通過混合學習最大限度地發揮學生的潛力和平等

混合學習的願景
Splashtop 歐洲、中東和非洲地區總經理 Alexander Draaijer 記得，直到 2020 年，學術機構都非常注重傳統的面對面互動和學習方法，就像企業界一樣。 在提供支援和客戶服務的公司中，只有大約 30% 的公司允許任何形式的在家工作模式。
當 COVID-19 襲擊教育和企業部門時，這兩個部門都必須支援數位化轉型並實施新的在家工作或學習方式。 正如我們許多人所讀到的那樣，學術界更難適應這種變化的現實，並且發現自己比許多企業組織準備不足。
根據聯合國教科文組織的一份報告，截至2020年3月，全球有13億學生無法上學校或大學課程。 這些不幸的事件要求教育機構迅速做出反應並實施混合工作解決方案，以確保學生能夠並將繼續學習。
“到 2020 年 11 月，混合學習和工作模式被接受為”正常“。從傳統工作和學習的轉變已經在幾個月內發生，並且將繼續存在，「 亞歷山大說」。
根據 Gartner 的一項調查，到 2020 年 11 月，90% 的公司允許某種在家工作模式。 亞歷山大進一步解釋說，教育機構的新規範也是完全轉向混合模式，其中物理學習與遠端解決方案相結合。
學術機構如何利用混合學習環境，使他們能夠最大限度地發揮學生的潛力，同時節省成本並實現教育平等？
在這場網路研討會中，關於高等教育如何運用混合式學習的問題被提了好幾次。雖然學校可以導入 VPN（虛擬私人網路），但 VPN 解決方案可能成本高昂，而且串流效能也可能因延遲而受影響。更好且更具成本效益的方式，是善用教育機構現有的基礎架構，搭配高效能的遠端存取解決方案，為學生帶來最佳體驗。
使用像 Splashtop 這樣的遠端存取解決方案，機構可以繼續遠端教學，並確保為學生定期遠端存取專門的校園軟體和創意應用程式。這種新方法是一種更好的以學生為中心的方法，可以滿足不同學習者的需求，同時還能在學術界提供學習的連續性。
混合學習環境也創造了更多機會，因為教育機構可以通過 24/7 全天候訪問利用其當前基礎設施上增加的工作時間。 這種新的學習方式通過充分利用已購買的基礎設施，可以產生更高的投資回報率並降低成本。
學術界的另一個熱門話題是教育平等和公平，倡導所有學生機會均等。有些已經開始將軟體、電腦和電腦實驗室的使用權作為“人人平等”定義的一部分。
Alexander 在網路研討會上還強調，通過提供從任何個人裝置對校園電腦進行高性能預定遠端存取的能力，教育機構最終可以從技術角度實現平等，使學生能夠在他們最需要的時候存取關鍵資源。一個對他們來說方便的時間。
學習的未來——學生在說什麼
“根據我們對 500 多名學生的最新研究，大流行後，92% 的學生希望能夠 24/7 全天候訪問校園計算機以繼續學習，” 亞歷山大說。
根據調查，85%的人指出，如果他們能夠在家中或其他任何地方遠端訪問校園計算機，他們會更有效率，83%的人認為在線和校園學習的混合是學生的未來。
此外，72% 的人在學位/課程期間��使用專業軟體，其中 56% 的人更喜歡在 COVID 后參加超過 50% 的在線課程。
一位學生指出， 「應該有更多的直播。講座可以100%流式傳輸。研討會可以是線上和線下的混合。研討會應離線進行，並在線準備。考試應該大多是離線的。
學生調查中最重要的學習之一是混合學習是未來。 “大學需要提供隨時隨地訪問所有學習材料的機會。
混合學習是未來，但常見問題仍然存在
1）混合學習中的常見痛點
一些大學已經處於混合模式， “但希望未來在必要時能夠攜帶一些在線元素，但也面對面，因為仍有調整要做，” 其中一位出席者說。
最大的痛點是如何確保所有學生都能上網。或者，他們需要擁有自己可以使用的裝置。此外，他們有時需要改進遠端會話期間的交互。由於教育部門的預算緊張——特別是對於規模較小的大學——在某些情況下可能需要政府支援。許多教育機構需要找到一種經濟高效的混合學習解決方案，以幫助他們減少開支。
來自倫敦城市大學的 James R. 分享了一個非常有趣的見解，關於他們為在校園和在線的學生進行現場教學的新教學法和技術方法。它被稱為包容性同步學習活動 (ISLA)，其中學術人員使用 Zoom 同時面對面和在線向課堂展示。攝像機將它們廣播給在線觀眾，麥克風為遠端學習者拾取房間中的所有講話。這通常被稱為混合或雙重交付教學。
您可以在此深入了解Splashtop 混合式學習解決方案。
2）混合學習和最大化學生潛力
根據參與者之間的精彩對話，由於許多人預算緊張，他們必須利用遠端存取解決方案，讓學生可以使用自己的（有時是舊的）裝置。
所有參與者普遍認為，混合學習是最大限度地發揮學生潛力的未來。 然而，一個關切仍然存在。大學創建在線課程並確保所有學習材料可供學生使用所需的時間。
3） 加速未來學習的技術
來自倫敦大學城市學院的James R.在活動中表示 ：“混合教學需要在如何與學生在線互動方面進行重大改變，尤其是在學生無法返回校園的情況下。不僅在技術方面，而且在與學生的溝通和思考如何改善與學生的互動方面。
來自蒂賽德大學的Luke D.進一步解釋說：“EMEA的工作文化需要開始超越朝九晚五的教學文化。技術不是問題...“。他指出，大流行正在改變我們利用教育技術實現平等和公平的工作方式。
“我們有技術來做到這一點，但我們需要使用混合學習工具跳出框框思考，並且需要文化轉變，”網络研討會的所有參與者都說。 在網路研討會期間，來自倫敦 Abbey Road Institute 音頻工程師納塔利婭·羅德裡格斯·米拉內西（Natalia Rodrigues Milanesi）現場演示了他們如何在音樂製作中使用 Splashtop ，以及如何確保學生24/7全天候訪問音頻編輯和混音軟體。在此處觀看活動錄像，瞭解完整體驗。
總結
去年轉向在線學習是一種戰術反應。 但是，我們看到需要創建更多的在線課程，這是巨大的需求。 學習的未來是混合的，但許多人指出，需要跳出框框思考，使用創新的解決方案和混合學習工具。
Splashtop 透過建置混合式學習環境，支援了超過 200 家教育機構。這個持續擴大的版圖反映出各年級層級對教育遠端解決方案的需求日益增加。
如果想進一步了解如何透過混合式學習提升學生潛能並實現平等，歡迎觀看活動錄影請點這裡，或聯絡我們的教育專家。