PowerShell Scripting: Setup, Execution, and Advanced Techniques

自動化是提高工作環境和行業效率的關鍵組成部分，而 PowerShell 腳本是一個強大的自動化工具。PowerShell 腳本可以使用一系列命令創建高級自動化例程，使其在傳統命令行工具中脫穎而出，因此對 IT 專業人員和系統管理員來說是一個重要的工具。
有鑑於此，讓我們更深入地了解 PowerShell 腳本，了解它作為自動化強大工具的原因，以及 Splashtop 如何輕鬆地遠端執行 PowerShell 腳本。
什麼是 PowerShell？
PowerShell 是一個任務自動化框架和腳本語言，開發人員可以用來自動化任務和配置。其較新的版本（PowerShell Core 6 及以上）是開源且跨平台的，而 Windows PowerShell（v5.1 及更早版本）僅限於 Windows。開發人員撰寫包含自動化指令的代碼，然後將其傳達給作業系統，以便根據需要執行重複的過程。由於 PowerShell 是一種腳本語言，它可以輕鬆地傳遞指令來自動化任務、提取數據等。
簡而言之，PowerShell 讓開發人員可以編寫代碼來自動化任務。
雖然 PowerShell 和命令提示字元都是命令行介面，但它們之間有顯著的差異。命令提示字元較舊且功能有限，而 PowerShell 允許更複雜的腳本和自動化。PowerShell 也擁有更廣泛的命令和功能，使其成為更靈活和先進的選擇，儘管這也使其更為複雜。
PowerShell 和 PowerShell Script 是一樣的嗎？
PowerShell 是一種用於自動化的命令列介面和腳本語言。而 PowerShell Script 則是一個 .ps1檔案包含自動化任務的結構化命令，這些命令在 PowerShell 環境中運行以執行程式化任務。換句話說，PowerShell Script 是 PowerShell 的關鍵部分。
為什麼使用 PowerShell 進行自動化？
是什麼讓 PowerShell 成為自動化的吸引人選擇？PowerShell 的一個主要優勢是它能讓使用者透過自動化重複的手動流程來高效地執行複雜的管理任務和 IT 工作，這反過來可以提高整個部門的效率。
例如，IT 團隊可以使用 PowerShell 自動化用戶管理。與其需要 IT 人員手動控制每個帳戶的設定，不如使用 PowerShell 的單一腳本來建立帳戶，並在每個帳戶上套用一致的設定。
同樣地，PowerShell 可以在系統間推出大量更新，使更新過程更加快速和高效。
此外，IT 團隊可以設置 PowerShell 進行系統監控。PowerShell 可以設置為查詢和分析系統日誌以進行故障排除、審計和識別問題，或者用戶可以創建腳本以在出現特定錯誤時提醒管理員。
配置您的 PowerShell 環境
如果你想要有效且安全地執行 PowerShell 腳本，有幾個步驟你需要遵循。
首先，你需要了解你的執行原則。您可以透過執行 Get-ExecutionPolicy 命令來檢查，這將顯示您的原則設定：Restricted、AllSigned、RemoteSigned 或 Unrestricted。如果你需要修改原則，可以使用 Set-ExecutionPolicy 命令來進行。
然後你會想要檢查你的 PowerShell 模組清單，這些模組收集了命令、函數和腳本，將 PowerShell 擴展到你使用的工具。例如，如果你想使用 PowerShell 自動化 SharePoint 伺服器中的流程，你需要適當的模組。你可以使用 Get-Module -ListAvailable 命令檢查你的模組，或使用 Install-Module 命令安裝新的模組。這將確保 PowerShell 與你使用的工具和服務相容。
How to Write and Execute PowerShell Scripts
撰寫和執行 PowerShell 腳本對於不熟悉的人來說可能是一個複雜的過程。不過，這些步驟將幫助你開始：
Cmdlets 和腳本檔案
首先，你需要了解 PowerShell 的運作原理。PowerShell 使用 cmdlets — 內建的命令來執行特定動作，這些命令可以組合成更複雜的任務。
當你結合多個 cmdlet 時，你會得到一個 PowerShell Script。這些會被儲存為 .ps1檔案，並可以在 PowerShell 環境中排程和遠端執行。
你可以在基本的文字文件中創建腳本，比如使用 Notepad，輸入 Windows 命令行腳本，並包含命令 & "X:\FirstScript.ps1" ，然後將文件保存為 .ps1檔案。或者，你可以使用 Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE) 在 GUI 環境中創建更長的腳本。
