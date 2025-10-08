提供對電腦實驗室的遠端存取是否可以為學生提供在線學習的公平環境？
Splashtop 首席宣傳大使 Mark Lee
目前，接受教育非常具有挑戰性，因為COVID-19迫使學校採用各種水平的遠端學習。對於缺乏技術工具遠端完成課程的學生而言，教育尤其困難。
經常被忽視的遠端學習挑戰的一方面是缺乏對電腦實驗室資源的存取。
令我感到驚訝的是，它對各種學習領域都至關重要。電腦實驗室不再只適合工程或電腦科學專業的學生。
建築，音樂，劇院設計，化學，美術，傳播學，服裝設計和生物學等領域的課程都依賴於諸如Adobe Creative Suite，AutoCAD，Revit，Avid等專用軟體，而這些軟體需要非常特定的Mac或Windows GPU功能工作站。此外，只能買得起Chromebook或其他廉價筆記本電腦的學生經常依靠這些高性能電腦實驗室來做作業。
隨著大流行的流行，許多電腦實驗室的大門被鎖定，或極大地限制了物理存取，學校正在尋找創新的方法，為所有學生和教師提供存取所需的計算資源，以完成他們的課程或研究，實現畢業要求，以及他們的教育歷程。
對大流行病的擔憂引發了對遠端存取軟體的教育需求激增
Splashtop是遠端存取解決方案的製造商，自2007年開始營業。在那些年裡，我們看到銷售額的周期性增長，但與我們在2020年所經歷的情況完全不同。
在今年 6 月至 8 月的三個月中，即大學、學院和 K-12 學校在持續大流行擔憂下為新學年做準備的夏季月份，我們在教育領域的客戶數量增長了八倍。 此外，許多現有的教育客戶擴大了購買量。
通過與客戶交談，我們確認，這種增長很大程度上是由提供對電腦實驗室硬件和軟體的遠端存取的願望所推動的。實際上，對於依賴電腦實驗室資源的學生和教師， 遠端存取軟體已成為必不可少的生命線 。
緩解教育IT部門的壓力
在當今數字依賴的學校和大學中，對教育IT部門的需求在COVID-19出現之前就已經很強烈。想像一下壓力，這不僅是IT專業人員不僅必須突然實施遠端學習過程，而且需要幫助台人員也需要遠端解決電腦問題的原因。
對於遠端電腦實驗室存取， IT部門熟悉的VPN方法具有嚴重的局限性，使VPN不適合長期遠端學習和遠端電腦實驗室存取。例如，由於其設計方式，VPN：
不要很好地擴展。 — 很難快速添加所有突然必須從家里或宿舍訪問校園軟件的學生。升級 VPN 硬件是一項昂貴且耗時的工作。
表現不好。 — VPN 需要回傳網絡流量，尤其是會創建滯後的用戶體驗，從而使其難以提高生產力。
不允許學生使用自己的電腦設備。 — VPN 需要使用學校發布的設備或安裝端點安全軟件，以防止受損的計算設備直接連接到學校網絡。
引入安全性問題。 — 在很大程度上，這是因��為 VPN 不區分學校的官方流量和用戶的個人流量——而且因為 VPN 網關和軟件全天候運行 24/7，所以它們通常沒有打補丁。
基於雲的企業級遠端存取軟體是更好的選擇，可以克服VPN的性能，擴展性，安全性和專用硬件限制。
借助現代的遠端存取解決方案，教育IT部門可以設置並支援學生和教師存取電腦實驗室資源，包括單點登錄（SSO）和調度功能，以增強資源的安全性和可用性。值得一提的是，即使對於那些依賴廉價計算設備的學生，遠端存取軟體也可以隨時隨地進行這種存取。
努力在教育領域創造更公平的競爭環境
當然，使學生和教師更容易遠端存取電腦實驗室資源並不能解決數字鴻溝的所有問題。但是我仍然相信它可以帶來有意義的改變。
我們看到的優勢包括：
越來越多的各個收入水平的學生都可以確信，即使校園不允許他們物理存取電腦實驗室所需的軟體，他們仍然可以按時完成課程並畢業。
通過24/7全天候遠端存取，學生實際上可以在關鍵應用程式上花費更多的時間，而不必花很多時間才能獲得對電腦實驗室的物理存取權限，並且可以避免深夜穿越校園的安全問題。
24/7全天候遠端存取還意味著IT管理員和學校管理員可以最大限度地利用寶貴的電腦實驗室資源。
借助我們的遠端存取軟體中現在提供的高級計劃功能，教師可以計劃在可預測的時間內舉辦使用電腦實驗室軟體的課程。
先進的多用戶功能使教師可以遠端協助學生，而無需身旁學生。
在白天或晚上的任何時間，學生和教職員工都可以坐在餐桌旁、客廳沙發上或臥室里，使用校園內的計算資源。
在Splashtop，我們為能提供 解決方案而感到自豪和興奮，該解決方案有助於為所有學生提供數字存取的公平競爭環境 。