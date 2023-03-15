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為什麼這個 MSP 用 Splashtop 遠端支援高級版取代了他們的 RMM

通過 Splashtop Team
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在使用了幾種昂貴的RMM軟體工具和遠端支援產品之後，Midwest PROTECH能夠用Splashtop Remote Support Premium替換它們。閱讀下面的案例研究，以了解如何使用Splashtop降低成本並擴展業務！

您是為RMM軟體支付過多費用的MSP嗎？

您是否還訂閱其他遠端存取和遠端支援工具，從而增加了支出？

如果是這樣，您並不孤單。

MSP如今面臨的最大挑戰之一是找到一種經濟有效的解決方案，使它們能夠遠端監視，管理和支持其端點。為了獲得所需的工具，MSP經常會花一種或多種昂貴的產品付費。這些高昂的負擔使MSP難以擴展，因為管理更多的電腦意味著要支付更多的錢。

這就是位於大辛辛那提地區的MSP Midwest PROTECH面臨的問題。

Midwest PROTECH 為客戶提供完整的託管服務以及 ad hoc （中斷/修復）服務。 由於管理著近 1，000 個端點， Midwest PROTECH 需要一個強大的解決方案來為客戶提供優質服務。

多年來，Midwest PROTECH 使用了多種 RMM 和遠端支援工具，包括 SolarWinds MSP、Kaseya、GoToAssist 和 TeamViewer。

然後，中西部PROTECH切換了Splashtop遠端支援高級版 ；對於想要以具有成本效益的價格提供頂級遠端監控，管理和支持功能的MSP而言，這是最有價值的解決方案。

從那時起， Midwest PROTECH 已經能夠克服上述挑戰並發展業務。

在此 Midwest PROTECH 案例分享中，您將了解Splashtop Remote Support Premium 提供的功能，以及其他優勢，包括：

  • 在一個產品中獲取您需要的所有工具和功能，簡化您的軟體堆疊

  • 以更低的成本更快地提供服務

  • 能夠支援其他用戶端

  • 更好的現金流和更低的每端點定價

  • 通過轉售對客戶的遠端存取來產生額外的收入

Splashtop / MidwestPROTECH遠端支援高級案例研究

“ Splashtop RMM解決方案（遠端支援高級版）確實為我們提供了所需的核心。事件日誌警報，CPU /內存節流警報以及已安裝/未安裝的軟體警報等功能對我們來說非常重要。”

- 馬修·布希勒， Midwest PROTECH

Splashtop Remote Support Premium是其他遠端存取/支持產品的經濟高效，高效能，用戶友好的替代產品。它也可以代替更昂貴，更複雜的RMM工具使用。查看Midwest PROTECH案例研究，以了解嘗試Splashtop還能使您的MSP受益。

免費試用 Splashtop Remote Support Premium (無需信用卡或履約承諾)，或預約示範進一步了解相關資訊。

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