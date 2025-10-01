保護您的網路免受入侵和威脅是網路安全最重要的方面之一。IT 團隊必須能夠即時識別威脅並迅速對其作出反應，而其中一個最佳的方式是使用 Network Detection and Response (NDR) 解決方案。
那麼，什麼是網路偵測與回應，它如何運作，為什麼重要？我們將探討這些問題，幫助您為您的業務找到合適的 NDR 解決方案，並展示如何使用 Splashtop AEM 保護您的端點安全。
什麼是 NDR（網路偵測與回應）？
網路偵測與回應是能夠偵測網路流量資料中異常或可疑行為的解決方案。NDR 解決方案通常包括偵測、識別、鑑識和回應，幫助 IT 團隊有效地發現和處理潛在問題或網路攻擊。
NDR 經常用於簡化調查和威脅搜尋，優先處理安全團隊的警報，並自動化保護性回應。這有助於在協助 IT 團隊的網路安全工作並滿足其IT 合規性要求的同時，保持網路安全。
NDR 的演變：從 IDS 到人工智慧驅動的威脅偵測
隨著技術的發展，NDR 一直在成長與改變。Network Detection and Response 的起源是 Network Traffic Analysis (NTA) 和 Intrusion Detection System (IDS) 解決方案，從原始資料中擷取網路流量模型，並依據預定義的規則辨識可疑行為。
2020 年，NTA 解決方案開始整合行為分析和威脅回應能力。這使得 NTA 超越了流量分析，轉化為網路偵測與回應。
如今，NDR 解決方案隨著機器學��習 (ML) 和人工智慧 (AI) 的出現而持續成長。該技術能快速分析大量資料並實時監控系統，從而實現更徹底的分析和立即的互動性。這增強了 NDR 解決方案的能力，透過預測分析、即時追蹤和自動化解決方案偵測和回應可疑行為，能夠在問題出現時立即處理。
Network Detection and Response 解決方案偵測的威脅類型
資安威脅不勝枚舉，組織需要能夠偵測和防止每一種威脅。Network Detection and Response 解決方案設計用來應對多種威脅，包括：
惡意軟體感染端點和網路。
目標性攻擊，包括 DDoS、中間人攻擊和 SQL 注入攻擊。
內部威脅，例如不滿的員工或企業間諜。
風險行為 和人為錯誤，例如網路安全不足或釣魚嘗試。
NDR 能夠識別與這些攻擊和威脅相關的模式和行為，使其成為網路安全的重要工具，因為它能夠即時發現和處理即使是複雜的攻擊。
為何 NDR 對於早期威脅偵測和快速反應至關重要？
NDR 解決方案對於及時識別威脅至關重要。每當網路攻擊未被察覺，或惡意軟體感染擴散，公司的網路和數據就會處於嚴重風險之中。
幸運的是，NDR 解決方案利用即時監控和警報識別威脅並立即通知 IT 團隊，從而更快地應對潛在的入侵。AI 和 ML 技術也幫助提高網路偵測與回應的速度、互動性和準確性，因為它能在實時中快速掃描大型網路並識別異常模式或行為。這導致空前的速度，幫助 IT 團隊保護端點和網路，同時減少誤報。
NDR 怎麼運作：利用 AI 和行為分析進行威脅偵測
現在我們了解��了 NDR 是什麼以及它帶來的好處，可以分析它是如何工作的。基本上，NDR 通過以下四個步驟來主動檢測和應對威脅：
收集網路流量數據
建立行為基線
監控網路的可疑活動
回應事件
NDR 解決方案使用網路數據來監控流量，並套用行為分析、機器學習 (ML) 和人工智慧 (AI) 來偵測潛在的威脅和可疑行為。它們使用網路中的感應器來收集原始網路後設數據，以建立正常網路行為和活動的基線模型。
如果出現任何異常行為或模式，NDR 解決方案可以識別它們是常規行為的異常並觸發警報。這使得能夠使用自適應方法來識別和阻止攻擊，因為它可以發現任何異常活動，而不僅僅是之前已知的攻擊徵兆。
NDR 解決方案會被動地監控公司網路上的每個裝置，所以它們不斷地在尋找威脅，而不會影響裝置效能或可用性。當與其他安全解決方案整合時，例如 SIEM、SOAR 和 EDR，它們可以提供全面、整體且有效的威脅偵測和管理，隨時保護端點和網路的安全。
複雜性、成本與擴展性：NDR 解決方案的挑戰
然而，NDR 解決方案存在一些限制和挑戰。雖然使用 NDR 對於網路安全很重要，但決策者和 IT 團隊在投資 NDR 解決方案時應意識到這些潛在的障礙：
