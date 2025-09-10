跳至主內容
Splashtop
A smiling person working on a computer.

Splashtop 的最新動態：2025 上半年主要產品增強功能

Splashtop Team
閱讀時間：5 分鐘
更新
今年上半年，我們專注於幫助 IT 團隊減少手動工作、提高端點可見性，並保持在快速變化的安全威脅之前。在 Splashtop，我們專注於擴展補丁自動化、利用 AI 加強漏洞洞察，並使跨平台的遠端 IT 管理更加無縫。

這些投資在業界受到認可：Splashtop 最近被命名為Gartner® 市場指南中 Endpoint Management Tools 的代表製造商,強調了我們在幫助組織簡化 IT 運營方面日益增長的角色。

以下是我們今年迄今為止推出的最具影響力的更新。

修補程式管理

我們在補丁自動化方面取得了重大進展，幫助 IT 團隊加強合規性並減少安全漏洞。

  • Windows Patch 原則 Enhancements
    我們引入了審批工作流程和靈活的排程，以提高 Windows 修補的可靠性。例如，在 Patch Tuesday 上，關鍵更新可以自動批准，而功能更新則被保留以進行測試。

    Splashtop patch management

    通過可匯出的記錄檔，IT 領導者可以獲得補丁狀態的可見性，並確保即使是非標準應用程式也保持安全。

  • Windows Major Upgrade Support
    IT 現在可以直接通過 Splashtop 原則管理進行主要 OS 遷移，例如從 Windows 10 遷移到 11。

  • Third-Party and 自訂 軟體 Patching
    我們擴展了第三方修補程式目錄，以涵蓋更多常用的應用程式，如網頁瀏覽器（Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge）、Zoom、Slack、Webex Teams、Dropbox、Foxit Reader、Adobe Acrobat Reader 等，減少端點安全的漏洞。此外，我們引入了支援託管自訂軟體包，讓 IT 團隊能夠在與 OS 和第三方更新相同的工作流程中修補非標準或內部開發的應用程式。

    h1-2025-third-party-patch

  • macOS Patch Management Expansion
    我們擴展了修補自動化以包括 macOS，讓管理員能夠從單一儀錶板查看、觸發和確認更新。這為支持 Windows 和 macOS 裝置的團隊填補了一個關鍵空白。為了支持這一點，我們還引入了 認證 Management來促進 macOS 更新，實現順暢的修補工作流程，並計劃很快將其用於更多的腳本自動化。

統一詳細目錄和漏洞洞察

我們新增了新的方式，讓 IT 團隊能夠更快地看見並處理已識別的風險。

  • 軟體 詳細目錄
    一個新的詳細目錄頁面讓你可以查看所有端點上安裝的應用程式，並提供可匯出的報告以便進行審計和升級規劃。對 IT 團隊來說，這意味著當一個關鍵漏洞被公佈時，你不必手忙腳亂，你可以立即搜尋你的環境，識別受影響的軟體運行位置，並在攻擊者利用它之前採取行動。

    h1-2025-software-inventory

  • AI 驅動的 CVE 摘要
    儀錶板現在突顯哪些作業系統版本暴露於漏洞，並根據 CISA 已知被利用漏洞 (KEV) 目錄提供活躍利用的明確指示。AI 生成的摘要讓風險評估更快速，甚至可以即時將 CVE 詳細資料翻譯成多種語言，這樣全球 IT 團隊就不必等待延遲的本地資料庫更新。

    h1-2025-ai-cve-summaries

腳本和任務（前稱一對多）

我們增強了腳本和任務，以支持在排程工作中同時處理線上和離線裝置。如果裝置是離線的，任務會自動排隊並在端點重新上線時執行。這確保沒有系統被遺漏，提高了一致性，並在大型環境中節省時間。

儀錶板和管理控制

我們讓 IT 團隊更容易一目了然地監控和管理環境。

  • 新儀錶板小工具
    提供對修補自動化結果、端點安全狀態和部署一致性的見解。

    h1-2025-dashboard-widgets

  • 帳戶到期控制
    使企業團隊能夠自動停用不活躍的使用者，增強合規性並降低風險

行動性和裝置管理

我們引入了新功能，以幫助 IT 團隊更好地支援行動和 Android 環境。

  • iOS 檔案傳輸
    管理員現在可以在遠端連線期間安全地傳輸 iOS 裝置內外的檔案，使支援行動工作者更容易，無需額外工具。

  • Android Streamer 版本控制
    IT 管理員可以為 Android streamer 設定最大更新版本，確保與現有應用程式的相容性，並對推出排程有更多控制。

遠端支援增強

我們持續擴展 Splashtop 的支援能力，使 IT 團隊更容易快速回應並提供更好的體驗。

  • 服務台聊天
    我們已經引入了連線中的聊天功能，讓技術人員和使用者可以在遠端連線進行中直接溝通，提高故障排除的速度和清晰度。

  • 服務台排程改進
    新的網頁表單排程控制讓組織能更好地管理進來的請求，並將支援連線與團隊的可用性對齊。

  • SOS 增強功能
    組織現在可以自訂 SOS 下載頁面，為終端使用者創造一個品牌化、專業的體驗。

展望未來

Splashtop 繼續以相同的重點發展：幫助 IT 團隊更聰明地工作、降低風險，並簡化跨混合環境的端點管理。這些更新通過填補安全漏洞、自動化手動工作以及在最重要的地方提高可見性，立即提供價值。

我們不會止步於此；在我們的下一個發佈週期中，還有更多創新即將到來。

查看我們的公開路線圖，了解接下來的計劃。

探索 Splashtop 產品

發現 Splashtop 如何幫助 IT 團隊節省時間、加強安全姿態並簡化端點管理。在這裡深入了解

