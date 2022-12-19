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如何通過混合學習教育活動最大限度地發揮學生的潛力並實現平等

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在這個與20多所大學高度互動的會議上，我們討論了如何利用市場上最新，最具創新性的技術最大限度地發揮學生的潛力，實現平等和節省成本的最佳實踐！

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