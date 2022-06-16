Splashtop擴大了歐盟的影響力，以支持該地區的遠端工作策略
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
增加歐元支援、歐盟雲數據中心、多語言銷售和支持團隊
加利福尼亞州聖約瑟， 2020 年 6 月 29 日 — 領先的遠端存取軟體公司 Splashtop Inc. 今天宣佈，它正在加強其在歐盟 （EU） 的存在，使該地區的企業和個人能夠更輕鬆地在家高效、輕鬆地工作，並遠端提供 IT 支援。 Splashtop 正在德國的雲數據中心推出其遠端訪問解決方案的實例，該實例具有本地用戶資料庫以及對歐元的支援。
Splashtop首席執行官Mark Lee說：“ COVID-19大流行使在家工作成為一種新常態，同時對遠端IT支持和對教室電腦實驗室的遠端存取等需求也不斷增加。” “因此，減少在家工作和遠端支援的障礙比以往任何時候都更加重要。除了以多種語言本地化產品之外，我們還意識到，提供本地歐元付款，滿足合規性並提供多語言客戶支持和銷售團隊將使歐盟的更多企業和個人從我們的產品中受益。”
Splashtop的歐元貨幣支持將使其歐盟客戶避免貨幣匯率波動。隨著Splashtop現在擁有歐洲本地數據中心和更多本地中繼服務器，歐盟用戶將通過降低延遲和高於每秒40幀（FPS）的幀速率來享受Splashtop遠端訪問軟體的更高性能。總部位於德國的新數據中心還包括一個本地用戶數據庫，該數據庫為歐洲的通用數據保護條例（GDPR）提供了增強的支持。
分階段的全球擴張方法
除了位於矽谷的全球總部外，Splashtop 還建立了亞洲業務，並創建了一個強大的生態系統，以支援在中國、日本和整個亞洲開展業務的監管要求。 今年早些時候，Splashtop 在阿姆斯特丹開設了 EMEA（歐洲、中東和非洲）總部，並任命 Alexander Draaijer 為歐洲、中東和非洲地區總經理。
COVID-19 打擊了歐洲地區包括義大利、西班牙和法國等許多國家，各行各業對於確保業務持續以及實施居家辦公策略的需求瞬間爆發。經濟實惠又好用的 Splashtop 產品，具備企業等級安全與可靠性，提供易於使用的雲端和用戶端部署遠端存取解決方案，成為更多的歐洲企業和個人的首選。
“從專業的角度來看，Splashtop在冠狀病毒時代被證明特別有用，” IMED Conseil的IT經理AurélienFreudenreich說道。IMEDConseil是一家法國公司，專門從事醫療和牙科操作的電腦化。 “例如，我們創建了許多'來賓'用戶帳戶，以使醫生可以從遠端位置直接存取他們的執業電腦，這使他們可以在家中存取他們的患者文件，並在執業關閉時為遠端醫療諮詢付費。”
Mark Lee 表示：「作為一個支持數千萬用戶的平臺，Splashtop 使組織能夠採用現代工作方式——隨時隨地工作、安全、高效和移動——從而創造一支富有成效和更強大的員工隊伍。
關於飛濺頂
Splashtop Inc. 總部位於矽谷，提供最具價值和一流的遠端電腦訪問和協作解決方案。 Splashtop 遠端訪問桌面服務使人們能夠隨時隨地從任何設備訪問他們的應用程式和數據。 Splashtop 遠端支援服務使 IT 和 MSP 能夠支援電腦、行動、工業設備和物聯網 （IoT）。 Splashtop 按需支援解決方案使支援和幫助台團隊能夠遠端存取電腦以及 iOS 和 Android 設備以提供支援。 Splashtop 協作服務（包括 Mirroring360 和 Classroom）可實現跨設備的有效螢幕共用（一對多）。 超過 3000 萬用戶喜歡 Splashtop 產品。 在 splashtop.com 瞭解更多資訊。