盟公司和對遠端存取或遠端支援功能感興趣的人，Splashtop如何滿足他們的需求？
ML： Splashtop產品打勾了您期望實現有效遠端存取的所有功能：性能，易用性，安全性，可靠性以及所有其他功能。但是，請聽聽我們的客戶，很明顯Splashtop遠遠超出了預期。我們收到了來自世界各地的客戶的感謝，感謝我們在COVID-19限制生效後允許他們的業務繼續運營。人們在指代Splashtop時使用“救生員”一詞。甚至在大流行發生之前，對我們的產品進行試用的大量人員幾乎立即成為了客戶。
廣告：我可以從親身經歷告訴你，我為Splashtop感到高興的原因之一就是使用我們產品的“哇”體驗。許多年前，我曾為Splashtop的最大競爭對手之一工作，所以我對遠端存取和遠端支援產品非常熟悉。與Splashtop的不同之處在於令人驚嘆。
當然，價格只是一個因素，但 Splashtop 的財務價值也非常驚人。 Splashtop 不僅提供更易於使用且性能優於替代方案的遠端訪問，而且我們的價格比競爭對手低 80%。 雖然我們的競爭對手每年都在提高價格，但 Splashtop 致力於讓我們的解決方案保持經濟實惠。
問題5：您如何看待COVID-19之後對遠端存取解決方案的需求？
毫升： 很長一段時間以來，許多企業一直在考慮在家工作策略——也許是為了通過減少員工通勤來減少碳足跡，或者通過靈活的工作時間提供更具吸引力的工作環境，或者縮小或搬遷辦公空間，或者吸引來自當地地理半徑以外的員工。 COVID-19促使他們採取行動，無論他們是否準備好了。 現在，在家工作的精靈肯定已經從瓶子里出來了。
隨著在家工作真正成為一種新常態，各種規模的公司都在尋找新的工具和新方法，將居家辦公體驗提升到一個新的水準。 我們很高興 Splashtop 能夠提供更高水準的服務，我們期待將我們的福利擴展到整個歐盟的更多使用者。
廣告：馬克在我面試加入公司時說了一件非常重要的事情。我曾問過他對Splashtop的目標，特別是在歐洲，中東和非洲地區，他說，他致力於提供一流的遠端存取產品，為全球用戶帶來最大的價值。他補充說：“我們希望讓全球的用戶滿意。”不管在COVID-19之後的情況如何變化，很明顯，許多公司計劃提供比以前更多的在家工作選項。而且，如果您是一家尋求在家辦公解決方案的��企業，您會不會傾向於以既定目標使您和您的員工滿意的任何供應商？