複雜性：NDR 工具可能需要廣泛且複雜的安裝，包括在網路中部署感測器，投資高容量網路流量數據存儲，並訓練 IT 團隊使用。這可能使設置和學習使用變得困難和耗費時間。
成本：NDR 解決方案可能很昂貴，對於小型組織來說甚至難以負擔。希望投資 NDR 解決方案的企業應確��保找到適合其預算，同時還能提供所需工具和功能的方案。
可擴充性：雖然 NDR 解決方案設計為可擴充，但更大的網路數據流量可能會耗盡資源，導致瓶頸。這可能會對大型企業造成挑戰，取決於網路規模的大小。
誤報：NDR 解決方案會不斷監控網路以偵測不尋常的活動，但這也可能導致誤報。略微偏離正常模式的行為可能會被標示為可疑活動，這需要花費不必要的時間來調查。
隱私：由於 NDR 解決方案不斷監控網路流量，包括加密通信，這可能引起一些隱私問題。組織必須確保他們使用的解決方案符合其行業的安全要求，例如 GDPR、PCI DSS 和 HIPAA 合規。
如何為您的網路選擇合適的 NDR 解決方案
有了這些挑戰，決策者要如何為他們的企業選擇最佳的 NDR 解決方案呢？市場上有多種 NDR 解決方案，因此貨比三家並尋找在預算內有所需功能的解決方案很重要。
在查看 NDR 解決方案時，考慮以下因素：
Ease of 部署：NDR 解決方案可能很複雜且困難於部署，但也不一定如此。找到一個使用者友好、可以最小化時間和問題而部署的解決方案，對於確保順利展開和簡便入職至關重要。
整合：考慮您使用的其他安全工具，如 EDR 和 SIEM 解決方案。您將希望找到一個與它們無縫整合的 NDR 解決方案，以獲得全面的網路安全。
可擴充性：您需要一個能夠涵蓋整個網路並跟上其增長的 NDR 解決方案。考慮 NDR 解決方案在大型企業網路上的挑戰，確保您選擇的解決方案符合您企業的規模需求。
進階功能：並非所有 NDR 解決方案都有相同的功能。尋找一個使用先進工具的解決方案，例如 AI 驅動的檢測和智能動作，以快速解決問題並獲得最大的價值和效率。
當然，找到一個在你的預算內提供所有這些功能的解決方案也很重要；節省成本不應以安全為代價，但預算總是需要考量。這可能需要一些時間比價，但有些解決方案提供所有公司所需的功能，並以任何企業都能負擔得起的價格。
網路威脅檢測的未來：探索 EDR、XDR 和新興技術
Network Detection and Response 隨著新技術的不斷發展而成長。隨著 NTA 演變為 NDR，NDR 也在進步以滿足現代網路安全需求。
端點偵測與回應 (EDR)，例如，正在迅速成長以應對現代安全需求，在端點提供更全面的威脅檢測。 延展偵測與回應 (XDR)，同時包括了更廣範圍的威脅檢測，涵蓋網路流量、雲環境，甚至電子郵件系統。
就像 NDR 一樣，這些技術利用 AI 和機器學習來識別已知威脅和可疑行為，並在出現可疑行為時立即識別。將它們一起使用可以創造一個全面的安全環境，涵蓋網路犯罪分子可能利用的多個潛在攻擊途徑。
此外，NDR 背後的 AI 驅動技術不斷發展，提高速度和效率。我們已經看到 AI、ML 和行為分析如何快速識別和處理潛在問題，而隨著該技術變得更具洞察力和效率，使用它們的 NDR 解決方案也將變得更好。
通過 Splashtop AEM 和 Bitdefender EDR 簡化威脅檢測
威脅偵測對於各種規模和行業的企業都至關重要。幸運的是，像 Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) 這樣的解決方�案能夠幫助保護端點和網路，即使在分布式環境中也是如此。
Splashtop 的EDR & MDR 插件，透過與 Bitdefender 的整合，幫助 IT 團隊強化安全性，檢測威脅，並迅速應對潛在問題。這包括：
持續監控和威脅偵測
根本原因分析
自動化和引導的修復選項
Splashtop AEM 提供對公司內多個端點的管理和保護，包括遠端裝置、筆記型電腦、桌上型電腦和物聯網裝置。其 EDR 附加組件提供即時監控和警報，確保裝置在連接到您的網路時保持安全。此外，Splashtop AEM 是以安全為出發點設計的，幫助公司符合其網路安全合規要求。
雖然 NDR 是保護網路的有力工具，但來自 Splashtop 的 EDR 確保端點同樣安全。這創造了一種分層全面的防禦策略，使 Splashtop AEM 和 EDR & MDR 保護成為任何 NDR 解決方案的完美補充。
