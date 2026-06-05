為什麼這個 MSP 用 Splashtop 遠端支援高級版取代了他們的 RMM

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Man reading a case study titled Splashtop Remote Support Case Study with Midwest PROTECH

為什麼該 MSP 使用Splashtop Remote Support取代了 RMM

Splashtop Team
閱讀時間：2 分鐘
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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在使用了幾種昂貴的 RMM 軟體工具和遠端支援產品後，Midwest PROTECH 能夠用 Splashtop Remote Support 全部取代它們。閱讀下面的案例研究，了解如何使用 Splashtop 削減成本並擴展業務！

您是為RMM軟體支付過多費用的MSP嗎？

您是否還訂閱其他遠端存取和遠端支援工具，從而增加了支出？

如果是這樣，您並不孤單。

MSP如今面臨的最大挑戰之一是找到一種經濟有效的解決方案，使它們能夠遠端監視，管理和支持其端點。為了獲得所需的工具，MSP經常會花一種或多種昂貴的產品付費。這些高昂的負擔使MSP難以擴展，因為管理更多的電腦意味著要支付更多的錢。

這就是位於大辛辛那提地區的MSP Midwest PROTECH面臨的問題。

Midwest PROTECH 為客戶提供完整的託管服務以及 ad hoc （中斷/修復）服務。 由於管理著近 1，000 個端點， Midwest PROTECH 需要一個強大的解決方案來為客戶提供優質服務。

多年來，Midwest PROTECH 使用了多種 RMM 和遠端支援工具，包括 SolarWinds MSP、Kaseya、GoToAssist 和 TeamViewer。

然後， Midwest PROTECH切換了Splashtop Remote Support ；對於想要以經濟實惠的價格獲得頂級遠端監控、管理和支援功能的MSPs來說，這是最有價值的解決方案。

從那時起， Midwest PROTECH 已經能夠克服上述挑戰並發展業務。

在此Midwest PROTECH案例研究中，您將了解Splashtop Remote Support提供的功能以及您可以享受的好處，包括：

  • 在一個產品中獲取您需要的所有工具和功能，簡化您的軟體堆疊

  • 以更低的成本更快地提供服務

  • 能夠支援其他用戶端

  • 更好的現金流和更低的每端點定價

  • 通過轉售對客戶的遠端存取來產生額外的收入

A case study document for Splashtop shows a man wearing headphones and glasses using a computer. The page highlights Midwest PROTECH’s use of Splashtop Remote Support Premium to lower costs and improve remote support services.

Splashtop / MidwestPROTECH 遠端支援案例研究

「Splashtop RMM 解決方案（遠端支援）確實為我們提供了所需的核心。事件日誌警報、CPU/記憶體限制警報和已安裝/卸載軟體警報等功能對我們來說非常重要。 」

- 馬修·布希勒， Midwest PROTECH

Splashtop Remote Support是一種經濟高效、性能卓越、用戶友好的遠端存取/支援產品替代品。 它也可以用來代替更昂貴、複雜的 RMM 工具。查看 Midwest PROTECH 案例研究，了解您的 MSP 如何透過嘗試 Splashtop 受益。

免費試用Splashtop Remote Support （無需信用卡或承諾）或安排演示以獲取更多資訊。

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