今年上半年，我們專注於幫助 IT 團隊減少手動工作、提高端點可見性，並保持在快速變化的安全威脅之前。在 Splashtop，我們專注於擴展補丁自動化、利用 AI 加強漏洞洞察，並使跨平台的遠端 IT 管理更加無縫。
這些投資在業界受到認可：Splashtop 最近被命名為Gartner® 市場指南中 Endpoint Management Tools 的代表製造商,強調了我們在幫助組織簡化 IT 運營方面日益增長的角色。
以下是我們今年迄今為止推出的最具影響力的更新。
修補程式管理
我們在補丁自動化方面取得了重大進展，幫助 IT 團隊加強合規性並減少安全漏洞。
Windows Patch 原則 Enhancements
我們引入了審批工作流程和靈活的排程，以提高 Windows 修補的可靠性。例如，在 Patch Tuesday 上，關鍵更新可以自動批准，而功能更新則被保留以進行測試。
通過可匯出的記錄檔，IT 領導者可以獲得補丁狀態的可見性，並確保即使是非標準應用程式也保持安全。
Windows Major Upgrade Support
IT 現在可以直接通過 Splashtop 原則管理進行主要 OS 遷移，例如從 Windows 10 遷移到 11。
Third-Party and 自訂 軟體 Patching
我們擴展了第三方修補程式目錄，以涵蓋更多常用的應用程式，如網頁瀏覽器（Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge）、Zoom、Slack、Webex Teams、Dropbox、Foxit Reader、Adobe Acrobat Reader 等，減少端點安全的漏洞。此外，我們引入了支援託管自訂軟體包，讓 IT 團隊能夠在與 OS 和第三方更新相同的工作流程中修補非標準或內部開發的應用程式。
macOS Patch Management Expansion
我們擴展了修補自動化以包括 macOS，讓管理員能夠從單一儀錶板查看、觸發和確認更新。這為支持 Windows 和 macOS 裝置的團隊填補了一個關鍵空白。為了支持這一點，我們還引入了 認證 Management來促進 macOS 更新，實現順暢的修補工作流程，並計劃很快將其用於更多的腳本自動化。
統一詳細目錄和漏洞洞察
我們新增了新的方式，讓 IT 團隊能夠更快地看見並處理已識別的風險。
軟體 詳細目錄
一個新的詳細目錄頁面讓你可以查看所有端點上安裝的應用程式，並提供可匯出的報告以便進行審計和升級規劃。對 IT 團隊來說，這意味著當一個關鍵漏洞被公佈時，你不必手忙腳亂，你可以立即搜尋你的環境，識別受影響的軟體運行位置，並在攻擊者利用它之前採取行動。
AI 驅動的 CVE 摘要
儀錶板現在突顯哪些作業系統版本暴露於漏洞，並根據 CISA 已知被利用漏洞 (KEV) 目錄提供活躍利用的明確指示。AI 生成的摘要讓風險評估更快速，甚至可以即時將 CVE 詳細資料翻譯成多種語言，這樣全球 IT 團隊就不必等待延遲的本地資料庫更新。
腳本和任務（前稱一對多）
我們增強了腳本和任務，以支持在排程工作中同時處理線上和離線裝置。如果裝置是離線的，任務會自動排隊並在端點重新上線時執行。這確保沒有系統被遺漏，提高了一致性，並在大型環境中節省時間。
儀錶板和管理控制
我們讓 IT 團隊更容易一目了然地監控和管理環境。
新儀錶板小工具
提供對修補自動化結果、端點安全狀態和部署一致性的見解。
帳戶到期控制
使企業團隊能夠自動停用不活躍的使用者，增強合規性並降低風險。
行動性和裝置管理
我們引入了新功能，以幫助 IT 團隊更好地支援行動和 Android 環境。
iOS 檔案傳輸
管理員現在可以在遠端連線期間安全地傳輸 iOS 裝置內外的檔案，使支援行動工作者更容易，無需額外工具。
Android Streamer 版本控制
IT 管理員可以為 Android streamer 設定最大更新版本，確保與現有應用程式的相容性，並對推出排程有更多控制。
遠端支援增強
我們持續擴展 Splashtop 的支援能力，使 IT 團隊更容易快速回應並提供更好的體驗。
服務台聊天
我們已經引入了連線中的聊天功能，讓技術人員和使用者可以在遠端連線進行中直接溝通，提高故障排除的速度和清晰度。
服務台排程改進
新的網頁表單排程控制讓組織能更好地管理進來的請求，並將支援連線與團隊的可用性對齊。
SOS 增強功能
組織現在可以自訂 SOS 下載頁面，為終端使用者創造一個品牌化、專業的體驗。
展望未來
Splashtop 繼續以相同的重點發展：幫助 IT 團隊更聰明地工作、降低風險，並簡化跨混合環境的端點管理。這些更新通過填補安全漏洞、自動化手動工作以及在最重要的地方提高可見性，立即提供價值。
我們不會止步於此；在我們的下一個發佈週期中，還有更多創新即將到來。