在 PowerShell
一旦你有了腳本，你需要在 PowerShell 中執行它。您可以在 PowerShell 中導航到腳本的目錄並選取要執行的腳本來完成此操作。
使用 Windows Task Scheduler
如果您需要在特定時間或定期執行腳本，可以使用內建的任務排程器來控制排程和時間。
你可以透過執行 taskschd.msc 命令來開啟工作排程器，然後指定任務名稱和執行該任務的使用者。你還可以設定是否僅在使用者登入時執行任務，或啟用在登出時執行。接著，使用觸發條件標籤來指定排程任務開始的條件或時間，例如在啟動時或按排程。
最後，前往動作標籤，指定當選定的觸發器發生時，你希望 PowerShell 執行的動作。你還可以控制一些設置，比如按需運行任務或在無法關閉時強制結束。
Advanced PowerShell Techniques
雖然這會幫助你開始使用 PowerShell，但隨著經驗的增加，你會想要掌握更多進階的技巧和提示。這些包括：
函數和模組：你可以創建可重用的函數和模組來組織腳本，這樣可以更容易地在需要時訪問所需的腳本，並簡化腳本管理。
Remoting 中執行腳本：PowerShell 遠端控制可以使用 WinRM（在 Windows 系統上）或 SSH（特別是在 Linux/macOS 上使用 PowerShell Core），因此您可以同時管理多個裝置並在多台電腦上執行命令。
背景工作：可以在不阻塞正在進行的連線的情況下，將多個命令在背景中執行。這只需要定義 -Asjob 開關參數並選擇在背景中執行 cmdlet。
整合：你可以將 PowerShell 與其他系統整合，例如 Azure 和 AWS，使得在系統中執行和排程任務變得更容易。
提升效能與安全性的 PowerShell 腳本必備技巧
對於不熟悉該語言的人來說，編寫 PowerShell 腳本可能會很困難。當您撰寫 PowerShell 腳本時，請記住以下關鍵提示：
優化你的腳本效能：PowerShell 腳本編寫可能需要大量的嘗試和錯誤。反覆測試你的腳本以確保它們運行正常且高效，不要害怕嘗試不同的變化以找出最有效的方法。盡量減少冗餘代碼，並在可能的情況下使用 PowerShell 的內建 cmdlet。
耐心處理錯誤：錯誤是可能發生的，尤其是在編寫代碼時。如果你遇到重複的錯誤，給自己一些寬容和耐心來識別和解決問題；可能是小的語法問題（例如缺少括號）、錯誤的變量，或依賴於缺失模塊的代碼——花時間找出問題，你可能會發現它可以輕鬆��解決。別忘了使用除錯工具來識別潛在錯誤。
使用安全的編碼實踐：建議遵循安全最佳實踐，包括透過最安全的執行原則運行 PowerShell 腳本、簽署您的腳本和檔案、在腳本中清理輸入和輸出等。PowerShell 將安全性掌握在您手中，因此確保您的代碼和腳本安全是至關重要的。
避免常見的安全漏洞：相關地，確保您的安全憑證和敏感資訊安全存儲。同樣重要的是使用安全的系統和裝置來防止未經授權的使用者進入，並避免運行未簽名的腳本。定期執行漏洞掃描並讓使用者了解網路安全最佳實踐將幫助您封閉任何可能被不良行為者瞄準的弱點。
簡化 IT 管理：使用 Splashtop 遠端執行 PowerShell 腳本
如果您需要執行 PowerShell 腳本，但您正在遠端工作，該怎麼辦？那麼，這時您會需要像 Splashtop 這樣的軟體。
Splashtop 提供多種方式來存取、管理和執行你的 PowerShell 腳本和遠端任務自動化。Splashtop 的 遠端命令提示字元，例如，讓管理員能夠遠端啟動終端視窗或命令提示字元，並支援 PowerShell 4.0 及更高版本。這讓管理員可以從任何地方執行提示和 PowerShell 命令，同時保持他們的裝置和系統的安全。
此外，Splashtop AEM（自主端點管理）旨在簡化 IT 操作，自動化例行任務，並保持端點的最新狀態。Splashtop 是 PowerShell 的強大夥伴，簡化了執行腳本、自動化任務和大規模管理端點的過程。它讓 IT 管理員和團隊能夠在多個端��點上排程或執行任務，強制執行安全和設定原則，並立即推出更新和修補程式。這使得從任何地方管理任意數量的設備變得容易，並配備了提高 IT 團隊效率和生產力的 IT 自動化。
當然，如果你想要遠端連接到你的工作電腦並直接管理你的 PowerShell 腳本，Splashtop 也可以做到。Splashtop 提供遠端存取，跨裝置和作業系統，讓你無論身在何處或使用何種裝置都能存取工作。這使得管理員可以連接到他們的工作裝置，存取 PowerShell，並在即使使用行動裝置工作時也能執行腳本。
無論你使用什麼裝置，喜歡怎麼工作，或是你的 IT 自動化需求是什麼，Splashtop 都提供你所需的工具和功能。親自體驗 Splashtop，看看它有多簡單，免費試用：