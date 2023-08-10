學校 Wi-Fi 安全被忽視的重要性

Wi-Fi 構成了我們教育機構的支柱，支持從在線作業門戶到虛擬教師會議的一切。大多數 K-12 管理員都相信他們的 Wi-Fi 網絡的安全性，並認為他們現有的網絡安全措施是足夠的。

不幸的是，這種信心通常可以放錯位置。 Wi-Fi 安全性雖然經常被忽略，但可能是學校網絡安全系統的弱點。 事實上, 根據比較技術, 在 2022 年，對美國學校和大學的勒索軟件攻擊費用為 9.45 億美元。

無線網路安全的錯覺

學校通常依賴多種安全解決方案，例如反惡意軟件和網絡釣魚防禦工具 雖然這些解決方案構成了穩健安全策略的關鍵部分，但它們不一定會保護學校的 Wi-Fi 網絡免受所有威脅。

Wi-Fi 網絡本質上是安全的，以及其他安全措施提供足夠保護的概念是一種危險的誤解。 尤其是當 IT 人員（通常駐校外）可能會無意中忽略 Wi-Fi 安全性時，尤其如此。

無線網絡漏洞的危險

這是一個現實檢查：Wi-Fi 網絡可以被內部或外部參與者利用，以獲得對系統的未經授權訪問，從而導致嚴重的複雜性。 透過竊聽或攔截 Wi-Fi 資料 (一種稱為「中間人」或「MITM」攻擊的做法)，惡意個人可以竊取教師和管理員的憑證。

這可能導致未經批准的訪問未受保護的管理員/員工網絡，對評分系統進行操縱，甚至完全系統關閉，從而妨礙了學術活動（例如考試）。

除此之外，MITM 攻擊還可以為其他攻擊 提供門戶，在該攻擊中可以部署勒索軟件，或者出於有害目的而竊取個人數據。 這不僅僅是理論上的; 像這樣的違規事件之前發生過，如果不採取正確的步驟，將再次發生。

網路安全性：維持能見度與控制

網絡安全的另一個重要方面是保持對網絡訪問的可見性和控制權，其中可能包括管理前員工或學生的訪問。 Rogue 存取可能會導致不必要的外洩、敏感資訊洩漏，並可能規避設定的網路篩選器，尤其是在教育機構中。 定期檢閱和更新存取控制是非常重要的，以確保只有現有授權的個人才能存取。

"邪惡的雙胞胎攻擊」（又名 Wi-Fi 竊聽）：學校 Wi-Fi 網絡中的隱藏威脅

一種特別令人震驚但經常被忽視的 Wi-Fi 網絡攻擊類型是 "邪惡的雙重"攻擊。 在這個案例中，會建立一個惡意 Wi-Fi 網路，以模擬名稱和外觀的合法網路。 這個流氓網絡充當原始網絡的「邪惡雙胞胎」，欺騙用戶連接到它而不是合法網絡。 這個技巧執行起來非常簡單，並且只需要最少的技術技能，即使對於精通技術的學生來說，它也是一種可行的策略。

毫無戒心的教師可能會在執行日常任務時不知不覺地連接到這個流氓網絡。一旦連接，老師的裝置就會暴露。操作邪惡雙胞胎網絡的個人可以監控教師的線上活動，攔截登入憑證等敏感數據，並有可能獲得機密資源的訪問權限。

符合法規要求

K-12 學校受到多項重要法規的約束，包括《兒童在線隱私保護法》(COPPA)、《兒童互聯網保護法》(CIPA)、《家庭教育權利和隱私法》(FERPA) 以及《健康保險流通和責任法》 （健康保險流通與責任法案）。

這些法律要求學校確保學生的在線安全、保護學生記錄的隱私並保護健康信息。實施強大的 Wi-Fi 安全性架構對於滿足這些法規要求至關重要。

RADIUS 在合規性和 Wi-Fi 安全性中的作用

RADIUS（遠程驗證撥入用戶服務）可以在幫助您的學校遵守這些標準方面發揮關鍵作用。它通過為您的 Wi-Fi 網絡提供安全，身份驗證的訪問來實現這一目標。 Foxpass RADIUS 服務器 等強大的訪問控制產品可與您現有的系統集成，並且需要最少的設置時間。

使用 RADIUS，當用戶嘗試訪問網絡時，他們的憑據將被驗證，並且他們的裝置將被評估以滿足安全標準。這減少了未經授權訪問的可能性，從而降低了洩露和數據洩漏的風險。 因此，它通過限制對敏感學生數據和健康信息的訪問來幫助滿足 FERPA，COPPA 和 HIPAA 下的隱私要求。

RADIUS 驗證提供的控制也有助於 CIPA 合規性。通過確保只有授權用戶才能訪問網絡，學校可以更好地管理和監控線上活動，提供必要的保障措施以防止訪問不當的線上內容。

立即保護您的學校

安全自滿可能導致 K-12 學校的毀滅性後果。 現在是時候評估您當前的安全措施並考慮可能存在的差距，尤其是在您的 Wi-Fi 網絡中。 不要等到發生漏洞才意識到 Wi-Fi 安全性的重要性。

立即實施 Foxpass RADIUS 等解決方案，確保您學校的網絡真正安全、合規並為未來做好準備。請記住，安全性不僅僅是保護系統和資料，而是要保護學生的未來。 當涉及到 K-12 學校的 Wi-Fi 安全性時，最好是安全，而不是抱歉。